No al contributo di solidarietà dei redditi più alti

Lo abbiamo già detto che la riforma fiscale è una riforma di classe. Qualsiasi simulazione possiate leggere con l’entrata in vigore delle nuove aliquote i vantaggi andranno in misura maggiore ai redditi più alti. E questa impostazione è stata ribadita subito quando si tentato di mettere una pezza, sia pur passeggera. Il ministro dell’Economia Daniele Franco con l’appoggio del presidente del Consiglio Mario Draghi avevano proposto un contributo di solidarietà per i redditi superiori a 75.000 che, annullando gli effetti della riforma fiscale, serviva a sterilizzare gli aumenti delle bollette che saranno salate soprattutto per i percettori di redditi bassi. Valore complessivo del contributo di solidarietà: 248 milioni di euro. Il centro destra da Forza Italia alla Lega passando per Italia ha posto il veto e nel Consiglio dei Ministri non se n’è fatto più nulla. Mentre Forza Italia parla di una “patrimoniale mascherata”, Italia viva ha spiegato la sua contrarietà per “un prelievo aggiuntivo” come se quei redditi dovessero pagare altre imposte ora e non che saremmo stati di fronte ad un congelamento di vantaggi di là da venire.

