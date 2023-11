Note di ricognizione sulla Filosofia contemporanea

history 12 minuti di lettura

Quando capita, non di rado, d'accostarsi alla Filosofia contemporanea, motivati da personale curiosità, oppure stimolati da necessità di studio, di ricerca, di variegata qualificazione del patrimonio culturale o professionale individuale, in particolare in Italia, si incontrano d'acchito prevalenti ricostruzioni storiche del pensiero, peraltro spesso lodevoli, accanto a rari tentativi di sviluppo autentico dello stesso e rigorose monografie.

Iniziando la riflessione dal periodo di fuoriuscita dalla seconda guerra mondiale, si trovano espliciti pronunciamenti di questa preponderanza, nell'interesse degli addetti ai lavori, della storiografia filosofica rispetto all'apertura di nuove piste di ricerca o all'incremento dialettico di un pensiero che, del resto, non può evitare – attraverso l'ermeneutica dei testi, l'accurata indispensabile cura filologica, l'attualizzazione di concetti e teorie – di riferirsi anche ai precedenti storici.

Un esempio, tra i tanti, di questo modo di procedere è rintracciabile nella parte delle “Note e discussioni” della Rivista di Filosofia Neo-Scolastica (Vol. 35, No. 1 Gennaio 1943-XXI, pp. 54-59, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore) ove appare sulla questione un importante intervento di Francesco Olgiati, titolato, in modo opportuno dal punto di vista della problematicità, appunto, Il concetto di Filosofia e la Storia della Filosofia, nel quale s'afferma che «[…]. Questo di intendere gli indirizzi filosofici nella pienezza del loro sviluppo è un canone fondamentale della storia della filosofia, come l'altro che esclude la categoria aprioristica del progresso […]».

Appare evidente che se si vuole indagare “il problema della vita” negli aspetti morali, politici, religiosi ed altri, sembra si debba considerare l'insieme dei relativi concetti seguendoli nello “sviluppo della varie correnti” nel corso del tempo.

Il quesito sullo sfondo è: in che modo è doveroso addottrinarsi storiograficamente per filosofare? Tale domanda rinvia ad altre. Che cosa significa fare filosofia nell'età contemporanea? Quali sono le richieste di conoscenze che la società del XXI secolo pone alla Filosofia, quali gli interrogativi che immediatamente e chiaramente la interpellano? Inoltre, qual è il suo specifico ambito di ricerca disciplinare? Presidiando aree d'interesse filosofico quali quelle della metafisica, dell'etica, della filosofia del linguaggio, della filosofia della scienza e della matematica, della filosofia della politica, della filosofia dell'arte, dell'epistemologia, della filosofia della mente, ed via dicendo, si deve forse giungere ad una precisa mappa dell'evoluzione della riflessione filosofica ?

Questa impostazione che propende per una torsione storiografia del pensiero filosofico, tutt'ora fiorente, deriva dallo stile intellettuale di Giovanni Gentile (1875-1944), che ha agito sull'intera cultura nazionale ed europea come una sorta d'inevitabile imprinting, ereditando da Bertrando Spaventa l'interesse preminente per la storia della filosofia italiana, rinascimentale e ottocentesca, pur relazionata con la filosofia straniera secondo la nota convinzione, pur revisionata, della «circolazione europea della filosofia».

Ecco, la propensione del padre del neohegelismo italiano, del neoidealismo, per la storia della filosofia, si manifesta già dalla pubblicazione nel 1898 della ricerca Rosmini e Gioberti, opera giovanile, descritta come «un saggio storico, ma altresì un'introduzione teorica alla filosofia», onde mal avrebbe giudicato così chi non avesse saputo vedervi una «vera ricerca storica» come chi non avesse saputo scoprirvi il «carattere teoretico» (dal curriculum di Gentile del 1904).

Non casualmente, quindi, accade che quando Benedetto Croce definisce Gentile «il maggiore storico della filosofia che sia in Italia», il diretto interessato pregò che l'esplicitazione fosse cancellata dal saggio crociano Il caso Gentile e la disonestà nella vita universitaria italiana (1909, avuto in lettura ancora manoscritto: Gentile a Croce, Lettera del 3 Febbraio, in G. Gentile, Lettere a Benedetto Croce, a cura di G. Giannantoni, 3° vol., 1976, p. 303).

Non desiderando dilungarsi, va però richiamato uno dei maggiori scritti gentiliani che interferiva con il vivace dibattito teorico circa il collegamento tra Filosofia e Storia della Filosofia, rappresentato dal volume La riforma della dialettica hegeliana del 1913, nel quale in modo ancor più determinato s'afferma – asserzioni ammantate da un atteggiamento risolutivo del dilemma tra le istanze del «logicismo» con quelle dello «storicismo», le esigenze di Hegel con quelle dei suoi oppositori – la primazia della storiografia filosofica.

La giustificazione della storia puramente «filologica» della filosofia, prima e, successivamente, le convinzioni circa la storia che si poteva conoscere solo in quanto storia contemporanea e che la storia della filosofia è «storia della filosofia del nostro tempo» [[1]], consente a Gentile d'approdare alla completa coincidenza non solo di filosofia e storia della filosofia, ma di filosofia e storia tout court, con una forzatura che, apparentemente era intenzionata a legittimare l'unità ricercata dallo stesso Croce tra filosofia e storiografia.

L'apoteosi filosofica gentiliana della presunta precedentemente indicata “coincidenza” e, al contempo, anche storico-politica e culturale, è rintracciabile nell'opera Teoria generale dello spirito come atto puro (1916, 1924), nel capitolo intitolato L'antinomia storica e la storia eterna, ove il pensatore siciliano – uomo di cultura e di potere – saldò irreversibilmente la storia «filosofica» della filosofia con quest'ultima, denominata «la storia della filosofia nell'atto del filosofare», volendo sostenere l'idea che ogni studioso dovesse prescrittivamente rimembrare a proprio modo la storia della filosofia, per fare Filosofia [[2]].

Nel 1923 Gentile si iscrive al Partito Nazionale Fascista.

Bisogna attendere Ludovico Geymonat (1908-1991), Professore ordinario di Storia della Filosofia a Pavia dal 1952, di Filosofia della Scienza dal 1956 a Milano, per veder fruttificare il seme di un pensiero libero dagli impacci e compromissioni con il potere costituito, autonomo – come deve essere un pensiero efficace e socialmente utile – rispetto alla tradizione ed alla sua presenta indiscutibilità, di una filosofia mai prescrittiva e giustificativa dello status quo, bensì intesa come una «sistematica aperta del sapere», assolutamente antidogmatica (rif. ad Antonio Banfi, 1886-1957).

Infatti, con Geymonat, nella Filosofia s'innestano alcune forti consapevolezze. La prima è rappresentata dall'impianto inter-transdisciplinare della ricerca; lo stesso itinerario del pensatore torinese è contraddistinto da passaggi che inglobano il neorazionalismo (o neo-illuminismo) conseguente, in parte, al neopositivismo del Circolo di Vienna, che accolgono istanze del pragmatismo e dell'esistenzialismo, preludio alla messa in valore conoscitiva dell'epistemologia per, ulteriormente, transitare e raggiungere il traguardo teorico costituito dal materialismo dialettico.

La seconda intenzionalità riguarda la scienza contemporanea e la “crisi dei fondamenti” che insegnano a tener conto della dimensione storica e socio-politica dell'andamento umano nell'apprezzamento cognitivo delle “verità di fatto”, dei ricorrenti rischi di derive metafisiche (chiusure sistematiche) alle quali le scienze umane e la stessa scienza sono di continuo esposte.

La terza contezza consiste nel dimostrare che “pensare” vuol dire riflettere criticamente, un'urgenza metodologica che permette di far crescere le conoscenze [[3]]. In questo modo, il patrimonio scientifico-tecnico cumulato nel tempo concretizza appropriatamente una storicizzazione della dialettica uomo-natura, impedendone una visione troppo lineare e scontata. La struttura di tale patrimonio ha uno svolgimento multiplo (relatività delle teorie scientifiche – progresso tecnico) che implica una concezione della natura come «unità dialettica di fattori reali, oggettivi, non puramente costruiti dalla mente dello scienziato» [[4]].

Un'alternativa al neohegelismo, al neoidealismo gentiliano è già presente nell'immediato dopoguerra, a partire dal 1945; Ludovico Geymonat (1908-1991) e Giulio Preti (1911-1972) sono tra i maggior sostenitori ed elaboratori di una Filosofia che può avanzare nei domini delle conoscenze collaborando armoniosamente con il pensiero scientifico.

Questa acquisizione è strategica, rappresenta una svolta specifica ed un'opportunità peculiare – nel confronto con altre vicende filosofiche internazionali – per l'emancipazione definitiva della Filosofia italiana dalle pastoie metafisiche e dall'arretratezza eclettico-autoreferenziale, certo non ancora debellate, come si evince anche dalla più recente produzione saggistica.

Preti scrive, in In principio era la carne. Saggi filosofici inediti 1948-1970 (Franco Angeli, 1983), che il «valore essenziale della scienza è la ‘verità'»; tale impresa scientifica è la stessa di un sapere dotato di un'universalità ideale che si basa sull'esame, proceduralmente definito, e sulla conferma, e su «una libera ricerca individuale, in quanto però l'individuo supera i limiti della sua biografia ed opera secondo criteri metodici e razionali rigorosi» (rif. G. Preti, Retorica e logica, 1968, p. 84).

La Filosofia non può più sottrarsi a tale paradigma: argomentare in modo dimostrativo, confermando in itinere il rigore logico ed epistemologico, e cessare d'essere riflessione allusiva, allegorica, metafisica. Tale esigenza fondativa d'oggettività della Filosofia è immanente al tentativo filosofico di comprensione esaustiva della realtà – eminentemente storico-sociale – e di saper esprimere punti di vista su di essa esplicativi e progettuali, al contempo, riuscendo a dialogare con tutti gli altri campi del sapere, scienze naturali ed umane, con altre porzioni di realtà, anche d'inedito scandaglio della loro problematicità (si pensi, ad esempio, alla bioetica o alle neuroscienze), proprio come lo stesso Preti intendeva orientare la ricerca in Praxis ed empirismo, (1957, p. 82).

Pertanto, nel prosieguo di un impegno ricognitivo in questa sede che riesca a raggiungere il traguardo di “fare il punto” sulla Filosofia contemporanea, si dichiara qual è la prospettiva d'indagine che si mette in cantiere, grazie alla quale, geymonatianamente, s'auspica di mettere in evidenza gli apporti provenienti da quelle ricerche 1) inter-transdisciplinari, 2) di spessore epistemologico e 3) capaci di κριτική («arte del giudicare», intesa come facoltà intellettuale che rende capaci di esaminare e valutare l'agire degli uomini e le condizioni del loro agire) conseguenti ad ogni sincero sforzo d'esplorazione e d'elaborazione filosofica, presentandone di volta in volta l'orizzonte più avanzato.

Giovanni Dursi

[1] Citazioni tratte da L'esperienza pura e la realtà storica, inclusa nella seconda edizione della Riforma della dialettica hegeliana, 1923; o ancora i tardi appunti di un'incompiuta storia generale della filosofia svolta solo fino a Platone, Storia della filosofia. Dalle origini a Platone, a cura di V.A. Bellezza, 1964.

[2] Alcuni riferimenti bibliografici:

Rossi, Sulla storiografia filosofica italiana, «Rivista critica di storia della filosofia», 1956, 11, pp. 68-99.

Piovani, Gentile e la storia della filosofia italiana da Genovesi a Maturi, in Giovanni Gentile. La vita e il pensiero, Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, 10° vol., Firenze 1962, pp. 429-43.

Garin, introduzione a G. Gentile, Storia della filosofia italiana, a cura di E. Garin, 1° vol., Firenze 1969, pp. XIII-LI.

Negri, Giovanni Gentile storico della filosofia italiana, «Giornale critico della filosofia italiana», 1970, 1, pp. 390-405.

Bonomo, La prima formazione del pensiero filosofico di Giovanni Gentile, 14° vol. di Giovanni Gentile. La vita e il pensiero, Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Firenze 1972.

Franchini, Considerazioni su Giovanni Gentile storico della filosofia, in Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini, 2° vol., Milano 1975, pp. 234-44.

V.A. Bellezza, La concezione attualistica della storia della filosofia e la critica di Eugenio Garin, «Giornale critico della filosofia italiana», 1976, 7, pp. 27-110.

Il pensiero di Giovanni Gentile, Atti del Convegno, Roma 1975, a cura di S. Betti, F. Rovigatti, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2 voll., Roma 1977 (in partic. R. Franchini, Giovanni Gentile storico della filosofia: dal Rinascimento al Settecento, pp. 387-93; E. Garin, Gentile, storico della filosofia, pp. 413-20; F. Tessitore, Storia della filosofia e storia della cultura in Gentile: il “Capponi e la cultura toscana del secolo XIX”, pp. 849-60).

Garin, introduzione a G. Gentile, Opere filosofiche, a cura di E. Garin, Milano 1991, pp. 9-79 e 235-46.

Ferrari, Gentile ritrovato? Note sui più recenti studi gentiliani, «Giornale critico della filosofia italiana», 1994, 2, nr. monografico: Croce e Gentile un secolo dopo. Saggi, testi inediti e un'appendice bibliografica 1980-1993, pp. 489-528.

Sasso, Le due Italie di Giovanni Gentile, Bologna 1998. Giovanni Gentile storico, «Giornale critico della filosofia italiana», 1999, 1, nr. monografico (in partic. A. Savorelli, Gentile storico della filosofia italiana, pp. 15-32; M. Moretti, Gentile, D'Ancona e la scuola ‘pisana', pp. 65-116; R. Pertici, Il Mazzini di Giovanni Gentile, pp. 117-80; A. Savorelli, ‘Il gatto e il sorcio'. Gentile e il positivismo nelle “Origini”, pp. 181-211).

Cesa, Giovanni Gentile e lo «storicismo», «Giornale critico della filosofia italiana», 2001, 1, pp. Giovanni Gentile. La filosofia italiana tra idealismo e anti-idealismo, a cura di P. Di Giovanni, Milano 2003 (in partic. E. Berti, Giovanni Gentile e il pensiero antico, pp. 11-21; V. Sorge, Giovanni Gentile, storico del Medioevo, pp. 22-30; D. Bigalli, Gentile, storico del Rinascimento, pp. 31-40; A. Savorelli, Gentile e la storia della filosofia moderna, pp. 41-53; R. Faraone, Kant e la filosofia italiana del Risorgimento nell'in;terpretazione di Giovanni Gentile, pp. 54-69; F. Rizzo, Gentile e “Le origini della filosofia contemporanea in Italia”, pp. 70-93).

Gentile, Il concetto della storia della filosofia, a cura di P. Di Giovanni, Firenze 2006 (contiene i contributi di: C. Cesa, La “mistica” e il “problema filosofico”, pp. 81-96; G. Cotroneo, La polemica con Croce, pp. 97-119; F. Rizzo, «Ma questa prolusione […] è un atto solenne». La svolta verso l'attualismo, pp. 121-76; A. Savorelli, Pisa/Palermo. Le lontane prolusioni di Gentile e di Jaja, pp. 177-96; L. Malusa, Rilevanza “dialettica” della concezione gentiliana della storia della filosofia (anche oggi, malgrado tutto), pp. 197-231; G. Cacciatore, L'unità di storia filologica e logica speculativa. Gentile e la storia della filosofia, pp. 233-48).

[3] Per un approfondimento, cfr. Fabio Minazzi, “Ludovico Geymonat epistemologo” con documenti inediti e rari (un inedito del 1936, il carteggio con Moritz Schlick, lettere con Antonio Banfi e Mario Dal Pra), Milano-Udine, Mimesis, 2010.

[4] Cit. L. Geymonat, “Scienza e realismo”, Milano 1977, p. 108. Rif. link a “Natura e storia nell'epistemologia di Ludovico Geymonat” di Ermando Ottani.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie