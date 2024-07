Nuove coesistenze nella periferia di Milano

Nelle giornate di spleen, quelle cioè in cui piove dentro anche se fuori è bello, mi è di conforto andare al mercato all'aperto di via Paravia, una delle periferie di Milano. È rappacificante e vivificante essere immerso e sommerso dalle grida dei commercianti, perlopiù arabi, che declamano la loro merce, che attirano la clientela femminile con grida e ammiccamenti. Al mercato c'è un crogiolo di tipi umani. I volti neri come liquirizia si mischiano ai volti bruniti del Medioriente, pochi asiatici.

Il Quadrilatero, il quartiere popolare di Milano in prossimità del quale vivo, è il quartiere arabo per antonomasia. Lì mi sento a mio agio, tra la mia gente, anche se i primi visi che incontro al mattino sono quelli delle donne arabe con le loro vesti lunghe fino ai piedi, con i loro hijab e qualche raro burka. Quella è la mia gente, non perché io abbia radici arabe. Anche se non posso escluderlo a priori, considerato che i miei genitori sono siciliani e la Sicilia è da sempre stata terra di conquista, terra in cui anche gli arabi hanno soggiornato e fatto grande quell'isola continente.

Per andare al mercato passo di fianco alla Torrazza, la torre in mattoni rossi all'angolo tra piazza Segesta e via Mar Jonio. Mi ha fatto specie vedere che allo spazio Kin che ha sede alla Torrazza, hanno aperto una libreria in cu si pubblicizza in francese il piacere di leggere. È vero che il francese è una delle lingue che risuonano nella mia zona. Poco distante, a trecento metri dalla torre, c'è il liceo Stendhal che gode di extra territorialità. I genitori di quella scuola hanno preso a qualche titolo possesso di quello spazio, pubblicizzandolo come luogo che incentiva la lettura in italiano francese e inglese. Non c'era neanche un accenno ad altre lingue. In parte mi indispettisce e in parte mi fa sorridere questa colonizzazione culturale della zona. Basta percorrere la via Mar Jonio per trovarsi al centro del Quadrilatero in piazza Selinunte. Là si parlano ottantacinque lingue in un miscuglio di genti, colori, suoni, che sarebbero da valorizzare, non da ignorare, non da sostituire con una visione eurocentrica che dà spessore e rilievo solo al “noi” e non all'altro che ci vive a fianco.

Al mercato ho comparato due chili di mele fuij, un chilo di carote e uno di zucchine, più un chilo di pomodorini, spendendo in tutto undici euro e cinquanta. Se avessi fatto la spesa online all'Esselunga avrei speso molto di più. I mercati rionali sono ancora quelli che consentono di combattere il caro vita. I commercianti ormai mi conoscono. Sono sempre disponibili. Ho pagato e hanno appeso la mercanzia alle manopole della carrozzina elettrica.

Mentre facevo la spesa una ragazza araba di indicibile bellezza sorrideva alle sue amiche. Aveva un sorriso che addolciva l'anima. Poco distante, dall'altra parte della piazza la casa bassa sede dei custodi sociali, e di un servizio di igiene mentale. L'hanno ristrutturata da poco, ridipingendola con colori sgargianti e vestendola con un murale. Per fare bella la zona dicono, per permettere la solita sfilata dei politici presenzialisti dico io. Ma non sarà la politica a salvarci, ad aprire nuovi percorsi di senso. A salvarci sarà la gente. A indicare la direzione, saranno i luoghi in cui la vita pulsa, sarà la gente proveniente da luoghi, da climi, da religioni diverse, che anche se costretta a vivere fianco a fianco, trova a poco a poco il modo di coesistere. Non sarà un percorso facile, ci saranno lividi e sbucciature, ma sarà la gente a trovare un nuovo senso, nuovi confini, nuove coesistenze.

Intanto io continuo il mio viaggio in carrozzina sacramentando contro la pubblica amministrazione che non fa rispettare il regolamento edilizio milanese, e non provvede ad abbattere le barriere architettoniche. Dannazione! Che ci vuole?

Gianfranco Falcone

