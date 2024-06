Nuovo scontro fra governo e magistratura sui test psicoattitudinali

«Questi fantasmi!», sarebbe potuto essere l'incipit per raccontare della nuova frizione fra governo e magistratura sulla possibile introduzione dei test nel concorso per entrare in magistratura, se non fosse il titolo di una commedia di Eduardo De Filippo.

All'ombra della copertura mediatica fornita dalle elezioni regionali di Sardegna e Abruzzo, è passata quasi inosservata l'approvazione, da parte della Commissione Giustizia del Senato presieduta dalla leghista Giulia Bongiorno, di un documento presentato dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin con il quale si invita il governo a valutare la possibilità di introdurre i test per i magistrati, almeno per chi affronta il concorso per entrare in magistratura. Con perfetto sincronismo, anche la Commissione Giustizia della Camera si è rivolta al governo affinché prenda in considerazione l'introduzione dei test. Questa volta, accanto allo schieramento di centro destra che ha votato compatto, si è aggiunto il voto di Enrico Costa rappresentante di Azione in Commissione Giustizia.

Ora lo schema di decreto è a disposizione del governo che nel prossimo Consiglio dei ministri dovrà decidere se recepire o meno il suggerimento delle Camere. Ad oggi si registra soltanto il silenzio del ministro Carlo Nordio per correttezza istituzionale, ma anche perché evidentemente questo è il momento di tenere un basso profilo e cimentarsi in un gioco di equilibrio fra le sollecitazioni delle Camere e la strategia a più ampio raggio del governo. Intanto, già il prossimo 25 marzo sarà in discussione alla Camera il ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, vera e propria sfida all'associazionismo giudiziario. Dall'Unione Camere Penali nella persona del suo presidente, Francesco Petrelli il sostegno alla riforma del governo è totale e frontale è l'attacco alla magistratura: È ora necessario che la politica non si faccia condizionare dalla costante azione di contrasto della magistratura, da sempre contraria a ogni forma di rinnovamento, e sostenga con impegno l'iter del ddl fino alla sua approvazione» [1].

Nordio sa anche che l'inserimento dei test psicoattitudinali potrebbe scatenare una guerra con la magistratura dagli effetti imprevedibili. Già a molti appare evidente, da parte del governo, di voler riaccendere un clima conflittuale con il Potere giudiziario dove a farne le spese sarebbero senz'altro i cittadini, situazione questa, che la magistratura proprio non auspica.

C'è da ricordare però che recepire le indicazioni fornite dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, potrebbe determinare una palese violazione costituzionale della normativa prevista dalla legge delega, conosciuta come legge Cartabia, n.71 del 2022 la quale non lascia alcuno spazio alla previsione dei test accanto al concorso. L'articolo 4, comma 1, infatti stabilisce che:« i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possono essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario» [2]. Va da se che una eventuale norma che introducesse le prove psicoattitudinali, corre un rischio evidente di annullamento da parte della Corte Costituzionale per eccesso di delega.

Non ultima fra le preoccupazioni del ministro Nordio, c'è quella di tenere lontano il più possibile uno scontro di tale portata con la magistratura che potrebbe, ad esempio, indispettire l'opinione pubblica che invece andrebbe tranquillizzata, specialmente in previsione di un possibile referendum in conseguenza della riforma verso il premierato.

Come è noto, quest'ultima è la riforma che la premier Meloni vuole realizzare a tutti i costi e quindi sarà molto cauta nelle decisioni che prenderà proprio per non intralciarne l'iter, già di per se in salita, di un testo normativo che la vede impigliata nel filo spinato delle norme costituzionali che disegnano le funzioni del Capo dello Stato, ultimo ostacolo da superare per l'affermazione del Potere esecutivo, sugli altri Poteri, come motore della Nazione.

Evidentemente tutto questo attivismo – al di là di quello che si dice dei rapporti più che sereni con il Quirinale – deve aver indispettito il presidente Mattarella se nel corso di un incontro con Gianfranco Giuliani – presidente della Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT) – ha sentito l'urgenza di ribadire che:« Il Presidente della Repubblica non è un sovrano[…] Anzi nei suoi compiti c'è, tra quelli fondamentali, quello di fare in modo che ciascuno rispetti la Costituzione. A partire da sé stesso, naturalmente, e che ciascuno la rispetti nel colloquio e nel confronto tra gli organi costituzionali. Sarebbe grave se uno di questi, e tra questi anche il Presidente della Repubblica, pretendesse di attribuirsi compiti che la Costituzione assegna ad altri poteri dello Stato» [3]. Come dire, ognuno stia al suo posto. Siamo di fronte all'ovvietà scontata, ma se il Presidente della Repubblica ha sentito il dovere di ribadire quanto non dovrebbe neanche essere messo in discussione, significa che la spallata sta per arrivare.

In attesa degli eventi prossimi, possiamo cominciare a chiederci in che cosa consisterebbero questi famosi test. Ma c'è chi prima di esaminarne la natura, si pone il «perché» di queste prove. Per capirne un po' di più, è utile a mio giudizio farsi guidare dalle parole del Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicologia, professor Santo Di Nuovo il quale ci dice:« I test sono strumenti rigorosamente stan­dardizzati mediante metodi psicometrici, attendibili cioè ri­petibili in tempi e luoghi diversi, e validi in quanto rappresentativi di una certa funzione o area della psiche che si vuole indagare; capaci di codificare le risposte del soggetto indipendentemente dalla soggettività dell'esaminatore, e di confrontarle con le ‘norme' riferite ad un campione rappresentativo della popolazione da cui è tratto il soggetto sottoposto ad esame. I test che rispondono a queste caratteristiche, adeguatamente costruiti e correttamente applicati, sono strumenti con indubbio fondamento scientifico, e vengono usati proficuamente in ambito scolastico, clinico, lavorativo, giudiziario. Ma il loro uso è spesso subordinato ad alcuni presupposti ideologici più che scientifici […]. Non va dimenticato inoltre che il test è uno strumento mai asettico (come una radiografia o una risonanza magnetica) ma sempre inserito all'interno del rapporto tra l'operatore e il soggetto, rapporto collocato a sua volta in un preciso contesto sociale di riferimento. Solo per fare un esempio, un aspirante magistrato con profilo di personalità esente da tratti psicopatologici potrebbe poi risultare poco assertivo e molto influenzabile nelle decisioni giudiziarie: aspetti che il test non può valutare e prevedere in astratto.» [4].

Quindi l'utilizzo dei test, tanto più ai magistrati vincitori di concorso, appaiono pressoché inutili?

Per quanto riguarda i punti di vista dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), le tesi espresse dal suo presidente Giuseppe Santalucia spiegano che il tentativo di parte della politica di inserire i test psicoattitudinali per l'ingresso nell'organico della magistratura, mira ad insinuare nei cittadini il sospetto che i meccanismi di selezione e valutazione dei magistrati non diano sufficiente garanzia. Per di più, si osserva in ANM, appare fin troppo evidente la natura demagogica di questa operazione che non chiarisce in cosa consisterebbe questo meccanismo di verifica. Fa notare l'Associazione:« L'equilibrio di un magistrato si misura sul campo, verificandone il lavoro concreto negli uffici giudiziari, le modalità di conduzione delle udienze, la capacità di confrontarsi con i colleghi, con la polizia giudiziaria, con il personale amministrativo, con gli avvocati. Peraltro, i magistrati svolgono anche un periodo di tirocinio prima di assumere le funzioni. Esistono, quindi, all'interno, già tutti i meccanismi per valutarne l'idoneità» [5].

Quindi se proviamo a mettere insieme gli elementi di questo puzzle, credo non possa sfuggire il fatto che l'insieme dei possibili interventi del governo – previsione dei test psicoattitudinali e separazione delle carriere dei giudici – anche se distanziati nel tempo e magari usati per saggiare il tipo di reazione della magistratura, saldati insieme dalla riforma dello Stato in direzione del premierato, si configurino come una vera e propria tenaglia all'assetto istituzionale di questa Repubblica.

Su alcuni aspetti della riforma – più volte tentata nel recente passato – si trovano somiglianze con quel Piano di Rinascita Democratica pensato e scritto, probabilmente nel 1976, da Licio Gelli e scoperto per puro caso nel 1981. Nelle poco meno di dieci pagine che compongono il programma stilato dal capo della P2, molto spazio è dedicato agli interventi da effettuare per modellare un nuovo profilo della magistratura. Ne riporto in estratto i punti salienti, molto illuminanti: «Provvedimenti istituzionali a1) Ordinamento giudiziario I. Unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione – articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici); II. Responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento sull'operato del P.M. (modifica costituzionale); III. Istruzione pubblica dei processi nella dialettica fra pubblica accusa e difesa di fronte ai giudici giudicanti, con abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e connessi pericoli ed eliminando le attuali due fasi d'istruzione; IV. Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento (modifica costituzionale). V. Riforma dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile [la funzione pretorile venne abolita nel 1998, ndr]» [6].

«Questi fantasmi?».

Stefano Ferrarese

-----------------------------

-----------------------------

