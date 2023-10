history 4 minuti di lettura

Una delle idee più belle di Oppenheimer (2023) di Christopher Nolan – basato sulla biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin – consiste nel montare in modo alternato le sessioni iniziali dell'inchiesta (ma in effetti processo vero e proprio) sul suo conto tenutasi nel 1954, in pieno maccartismo, con le vicende che precedono e poi coincidono con l'attuazione del “progetto Manhattan”, da cui usciranno le atomiche che verranno sganciate su Hiroshima e Nagasaki.

In questo modo, il ruolo che Oppenheimer ha svolto nella storia del mondo viene subito messo in prospettiva da un teatro di implacabile perlustrazione della sua esistenza pubblica e privata, e in particolare la sua relazione sentimentale con una donna legata al comunismo e le sue stesse simpatie per il comunismo. Ma il volto terreo di Oppenheimer che vive in diretta quella dissezione del suo privato e l'analisi spietata di ogni manipolazione, menzogna, accordo, dichiarazione, azione compiuta, reca soprattutto il segno del senso di colpa. Il senso di colpa per essere diventato, volontariamente, «Morte, il distruttore di mondi».

Cillian Murphy in Oppenheimer, di Christopher Nolan, 2023

L'ascesa di Oppenheimer è illuminata così, non dalla caduta ma da qualcosa di più profondo e drammatico che vive dentro di sé: quel senso di colpa, tardivo, lancinante, onnipresente come un tumore. Si alternano così i due flussi temporali: l'incalzare dell'azione che conduce al trionfo di Oppenheimer, uomo essenziale per il governo statunitense nonostante le sue simpatie politiche, lo sguardo febbrile e determinato che insegue l'ossessione di creare l'Atomica, un'avventura più grande di qualsiasi vita che è anche una tragedia personale, una catastrofe e che lo obbliga a relazionarsi con generali, militari, uomini a lui estranei e lontanissimi dalle sue idee ma con quella sua unica ossessione concreta. E il processo di neanche dieci anni dopo, che lo umilia, lo mortifica.

Nolan aggiunge con estrema abilità narrativa il punto di vista del nemico che trama alle spalle di Oppenheimer, un insospettabile che è stato da lui umiliato e che cercherà di fargliela pagare. E il punto di vista della donna che ha sposato Oppenheimer, subendo le conseguenze della sua smisurata ambizione e anche dei suoi tradimenti. Queste linee narrative convergono in un ritratto individuale di grande forza, che non viene indebolito neanche da alcune banalità (la sequenza in cui vede la folla che lo acclama improvvisamente investita dall'esplosione atomica: non c'era una soluzione meno prevedibile per visualizzare il primo, straziante insorgere del rimorso?). Non viene indebolito da questa e da altre banalità perché Nolan oscilla continuamente, nel suo ritratto in movimento di J. Robert Oppenheimer (uno strepitoso Cillian Murphy), fra la sua genialità di fisico e la sua mediocrità di idealista. «Perché non ti ribelli mai?» lo accusa la moglie, e quell'accusa risuona più volte nel film.

Roberto Chiesi

Oppenheimer

Lingua originale: inglese

Paese di produzione: USA, Regno Unito

Anno: 2023

Durata: 180'

Dati tecnici: B/N e a colori

Rapporti: 2,20:1 (70mm)

1,43:1 (IMAX 70mm)

1,90:1 (IMAX Digitale e IMAX Laser)

Regia: Christopher Nolan

Soggetto: American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin (in italiano Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica: il trionfo e la tragedia di uno scienziato, Milano, Garzanti, 2007, 853pp.)

Sceneggiatura: Christopher Nolan

Produttori: Christopher Nolan, Emma Thomas, Charles Roven

Produttori esecutivi: Thomas Hayslip, J. David Wargo, James Woods

Casa di produzione: Universal Pictures, Syncopy Films, Atlas Entertainment

Distribuzione in Italia: Universal Pictures

Fotografia: Hoyte van Hoytema

Montaggio: Jennifer Lame

Effetti speciali: Scott R. Fisher, Andrew Jackson

Musiche: Ludwig Göransson

Scenografia: Ruth De Jong, Samantha Englender, Adam Willis

Costumi: Ellen Mirojnick

Trucco: Luisa Abel

Interpreti e personaggi

Cillian Murphy: Robert Oppenheimer

Emily Blunt: Katherine “Kitty” Oppenheimer

Matt Damon: generale Leslie Groves

Robert Downey Jr.: Lewis Strauss

Florence Pugh: Jean Tatlock

Josh Hartnett: Ernest Lawrence

Jason Clarke: Roger Robb

Casey Affleck: Boris Pash

Rami Malek: David L. Hill

Kenneth Branagh: Niels Bohr

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie