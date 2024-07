Patologie e sintomatologie post-Covid: ricerche ma non soluzioni definitive

La scienza che non si ferma, per fortuna dei pazienti, continua ad esplorare nuove strade al fine di mitigare se non risolvere le condizioni patologiche lasciate in eredità dall'infezione da Sars CoV-2. Condizioni che generano tuttora problemi di memoria, mal di testa, mancanza di olfatto e gusto e che inevitabilmente coinvolgono anche familiari e loro amici. Costoro ben conoscono le complicanze neurologiche che pure risultano difficili da contrastare malgrado ci si sottoponga ad una interminabile migrazione sanitaria. Tentativi nel chiedere aiuto a quello specialista o verso quell'altro centro sperando di individuare la strada risolutrice. Inoltre questa strada, bisogna specificare, è per lo più riservata a coloro che hanno risparmi da dedicare a queste necessità. Per gli altri c'è la rinuncia alle cure o in alternativa l'accettare prenotazioni di visite che ormai hanno lunghissime liste che spesso significano appunto non cura poiché, è dura da ammettere, ma ci si abitua alle inefficienze. Fino a quando questo avverrà probabilmente sarà stabilito da una misura colma che si avvicina sempre di più e che, con il buonsenso che pare mancare, bisognerebbe invece allontanare.

Per quanto riguarda i disturbi neurologici post Covid-19, contribuisce a fare chiarezza una nuova ricerca che si aggiunge a quanto già pubblicato in merito. Insomma si arricchiscono di indizi le ipotesi che già avevano attribuito grande responsabilità alle dirette infezioni da Sars CoV-2 sulle cellule cerebrali o in subordine alle cause connesse. Questo si ipotizzò, ignorando però le cause più sottili ed i meccanismi del problema, quando ancora non vi erano dati concreti e si brancolava nel buio nel mentre, le persone malate di Covid-19, riportavano sintomatologie psicotiche –aggressività, visioni, disorientamento- inspiegabili in soggetti che in precedenza non avevano mai dato segni di natura psichiatrica. Con l'infezione da Sars CoV-2 in atto, di contro, comparivano questi sintomi sconosciuti prima.

L'orientamento attuale rivolge attenzione all'infiammazione cerebrale che si manifesterebbe in alcune aree del cervello nei pazienti affetti da Covid-19. Le ipotesi connesse sarebbero riconducibili ad una permeabilità della barriera ematoencefalica che consentirebbe l'ingresso di molecole causanti l'infiammazione. Adesso, secondo un neurovirologo dell'Università di Dublino, Nicola Fletcher, la letteratura a disposizione inizia a dare risposte in numero più concreto e l'infiammazione sembra proprio che sia una costante sospettata tra i responsabili delle manifestazioni.

Del resto già in altre infezioni virali si aveva contezza che il coinvolgimento di sostanze chimiche e cellule immunitarie, rilasciate dall'organismo per contrastare le presenze di Hiv, era in collegamento con la sintomatologia riscontrata. Nel numero di Nature [1] che abbiamo consultato vengono riportati gli esami di Helena Radbruch, una neuropatologa della Charitè, Università di Medicina di Berlino, dove hanno preso in esame campioni cerebrali di soggetti deceduti per Covid-19. Da essi risulta che non sono state trovate cellule cerebrali infettate da Sars CoV-2 ma aree dell'encefalo con attività immunitaria più marcata rispetto a persone decedute per altre cause. Viene riportato che alcune regioni come il bulbo olfattivo ed il tronco cerebrale, quest'ultimo sede del controllo respiratorio, nel cervello di persone decedute dopo aver contratto il Sars CoV-2, avevano una insolita attività immunitaria. Quanto rilevato dall'equipe di ricercatori di Berlino lascia supporre che l'infezione virale causi una infiammazione all'esterno del cervello cosa che induce una risposta immunitaria in specifiche aree durante le fasi iniziali dell'infiammazione. Le conseguenze potrebbero essere che al persistere della neuro infiammazione si indurrebbe la sequela di sintomi detti da Covid lunga con i preoccupanti sintomi della durata di mesi, se non anni, dall'infezione. Alle ricerche di Radbruch si sono affiancate quelle di Matthew Campbell, neuroscienziato, e di Colin Doherty, neurologo del Trinity College di Dublino, ai quali si deve l'ipotesi che la barriera ematoencefalica che separa la parte rimanente del corpo dal cervello, può rompersi a causa dell'infezione da Sars CoV-2. Altra ipotesi da loro formulata è che la barriera ematoencefalica venga indicata come regione che risulta più permeabile in soggetti con Covid lunga e nebbia cerebrale se paragonata alle persone non infette o a coloro che, pur avendo Covid lunga, non presentano sintomatologie tipo la nebbia mentale. Inoltre è stato notato che le molecole infiammatorie in grado di penetrare nelle aree cerebrali erano a maggior concentrazione nel circolo di quei pazienti. Rispetto a queste argomentazioni però nel lavoro si fa riferimento ad altre ipotesi secondo le quali sia possibile una infezione diretta nelle cellule cerebrali. Sarebbe stato ipotizzato infatti che bloccando una determinata proteina sulle cellule cerebrali, sarebbe stata indotta una protezione dall'infezione da Sars CoV-2 ed è stato supposto che il virus, per infettare altri tipi di cellule, ad esempio le cellule dei polmoni, abbia bisogno di legarsi a questa proteina. A quanto detto si aggiunge anche l'ipotesi secondo la quale la metformina, un diffusissimo farmaco utilizzato nel diabete, blocchi la senescenza indotta dal virus nei neuroni. Ovviamente le ipotesi connesse sugli eventuali usi terapeutici sono state considerate come possibilità ma le conclusioni espresse da Campbell parlano di cose che accadono contemporaneamente nelle sintomatologie cerebrali legate alla Covid lunga. Motivo per il quale una sola soluzione miracolosa non esiste cosa che viene evidenziata con vigore in una successiva pubblicazione comparsa sempre su Nature il 2 aprile scorso.

Rachel Fairbank [2] vi riporta di come, un movimento di pazienti che scontano i sintomi da Covid-19, si sia organizzato affinché la ricerca intraprenda studi alternativi visto gli insuccessi che insistono sul loro stato di salute. Sono partiti dalla considerazione sui disagi contro i quali doveva confrontarsi Lisa McCorkel dopo che, nel marzo 2020, aveva contratto la Covid dalla quale la sua sintomatologia, apparsa inizialmente lieve, si trasformò in una condizione altamente debilitante. Nel confronto con altri pazienti disposti ad arricchire di informazioni utili e a dare un aiuto, si sono organizzati in Patient-Led Research Collaborative (PLRC) che, non certamente con finalità di lucro, é una organizzazione che intende collaborare con la ricerca nel dare consulenza e finanche nel fornire finanziamenti per individuare soluzioni alla Covid lunga. Un primo risultato dell'organizzazione è stato quello di aver catalogato nel 2021 più di 200 sintomi riscontrati dalle persone affette da questa condizione. Successivamente l'attività della PLRC, attraverso interviste su circa 3.800 persone di 56 paesi diversi, ha prodotto risultati che hanno evidenziato decine di sintomi riscontrabili in diversi sistemi di organi. Tra questi l'affaticamento ed il malessere post sforzo e le disfunzioni cognitive identificabili come nebbie cerebrali erano le più diffuse. Da altre iniziative, come un sondaggio denominato Treat me al quale hanno aderito più di 4.000 persone, si sono avuti altri dati significativi. Si mirava ad analizzare i risultati terapeutici ottenuti utilizzando molecole farmacologiche ed integratori compresi in un elenco di 150 preparati. Quanto emerso potrà essere di aiuto per una maggior comprensione delle patologie connesse alla Covid lunga compreso possibili sovrapposizioni di trattamenti farmacologici ed altri dati significativi. Costituiscono aiuti che, seppur di entità non determinante, possono rappresentare una risorsa nel lenire i disagi.

L'ascolto dei pazienti potrà comunque dare un contributo giudicato significativo, come le attività della Open Medicine Foundation, altra fondazione che opera nel dare aiuti per le malattie croniche. Altre soluzioni in corso di valutazione riguardano un gioco su PC il cui uso aiuterebbe la sintomatologia legata alla nebbia mentale, mentre ipotesi con valutazioni in corso dal mondo medico riguarderebbero la presenza di microcoaguli. Questi sarebbero stati riscontrati nelle persone con Covid lunga cosa che però è legata ancora a parecchie incognite non ancora sciolte sulla loro presenza, sui tempi in cui si presentano, su come si formano e sui nessi di causalità.

Nello stesso articolo la McCorkel riferisce di benefici ottenuti utilizzando integratori. Si tratta di nattokinase (enzima con proprietà per la circolazione e per la dissoluzione dei coaguli), serrapeptase (enzima di aiuto nelle ulcere varicose e nelle flebopatie), e lumbrokinase (enzima estratto da lombrichi utile nella circolazione sanguigna) sui quali 668 pazienti con Covid lunga hanno riscontrato benefici tra il 40% ed il 70%. Lei stessa dichiara che grazie al loro uso ha migliorato di circa il 10% la sua condizione cosa che viene giudicata un miglioramento significativo. Aggiunge anche: «siamo guidati dalla disperazione, dal desiderio di migliorare la nostra qualità di vita».

Emidio Maria Di Loreto

Questo articolo non propone terapie o diete; per qualsiasi necessità sul proprio stato di salute, su modifiche della propria cura o regime alimentare, si consiglia di rivolgersi al proprio medico o dietologo.

[1] Claudia Lopez Lioreda, Nature, COVID's toll on the brain: new clues emerge

https://doi.org/10.1038/d41586-024-00828-9, 20 marzo 2024

[2] Rachel Fairbank, Nature, Long COVID still has no cure — so these patients are turning to research, https://doi.org/10.1038/d41586-024-00901-3, 02 aprile 2024

