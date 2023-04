Ponte sullo Stretto: no grazie.

history 1 minuti di lettura

Il Ponte sullo Stretto è un progetto costosissimo (10 miliardi di euro), dannoso per l’ambiente e inutile a risolvere i molteplici problemi di trasporto in Calabria e Sicilia. Va anche ricordato un’altra questione per nulla marginale che deve far riflettere su questo scempio voluto da governo Meloni. Stiamo parlando delle problematiche sulla fattibilità tecnica del progetto stesso come evidenziato già nel 2021 dal gruppo di lavoro nominato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Infatti il progetto di un ponte, con la doppia via stradale e ferroviaria, ad unica campata di 3.300 metri lunga che rappresenterebbe un’eccezione visto che nel mondo non si è mai arrivati a 2.000 metri di lunghezza. Ma la maggioranza, con l’aiuto di deputati del Terzo Polo, ha rigettato alla Camera le questioni pregiudiziali di costituzionalità per l’esame del decreto. Con buona pace di tutte le argomentazioni che le associazioni Wwf, Italia Nostra e Kyoto Club hanno ricordato nel corso delle audizioni.

