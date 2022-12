Qatargate. Le istituzioni europee provano a rispondere dopo lo scandalo

history 1 minuti di lettura

Come dice un mio amico, l’onestà non può essere un programma politico ma il rapporto tra etica e politica è centrale per rendere credibile qualsiasi programma politico. E questo vale anche per qualunque istituzione, è imprescindibile per valutarne la serietà. Oggi, 14 dicembre, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, alla conferenza stampa successiva al Consiglio europeo, riferendosi allo scandalo denominato Qatargate, ha detto che s’impegnerà presto per una riforma finalizzata a garantire la trasparenza delle istituzioni europee. E ancora: «ci sono troppi gruppi informali che sono potenzialmente molto influenzabili, e troppe organizzazioni la cui trasparenza dei finanziamenti non è chiara. Imporremo un giro di vite su tutto e ci assicureremo che il Parlamento non appaia in vendita». Forse andrebbe cambiata la normativa che regola le lobby, diffusissime a Bruxelles, più in generale andrebbe rivista la politica europea nei confronti di certe nazioni e di certe aziende. Era chiaro a tutti da anni cosa accadeva in Qatar per questi Mondiali di calcio, che andavano condannati da subito e possibilmente boicottati. Ci si è voltati dall’altra parte, anche a sinistra. E questo è il risultato.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie