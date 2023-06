Rapito, di Marco Bellocchio. Questa volta, un libro

history 6 minuti di lettura

Che bella sorpresa sfogliare le eleganti pagine del libro Rapito. Un film di Marco Bellocchio, a cura di Paolo Mereghetti, pubblicato in questi giorni dalla Cineteca di Bologna. Una nuova collana editoriale – dal titolo “Contemporanei” – attraverso la quale, «ispirandosi alla gloriosa e pionieristica collana di Renzo Renzi Dal soggetto al film, edita da Cappelli, […] raccontare un'opera mentre si fa. Ogni anno sceglieremo un film − spiega Gian Luca Farinelli nelle prime pagine − e chiederemo a un critico di seguirne la fabbricazione, dalla fase di scrittura all'edizione finale».

Dopo avere visto in sala il film di Bellocchio, mi sono volentieri dedicato alla lettura di questo volume, pubblicato in simultanea con l'opera della quale ci parla: rilegato, copertina rossa e sovraccoperta di buon gusto, carta di pregio e bei caratteri di stampa, anche colorati od evidenziati, per la lettura filologica della sceneggiatura; e ancora disegni e fotografie, a colori e in bianco e nero. Insomma, un gran bel contenitore. Anche il contenuto è assolutamente di valore: nella prima parte del volume, per le prime 60 pagine, oltre alla presentazione di Farinelli, troviamo una breve introduzione del regista, una recensione al film di Paolo Mereghetti e due bei saggi storici, di Alberto Melloni e Marina Caffiero. Infine, due interviste ai produttori del film, Beppe Caschetto e Simone Gattoni. La seconda pare è invece occupata dal testo della sceneggiatura, pubblicata – con molte accortezze – nel testo della sua ultima versione (la settima), con chiara indicazione tipografica delle varianti rispetto alla versione cinematografica finale.

C'è un solido filo rosso che collega questa nuova collana a quella – gloriosa ed indimenticata – pubblicata tra il 1956 e il 1977 dall'editore Cappelli, evocata in apertura ed esplicitata dalle parole di Farinelli. Essa fu generata dalla passione per il cinema di Renzo Renzi, figura esemplare di critico cinematografico, scrittore e attivista culturale [1]. Nella collana ideata da Renzi – Dal soggetto al film – furono pubblicati articoli, saggi, interviste, diari, documenti preparatori, foto, disegni, soggetti e/o sceneggiature di 77 film, in altrettanti volumi: 54 della serie regolare, 23 della serie retrospettiva. Ne conservo gelosamente alcuni, con grande scrupolo. Renzi fu anche tra i fondatori, nel 1967, della Cineteca di Bologna, che riprende così meritoriamente la tradizione – bolognese – che è stata dell'editore Cappelli.

Il libro, insomma, è pregevole in sé e per la prospettiva che promette e rappresenta una buona notizia per gli appassionati del cinema. Ma la vicenda di Edgardo Mortara – sulla quale il film di Bellocchio ha già avviato non solo recensioni ma dibattiti ed interventi [2] – è in realtà inquietante (e non sempre nota): nella Bologna ancora soggetta al dominio pontificio, infatti, nel giugno del 1858, questo bambino ebreo di appena 6 anni, battezzato segretamente in fasce alcuni anni prima, all'insaputa dei genitori, da una domestica cattolica, venne prelevato dai gendarmi pontifici per ordine dell'Inquisizione e portato a Roma, per essere educato secondo i principi cristiani. Non tornerà mai più alla sua famiglia, nonostante le proteste (familiari, nazionali ed internazionali) per l'accaduto. Neppure dopo la presa di Roma, nel 1870: a quella data, infatti, nonostante la fine del potere temporale del papa, Edgardo era già novizio e rifiutò di lasciare la nuova fede. Lasciò invece Roma e venne ordinato prete nel 1871, in Francia, assumendo il nome di Pio.

Sorpassando la cinematografia in senso stretto, il film di Bellocchio, come detto, apre dunque – inevitabilmente – la riflessione su molte questioni di spessore: politica, storia, diritto, teologia, libertà religiosa, ebraismo, antisemitismo… Questo libro aiuta a cominciare e vorrei farlo, infine, riprendendo alcune riflessioni di Alberto Melloni. Egli intitola il suo intervento Pro perfidis, evocando il titolo dell'antica ed ambigua intercessione liturgica cattolica rivolta agli ebrei e cancellata da Giovanni XXIII. La perfidia di molti protagonisti della vicenda – argomenta Melloni – è quella del «potere che si impone a chi è già impotente in nome di un dovere»: del papa Pio IX, dell'Inquisitore Feletti, del Segretario di Stato, del Rettore della Casa dei catecumeni. Ad essa, Melloni contrappone la sua lettura dei non possumus [3] presenti nell'opera di Bellocchio. Oltre a quello opposto dall'ultimo papa re alle richieste di restituire il bambino alla sua famiglia, ne emergono infatti altri – di non possumus – in questa sciagurata storia, soprattutto quelli dei vessati che «non possono sfuggire al potere che li opprime, come una disgrazia»: la comunità ebraica romana, quella bolognese, il fratello bersagliere di Edgardo, suo padre e sua madre. «Nelle vittime […] non c'è perfidia: ma solo quella umanità e quella umana dignità che il potere non può schiacciare […] e che ci dice quanto lavoro ci sia ancora per una storia che voglia capire in profondità spessori di cui Bellocchio attesta l'esistenza e che altre arti e altri saperi non possono trascurare, specie dopo che l'artista le ha illuminate».

Paolo Sassi

Rapito. Un film di Marco Bellocchio

a cura di Paolo Mereghetti

Bologna, Cineteca di Bologna, 2023

pagine 223, € 22,00

[1] Cfr. in proposito la voce di Daniele Dottorini a lui dedicata in Enciclopedia del cinema, Treccani, 2004. Renzi salì tra l'altro agli onori delle cronache (negli anni '50) per una surreale vicenda giudiziaria a lui cagionata dalla pubblicazione di un soggetto per il cinema, ritenuto di vilipendio per le forze armate. Egli subì l'arresto, il processo e la condanna a sette mesi di carcere militare per vilipendio alle forze armate nel 1953 per la pubblicazione – sulla rivista Cinema Nuovo – di un soggetto intitolato L'armata s'agapò, uno spaccato assai poco edificante dell'occupazione militare italiana in Grecia. Cfr. in proposito – sul sito della Cineteca – le notizie dedicate all'accaduto: http://fondazione.cinetecadibologna.it/biblioteca/patrimonioarchivistico/aristarco_renzi.

[2] A parte le numerosissime recensioni apparse e in corso di pubblicazione, di un certo rilievo mi è parso l'intervento del rabbino capo della Comunità ebraica di Roma Riccardo di Segni comparso sul quotidiano la Repubblica del 29 maggio 2023, «Il dialogo al di là dei tabù»; anche l'Osservatore romano è intervenuto l'indomani con ben tre articoli. Oltre allo studio di Gemma Volli, Il caso Mortara nel primo centenario, Roma, La rassegna mensile di Israel, 1960, segnalo il libro di David Kerzer, Prigioniero del papa re, Milano, Rizzoli, 1996 e quello di Daniele Scalise, Il caso Mortara. La vera storia del bambino ebreo rapito dal papa, Milano, Mondadori, 1997, al quale il film è liberamente ispirato. Molti approfondimenti e materiali nel sito (recentissimo) dedicato a Il caso Mortara nella Biblioteca dell'Archiginnasio, con un ricco percorso bibliografico digitale.

[3] Non possumus – “non possiamo”: celeberrima espressione di Atti 4,20, lanciata dal papa Pio VII contro Napoleone e ripresa da Pio IX – era tra l'altro uno dei titoli ipotizzati per il film.

