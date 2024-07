Dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di inclusione: meno risorse per combattere la povertà

La più recente evidenza dell'assurdità della cancellazione del reddito di cittadinanza (RDC), voluta dal Governo Meloni, arriva dall'Assemblea regionale siciliana (Ars). Luisa Lantieri, vicepresidente dell'Ars ed esponente di Forza Italia, ha presentato nel giugno scorso un disegno di legge per reintrodurre il reddito di cittadinanza regionale. Ce lo ricorda Simone Olivelli su Editoriale Domani: «Lungi dal configurarsi come misura di carattere meramente assistenzialistico, il reddito di cittadinanza ha dato sostegno ai nuclei familiari in difficoltà», si legge nella relazione che accompagna il ddl. Scorrendo il documento sembra di essere davanti a una proposta del Movimento 5 stelle, che in Sicilia è all'opposizione e invece a smentire quello che per anni a livello nazionale è stato un cavallo di battaglia del centrodestra è una componente della maggioranza che sostiene il governo guidato da Renato Schifani» [1].

Di fatto con il Governo Meloni, che della retorica sulla difesa delle necessità popolari, del saper ascoltare la povera gente ha fatto e fa un cavallo di battaglia della sua propaganda politica, la condizione di povertà nel paese peggiora. E questo perché l'Assegno di inclusione (Adi), entrato a regime dal primo gennaio 2024 sostituendo il reddito di cittadinanza, è una misura ancor meno sufficiente.

Va ricordato come l'RDC avesse già dei limiti proprio nei confronti di alcune tipologie di nuclei famigliari, in particolare le famiglie numerose con minori che, come dimostra Massimo Aprea su EticaEconomia, «sono state doppiamente penalizzate: da un lato, a causa della maggiore esposizione al rischio di povertà assoluta; dall'altro, per la penalizzazione nell' accesso al RDC e nell'entità del sussidio. Particolarmente allarmante risulta allora la recente riforma del RDC [definitivamente abolito lo scorso dicembre, ndr] che, nonostante abbia esteso la cumulabilità fra reddito minimo e assegno unico per i figli, adotta una scala di equivalenza ancora più restrittiva (come Proto ha mostrato sul Menabò) e, dunque, non può che inasprire, nella maggior parte dei casi, le penalizzazioni illustrate in queste note» [2].-

Il reddito di cittadinanza, quindi, se da una parte ha consentito, come vedremo, di alleviare le pene della povertà, dall'altra non è stato sufficiente ad aiutare tutti, ma il Governo Meloni ha deciso che era troppo per i diseredati, spesso visti come fannulloni o peggio imbroglioni. Il Comitato Scientifico incaricato ai sensi della legge n. 26 del 28 marzo 2019 per la valutazione degli esiti del Reddito di cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC) ha fornito interessanti dati e osservazioni.

«Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio Statistico dell'Inps hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo di vigenza (aprile 2019-dicembre 2023), per almeno una mensilità, circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 5,3 milioni di persone. Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RdC e di 32 per il PdC. Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l'intero periodo. L'importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro. Nelle indagini effettuate dall'Istat, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Queste stime evidenziano la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, derivata in parte dai criteri normativi per la selezione dei potenziali beneficiari e dalla circostanza che una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), non riscontrava le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall'Istat. Tra i motivi, probabilmente vi sono le caratteristiche delle persone risultanti occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata. Le stime effettuate dall'Euromod [3] confermano che l'Italia è tra i Paesi che prevedono un elevato importo dell'integrazione al reddito in relazione alla soglia di povertà, ma con livelli di copertura del numero delle persone povere inferiori alla media europea.

L'efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) e ha consentito la fuoriuscita di circa 450 mila famiglie dalla condizione di povertà (circa 300mila nel 2022). Metà della spesa erogata nel biennio, circa 8,3 miliardi di euro, ha contribuito a ridurre dell'0,8% l'indice delle disuguaglianze e dell'1,8% il rischio di povertà, insieme alle altre misure erogate dallo Stato a favore dei bassi redditi, in particolare dell'Assegno Unico Universale» [4].

La cancellazione del RDC con la sostituzione del meno sostanzioso Adi da parte del Governo Meloni si innesta su una situazione di povertà che non a caso peggiora. Secondo l'ISTAT, la povertà assoluta è passata dall'8,3% al 8,5% delle famiglie e dal 9,7% al 9,8% degli individui, per un totale di 5,7 milioni di persone in 78 mila in più rispetto al 2022 e 435 mila in più rispetto al 2021 (il numero è vicino a quelli che ne erano usciti grazie al RDC).

Nel frattempo esaminando i dati dell'INPS, Federico Fubini sul Corriere della Sera, ci ricorda che «si passa da 1,5 milioni di famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza nel 2022, quando il reddito era a pieno regime prima delle limitazioni previste dal governo attuale, a 697 mila famiglie beneficiarie dell'Assegno di inclusione nel 2024; quanto al Supporto formazione lavoro, lo hanno preso in 10 mesi solo 96 mila persone anche se era previsto in teoria per 345 mila. In altri termini, il governo sta risparmiando un sacco di soldi sulla povertà. Su questo non pubblica dati. Per l'Assegno di inclusione – sulla base di un calcolo veloce – l'assorbimento di risorse nei primi sei mesi dell'anno sembrerebbe essere stato sotto ai due miliardi di euro (per confronto: nel primo semestre dell'ultimo anno di funzionamento pieno, il 2022, il Reddito di cittadinanza ha erogato circa 4,4 miliardi). Quanto al Supporto formazione e lavoro, cioè il percorso offerto agli adulti ritenuti in grado di rientrare nel sistema produttivo, avrebbero intrapreso quel percorso meno persone rispetto a quanto previsto dal governo. In sostanza, sembrerebbe che l'Italia dal 2024 stia aiutando i suoi 5,7 milioni di poveri con molti meno soldi di prima. C'è stato un taglio netto di spesa a contrasto della povertà» [5].

Effetti prevedibili e previsti quelli di questo cambio di rotta nel contrasto alla povertà. Ad esprimere i dubbi non era solo l'opposizione parlamentare ma molte associazioni e organizzazioni sindacali come quelle facenti parte dell'Alleanza contro la Povertà che si occupa dal 2013 di studiare e proporre soluzioni per la lotta alla povertà assoluta [6].

Non va dimenticato come misure ampie come il reddito di cittadinanza, spiega Roberta Pittelli su EticaEconomia, siano, nel segno keynesiano, interventi di politica economica di sostegno alla domanda e ai consumi per la crescita del Paese stesso. E poi per quanto complesso sia «quantificare la reale efficacia del RdC ed il suo grado di influenza sull'economia reale, dai dati riportati, sembrerebbe abbia giocato un ruolo determinante nella tenuta dell'economia specie in fase pandemica grazie al sostegno alla domanda, posto che per l'intero anno 2020 il numero di famiglie coinvolte si attestava a 1.421.082 con un aumento esponenziale nel 2021 anno in cui, così come emerso dal report Istat relativo alle Condizioni di vita e reddito delle famiglie anno 2021-2022, “il reddito di cittadinanza ha consolidato il suo ruolo come misura strutturale di contrasto della povertà̀. Difatti se nel 2019 le famiglie beneficiarie del RdC si attestavano a circa 970mila, pari al 3,8% del totale delle famiglie italiane nel 2021 si stima siano state circa 1,6 milioni, il 5,9% del totale, con un beneficio annuo pari in media a 5.522 euro. L'impatto del trasferimento è stato in media di circa il 30% del reddito familiare complessivo» [7].

E non va nemmeno dimenticato il fatto che il RDC, ma in generale le misure di contrasto efficace alla povertà, incidono sulle disuguaglianze anche territoriali che sono una ferita aperta del nostro Paese.

Pasquale Esposito

[1] Simone Olivelli, Editoriale Domani, In Sicilia Forza Italia “a 5 stelle” chiede il reddito di cittadinanza regionale, 15 luglio 2024

[2] Massimo Aprea, EticaEconomia, Famiglie numerose e reddito di cittadinanza: storia di una penalizzazione, 15 aprile 2024. La scala di equivalenza a cui si fa riferimento, spiega Aprea, è «uno strumento per comparare le risorse di famiglie di dimensione e/o composizione differente. In sostanza, è un fattore di scala – un numero – che trasforma le risorse familiari in risorse individuali equivalenti. A sua volta, tale fattore dipende dalle ipotesi che si fanno sulla rilevanza delle economie di scala familiari, ossia su quanto vivere insieme riduce il totale delle spese familiari pro capite – ad esempio condividendo affitto, mutuo, bollette o spese per beni durevoli. Per esemplificare, è utile considerare due esempi estremi. Da un lato, se tutti i consumi fossero considerati non rivali all'interno della famiglia – cioè lo stesso bene o servizio può essere fruito da tutti i suoi membri, quanti che essi siano – il parametro della scala di equivalenza sarebbe pari a 1. Dall'altro, se tutti i consumi fossero rivali, la scala di equivalenza sarebbe pari al numero di componenti della famiglia».

[3] EUROMOD è un modello di microsimulazione fiscale e previdenziale per l'Unione Europea che consente a ricercatori e analisti politici di calcolare, in modo comparabile, gli effetti delle imposte e delle previdenze sui redditi delle famiglie e sugli incentivi al lavoro per la popolazione di ciascun Paese e per l'UE nel suo complesso.

[4] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Pubblicata la Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza, 13 giugno 2024

[5] Federico Fubini, Corriere della Sera, Welfare all'italiana: povertà in aumento, sussidi al reddito in calo, 8 luglio 2024

[6] Chiara Ludovisi, MicroMega, Sempre più poveri: l'Italia senza il reddito di cittadinanza, 28 agosto 2023

[7] Roberta Pittelli, Economia e Politica, Il reddito di cittadinanza come strumento di una politica economica espansiva, 21 Giugno 2024

-----------------------------

-----------------------------

