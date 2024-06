Regionali in Abruzzo: primo partito l’astensione

Come accade da anni oramai, anche alle elezioni regionali in Abruzzo il primo partito è risultato quello dell'astensione. La conseguenza è di una rappresentatività democratica monca e un conseguente governo della cosa pubblica che sarà gestito da una larga minoranza. Alle regionali in Abruzzo l'affluenza alle urne, alle ore 23, è meno del 53%, per giunta un dato in calo rispetto a 2019. A destra si festeggia – non tanto e non solo per la vittoria locale quanto per la maggioranza a Roma che mostrava segno di nervosismo e preoccupazione. Con tutta probabilità il governatore uscente e molto vicino alla presidente del Consiglio Meloni, Marco Marsilio vincerà: al momento della seconda proiezione ha un ampio margine dii vantaggio (9 punti) su Luciano D'Amico, sostenuto da una vasta coalizione di centrosinistra. Al centro sinistra non è riuscito il sorpasso come in Sardegna. Non sempre si può godere di qualche vantaggio degli ultimi giorni. Occorrono relazioni più solide e vicine ai bisogni di elettrici ed elettori.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie