Riforma costituzionale: le ragioni di un no

Chissà se aveva ragione il giornalista e loggionista Marco Vizzardelli quando all'inaugurazione della stagione lirica 2023 alla Scala ha urlato, facendo riecheggiare le grida della Milano risorgimentale, «Viva l'Italia antifascista» rivolto verso il palco reale dove prendeva posto il presidente del Senato Ignazio La Russa. Per la cronaca, nel buio della platea, si sono uditi anche diversi «Bravo!» all'indirizzo del misterioso contestatore. Sì perché questa volta, a lanciare l'ennesimo sasso contro le già fragili vetrate della Costituzione, è stato colui che ricopre la seconda carica dello Stato e lo ha fatto aggirando il tema del discorso assai caro alla presidente del Consiglio – cioè il premierato – lanciandosi in una vorticosa riflessione sulle funzioni riservate dalla Carta al Presidente della Repubblica.

Questo, in sintesi, il ragionamento di La Russa: «la riforma costituzionale sul cosiddetto premierato lascerebbe al capo dello Stato quei compiti che vollero dargli i padri costituenti, che il presidente ha dovuto meritoriamente allargare nel tempo per supplire a carenze della politica, tra cui la durata troppo breve dei governi […] Credo che i poteri del presidente della Repubblica non vengano modificati» per terminare poi il suo panegirico esponendo il concetto base del Meloni-pensiero in quanto, per La Russa, «al momento è in vigore una Costituzione materiale che amplia di fatto i poteri del capo dello Stato, mentre l'elezione diretta del presidente del Consiglio, prevista dalla riforma, potrebbe ridimensionare l'utilizzo costante di questi ulteriori poteri, con un effetto che sarebbe un atto di salute per la Carta» [1]. Insomma, La Russa più che soddisfatto nel vestire i panni del saggio suggeritore di una riforma che ha come fine ultimo, nelle intenzioni di questo governo, quello di garantire la stabilità all'esecutivo e di conseguenza una governabilità senza scossoni.

La prima osservazione che andrebbe fatta direttamente al presidente del Senato, è che dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso prima di ergersi ad osservatore distaccato quando riscontra l'allargamento» dei poteri del Capo dello Stato, perché proprio il suo partito voleva ulteriormente ampliarli i poteri, con quella che inizialmente era l'idea di passare ad una Repubblica presidenziale tout court .

Comunque, a dire il vero, va osservato che non è la prima volta che a livello politico si solleva il problema della riforma costituzionale, per il rafforzamento e la stabilità dell'esecutivo, che vedrebbe però come contraltare alla sua effettiva applicazione, l'abbandono definitivo del sistema di governo parlamentare verso forme basate sull'elezione o del presidente della Repubblica (presidenzialismo oppure semipresidenzialismo) o del governo (premierato).

Queste riproposizioni cicliche di riforme, non trovano quasi mai soddisfatti i costituzionalisti che non perdono occasione per ricordare a tutti un principio basilare delle moderne democrazie e cioè che l'equilibrio tra i poteri è ciò che evita la degenerazione delle forme di governo. Lo sottolinea con disarmante linearità Gaetano Azzariti, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma: «L'equilibrio è ancora oggi la regola di fondo che qualifica i diversi tipi di democrazia. Da interpretare in modo ancora più rigido (come “separazione” dei poteri e non solo “divisione”) nei casi di quelle forme di governo che scelgono l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo. Così, può dirsi per il modello topico, quello americano, la cui collocazione tra le forme democratiche è indiscusso, ma la cui vitalità è assicurata se e sin tanto che permane la cultura check and balance» [2].

Sulla stessa scia si pone il commento di Alberto Lucarelli, Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che pur dilatando il campo di osservazione mette in chiaro che: «L'impressione, è che la questione della stabilità, della durata degli esecutivi, del rafforzamento del governo, venga strumentalmente utilizzata per la trasformazione della forma di governo da modello fondato sulla rappresentanza diffusa, plurale e collegiale, a modello fondato sulla governance monocratica, quale sistema teso a valorizzare più la decisione che il processo; con una semplificazione del trasferimento del potere dal popolo al sovrano che decide» [3].

Da questi commenti, è fin troppo ovvio osservare che il principio cardine di una democrazia costituzionale, risiede proprio nella limitazione del potere attraverso l'equilibrio stesso del potere, e pertanto, inutile girarci intorno, tutte quelle norme che dovrebbero essere la struttura portante del premierato – vedi elezione diretta, riduzione delle prerogative del capo dello Stato ed altro – servono solo a mescolare senza costrutto elementi incoerenti e inconciliabili fra di loro.

Il pericolo di questa riforma costituzionale si nasconde proprio fra le pieghe di questi contorsionismi pseudo costituzionali ben orchestrati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in prima persona, che vorrebbe intestare a se stessa una mai manifestata volontà del «popolo» o, come preferisce lei degli italiani, di diventare i protagonisti della vita politica, sotto la sicura mano del premier-timoniere che rispetta la «loro» volontà. Tutti gli ingredienti già ben conosciuti della “destra”, dove spicca la mai sopita ossessione per il capo, portatore sano delle virtù del comando; dote questa indispensabile per amalgamare insieme quel coacervo di norme ed edificare, poi in pratica, un regime autoritario, perché così vuole il popolo.

E allora ritorniamo alle frasi del Presidente La Russa, che nel fare da sponda al gioco della premier, non a caso ha mirato in alto nel tentativo di decapitare , mi si passi la ruvidità del termine, almeno simbolicamente il vertice della piramide istituzionale. La riforma non toccherebbe quindi i poteri del Quirinale? «È falso che la riforma non tocchi il ruolo del Presidente della Repubblica» ci ricorda la professoressa Alessandra Algostino, Ordinaria di Diritto Costituzionale presso l'Università di Torino, che poi esplicita il suo ragionamento osservando: «pensiamo al potere di nomina del Presidente del Consiglio: si prevede che il Presidente della Repubblica conferisca l'incarico all'eletto dai cittadini. Un intervento notarile. Né il suo ruolo cambia nell'ipotesi di un conferimento di un secondo incarico, sempre all'eletto, nel caso, invero difficilmente concretizzabile, che il Parlamento non gli conceda in prima istanza la fiducia. Poco margine di manovra, nella sua funzione di arbitro e garante dell'ordinamento, ha il Presidente della Repubblica anche in presenza di una crisi di governo, laddove si stabilisce che possa conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente dimissionario o a un parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto con il compito di attuare il programma di governo[…]. Resta l'involucro, resta l'evocazione del Presidente della Repubblica; come se bastasse ripeterne il nome per mantenerlo in vita»[4].

Il paradosso di questa riforma costituzionale, risiede nel fatto che per affrontare la perdurante crisi dei partiti, e per garantire una maggiore stabilità ai governi evitando il ricorso a quelli c.d. «tecnici», si opta per una soluzione – quella del premierato – che di fatto oscura ancora di più la centralità del Parlamento, eliminandone ogni forma di discussione e conflittualità – cioè il sale di ogni democrazia – con l'ingenua certezza che tutto questo potrà impedire incidenti di percorso. Questa strada imboccata con cieca caparbietà è proprio «Ciò di cui l'Italia non ha bisogno», secondo il punto di vista dei due costituzionalisti Claudio De Fiores e Michele Della Morte, l'uno docente presso la Seconda Università di Napoli, l'altro all'Università degli Studi del Molise, che in un lavoro congiunto affermano:« per affrontare la crisi dei partiti, per garantire una maggiore stabilità di governo, per ridurre l'eccessiva frammentazione politica, la soluzione da perseguire avrebbe dovuto essere un'altra: alimentare i canali della partecipazione popolare, rafforzare i luoghi della rappresentanza, ripensare le funzioni nella prospettiva di una rinnovata centralità parlamentare. E questo avrebbe voluto dire: mettere mano al bicameralismo (ormai svuotato e mortificato), ripensare il sistema elettorale in senso proporzionale (unica soluzione in grado di esprimere e rappresentare la plurale articolazione politica della nazione), prevedere in Costituzione strumenti diretti a rafforzare la stabilità di governo (come, ad esempio, la sfiducia costruttiva). Nulla di tutto questo emerge dal disegno di legge sul premierato» [5].

Giudizi netti su questa riforma che da qualunque punto la si voglia osservare, evidenzia macroscopiche incongruenze e voragini procedurali. Tra quelli che si allineano alle tesi di governo troviamo Felice Giuffrè, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e componente laico del Csm, il quale riducendo all'essenziale il ragionamento sul contenuto della riforma, vede con favore il possibile raggiungimento di due obiettivi fondamentali e cioè la stabilità di governo e la rinnovata fiducia tra il corpo elettorale e i rappresentanti istituzionali. A suo modo di vedere, appaiono infondate anche le preoccupazioni su un effettivo depotenziamento delle funzioni riservate al Capo dello Stato perché «il ruolo del Capo dello Stato, secondo il dettato costituzionale, è un potere neutro e di garanzia. Che si “espande” solo se non si ha una maggioranza chiara. Se il Parlamento esprime una maggioranza chiara, il presidente della Repubblica è vincolato. Il Capo dello Stato, inoltre, non ha da solo il potere di sciogliere le Camere, deve condividerlo con il premier in carica, ha bisogno della controfirma del capo del governo. L'obiezione di un ridimensionamento del presidente della Repubblica non ha fondamento» [6].

Si fa una gran fatica non dico a condividere ma quanto meno ad assecondare una tale leggerezza di pensiero, che porta a travisare la reale portata di questo premeditato schiacciamento nell'ombra della figura più rappresentativa della Repubblica. Si vorrebbe al Quirinale un anonimo signore in giacca e cravatta pronto soltanto a certificare l'operato del governo in carica. Basta pensare al potere di scioglimento delle Camere, previsto dall'articolo 94 della Costituzione, che ora viene rimodellato in maniera tale da rendere proprio la figura del presidente della Repubblica un silente osservatore ed esecutore di un copione già scritto dalla maggioranza di turno, riservandogli il suo originario potere di scioglimento solo quando il governo non ottenesse la fiducia da un Parlamento, per di più, blindato. Cosa altro si vuole?

E allora a proposito di Parlamento, va evidenziato che per abbandonare il sistema di governo parlamentare – quello in cui i cittadini eleggono il Parlamento e questo conferisce la fiducia al Governo – per passare all'elezione diretta del premier da parte dei cittadini, si è dovuto pensare ad una forzatura costituzionale vergognosa e aberrante e cioè che, a prescindere dai voti effettivamente ottenuti, alle liste collegate al presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini, verrà in automatico riconosciuto il 55% dei seggi senza prevedere una soglia minima per il premio di maggioranza, con la conseguenza che una qualsiasi minoranza potrebbe raddoppiare i seggi.

Alla ministra Alberti Casellati, ideatrice di questo «premierato all'italiana», sarebbe bastato sfogliare un qualsiasi libro di Storia per ravvedersi o, quanto meno, accorgersi che già nel 1923 si era provveduto a mettere in campo con la c.d. «Legge Acerbo» – dal nome del suo proponente – lo stesso meccanismo ma con due differenze non da poco. La prima, prevedeva intanto una trasformazione della legge elettorale in senso proporzionale (cosa non prevista dalla ministra) e la seconda, che per aggiudicarsi il premio di maggioranza dei 2/3 dei seggi in Parlamento, fosse necessario almeno il 25% dei voti. Quindi, si prevedeva come necessaria una soglia minima che nel disegno di legge non è neppure sfiorata. Il secondo spunto per una riflessione profonda sull'effettiva utilità del premierato, lo avrebbe potuto ricavare analizzando l'esperienza maturata in Israele, quando nel 1992 la Knesset, il Parlamento israeliano, adottò una legge per modificare il proprio sistema elettorale e cercare di dare maggiore stabilità al Paese. La nuova norma trasformava Israele nella prima democrazia parlamentare in cui il Primo Ministro veniva eletto direttamente dagli elettori.

Come ha scritto la ricercatrice israeliana Tamar Friedman Wilson: «la nuova riforma elettorale fallì il suo obiettivo e fu mantenuta solo per tre elezioni (1996, 1999 e 2001) prima di essere abrogata. Invece di limitare il potere dei partiti più piccoli che avevano causato lo stallo, la nuova riforma portò gli elettori a dividere il voto. Da una parte la scheda a favore del candidato Premier, dall'altra la scheda per il partito da eleggere alla Knesset»[7].

Quello proposto è un modello che non contiene in se nulla di democratico, con un corpo elettorale che verrebbe degradato e privato della sua soggettività politica, con l'unica concessione di depositare una scheda nell'urna ogni cinque anni. Inoltre è necessario porsi una domanda: che fare per fermare questo stravolgimento? Forse le opposizioni – che siano separate, federate o non – debbono opporsi alla discussione in Parlamento, vera e propria trappola istituzionale, per evitare di essere additate come complici nello scempio della Costituzione?

I cittadini dovrebbero stringerci intorno alla Carta, rivitalizzando con forza la sovranità popolare che dovrà essere manifestata, come credo accadrà, nel voto referendario. Non sembrano esserci alternative.

Stefano Ferrarese

[1] https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/12/18/la-russa-il-premierato-lascia-al-colle-i-poteri-previsti-dalla-costituzione-nel-tempo-il-ruolo-del-capo-dello-stato-si-e-allargato-troppo/7386955/, 18 dicembre 2023

[2] Gaetano Azzariti, https://ilmanifesto.it/lo-squilibrio-tra-i-poteri-colpisce-a-morte-la-democrazia, 23 dicembre 2023

[3] Alberto Lucarelli su Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti n°4/2023, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2023_13_Lucarelli.pdf, 18 dicembre 2023

[4] Alessandra Algostino, https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2023/11/07/dietro-langolo-un-premierato-torbido/, 7 novembre 2023

[5] Claudio De Fiores e Michele Della Morte, https://www.rivistailmulino.it/a/le-insidie-del-premierato, 11 dicembre 2023

[6] Gloria Sabatini, https://www.secoloditalia.it/2023/11/premierato-giuffre-potrebbe-essere-la-volta-buona-gli-italiani-gia-votano-cosi-sindaci-e-governatori/, 6 novembre 2023

[7] Da “Pagine Ebraiche”, https://moked.it/blog/2019/11/05/israele-elezione-diretta-del-premier-la-proposta-superare-lo-stallo/, 23 dicembre 2023

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie