Roberto Vannacci, generale del razzismo

history 1 minuti di lettura

Quelle del Generale di Divisone, Roberto Vannacci sono state definite da Ministro Crosetto, che insieme ai comandi dell'Esercito ha preso le distanze, «farneticazioni personali». Aspettiamo di vedere avviata l'indagine disciplinare dalle Autorità competenti per un alto grado dell'Esercito e quindi di una istituzione della Repubblica, che nel libro autopubblicato, Il mondo al contrario, di fatto, attacca pesantemente principi costituzionali e democratici. Roberto Vannacci che si paragona nel libro a Giulio Cesare, ne ha per tutti, anche se scrive che non detesta nessuno a priori, partendo dalla convinzione che siamo di fronte ad un «lavaggio del cervello delle minoranze di chi vorrebbe favorire l'eliminazione di ogni differenza compresa quella tra etnie, per non chiamarle razze». Minoranze che attacca insultandole con un linguaggio razzista e sessista. Le minoranze sono i migranti, le femministe, gli ambientalisti, tutta la comunità LGBT+; «cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!». Stiamo tornando agli anni '30?

