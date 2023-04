Rocco Scotellaro. Parola, ricerca e azione politica

history 5 minuti di lettura

Il 19 aprile del 1923 nasceva a Tricarico Rocco Scotellaro – scrittore, poeta, uomo politico, ricercatore – una delle più importanti figure di una cultura che, partendo dai problemi della storia meridionale, ha saputo raccontare la vita e le vicende dei contadini del Sud, mettendo chiaramente a fuoco quella che viene definita come questione meridionale. Nella breve vita di Scotellaro – morto a Portici, in provincia di Napoli, nel 1953 – si racchiudono interessi, passioni, vicende e opere che diventa davvero difficile racchiudere in poche righe e che rimandano ancora la forza e la passione di un personaggio per certi versi quasi mitico, almeno per alcune generazioni. Come presentare l’intensa attività di Rocco Scotellaro senza tralasciare aspetti pur importanti della sua storia e quale matrice può essere scelta per restituire la forza della sua azione e del suo pensiero?

Il primo punto che si impone anche ad una lettura superficiale di una sua biografia è la connessione fra la parola, la ricerca e l’azione politica che si fanno strumento per una vera emancipazione sociale e culturale di quei “contadini del Sud” che Scotellaro sentiva di dover rappresentare e portare ad una nuova consapevolezza in grado di progettare il futuro senza dimenticare il passato e le radici.

A soli 23 anni, il socialista Rocco Scotellaro è eletto sindaco di Tricarico – la locale sezione del Partito Socialista era intitolata a Giacomo Matteotti – e nel suo ruolo affronta la necessità di dotare di servizi la comunità: l’inaugurazione dell’ospedale del paese – terzo nella regione; l’avvio dei lavori per nuovi edifici scolastici; il miglioramento della rete viaria; la concessione di terre ai braccianti. Si tratta di tasselli di una visione aperta alle necessità delle popolazioni locali; una visione che nel tempo si è anche arricchita dei rapporti con alcune delle voci più rilevanti della cultura italiana (e, quindi, non solo meridionalista) come Carlo Levi e Manlio Rossi Doria.

Il sindaco Rocco Scotellaro, senza poter riportare qui tutta la sua vicenda politica, subisce anche l’onta del carcere e di accuse infamanti che saranno poi smontate da una sentenza della Corte d’Appello di Potenza che riconosce che le accuse sono il risultato di una trama ordita contro il giovane politico dai suoi nemici politici. Non si può omettere l’amarezza che il giovane Rocco patisce in merito a questa vicenda, nonostante il supporto continuo di intellettuali e semplici contadini.

Le scelte successive, con la decisione di una dimensione più legata alla ricerca e alla scrittura, finiranno, con il passare degli anni, per aver un peso sempre più ampio nella “narrazione” di Rocco Scotellaro personaggio pubblico e letterario. Scotellaro decide, infatti, di accettare la proposta di Manlio Rossi Doria per un incarico presso l’Osservatorio Agrario di Portici e si dedica ad un’opera sulle condizioni di vita dei contadini della sua terra (Contadini del sud, Bari, Laterza 1954).

Un piccolo, intenso bagliore per portarvi nel mondo che Rocco Scotellaro descrive e sente suo e insieme di mille altri, può essere costituito da Lucania, un testo del 1940 che ci fa respirare un’atmosfera piena di segni e rarefatta nel divenire della storia che incombe su di un piccolo paese della sua regione, quasi senza tempo e senza movimento:

M’accompagna lo zirlio dei grilli/ e il suono del campano al collo/d’una inquieta capretta. /Il vento mi fascia/ di sottilissimi nastri d’argento/ e là, nell’ombra delle nubi sperduto/ giace in frantumi un paesetto lucano.

(E’ fatto giorno, Mondadori, 1954)

La sua improvvisa morte, avvenuta per un infarto che lo colpì a Portici il 15 dicembre 1953, lascia un segno profondo nella sua terra e nella cultura italiana. La sua breve vita lo aveva portato ad attraversare luoghi, ambienti e a conoscere personaggi di rilievo. Le sue opere, apparse in parte postume ed incomplete, sanno attraversare linguaggi e occasioni diverse eppure concentriche: dalla poesia (Tutte le poesie 1940-1953, Milano, Mondadori, 2004) allo studio etnologico, dall’analisi economica a quella culturale; dal romanzo (L’uva puttanella, Bari, Laterza, 1955) al saggio.

Al centro, sempre e comunque, l’amore sentito, e poi meditato, per quei contadini del sud che furono il nucleo palpitante del suo sentire politico e poetico. Ci piace chiudere questo breve e incompleto profilo con pochi versi tratti da quelli che Amalia Rosselli seppe con forza e passione comporre in memoria di Rocco Scotellaro:

Rocco vestito di perla

come il grigiore dei colli vicino al tuo paese

mostrami la via che conduce

non so dove.

(Amalia Rosselli, Cantilena, poesie per Rocco Scotellaro, 1953)

Antonio Fresa

