Salario minimo: la petizione avanza

history 1 minuti di lettura

La petizione lanciata da Pd, M5S, Azione e Avs in favore del salario minimo garantito continua a macinare risultati: ha superato le 200.000 firme. Quella di una legge sul salario minimo sarebbe un primo passo per fermare la spirale salari di fame e povertà. Secondo le stime sono 3 milioni e mezzo le lavoratrici e i lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Il Governo Meloni si è tirato indietro e ha rimandato il tutto al

La decisione politica di non decidere – in questo caso passando le carte al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) alla cui presidenza siede di Brunetta – con il pretesto dell'approfondimento. Un altro caso di «vigliaccheria politica» del Governo Meloni, l'ha definito Giulio Cavalli su Left. In Europa sono 22 i paesi su 27 che hanno una legge sul salario minimo. Come scrive la segretaria del Pd, Elly Schlein la proposta di legge fissa a 9 euro lordi all'ora «sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento».

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie