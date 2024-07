Samira e il suo sogno. Una conversazione con Nino Tropiano

La Tanzania è un grande paese, affascinante e complicato: ne rimasi piuttosto impressionato quando vi misi piede – atterrando all'aeroporto di Arusha e sorvolando il Kilimangiaro con la cima coperta dalle nuvole – vent'anni fa. Mi ha fatto perciò molto piacere ritrovare alcune tracce di quel mondo africano nel film documentario di Nino Tropiano Ndoto Ya Samira: ovvero Il sogno di Samira.

Tropiano – radici pugliesi e simpatie irlandesi – è un uomo tenace, che ha messo i piedi nel mondo del cinema oramai da diverso tempo. Ha realizzato documentari intriganti, di ambientazioni diverse: ora la Puglia di Mia figlia fa la Madonna e Riunione di Classe, ora l'Irlanda di Mary's last show o di The Fall, un corto girato in pellicola 16mm e montato sulla vecchia moviola Steenbeck. O infine (una curiosa contaminazione) Chippers, che racconta di una comunità di italiani emigrati da più di cento anni a Dublino e titolari di una catena di Fish&Chips.

Questo suo ultimo documentario zanzibarita – ultimato proprio in coincidenza con la pandemia e che inizia ora a poter essere visto qua e là anche in Italia, dopo avere ottenuto una certa comprensibile notorietà in Tanzania – è una bella occasione per riflettere sui talenti dell'autore e sulla storia paradigmatica della protagonista.

L'incontro di Tropiano con Samira Masoud Ameir, che sarebbe divenuta la protagonista del film, risale a 15 anni fa, agli inizi del 2009. Durante una ricerca sull'educazione femminile finanziata da una fondazione irlandese (la Simon Cumbers Media Fund di Dublino), l'autore incontra questa giovane donna di 21 anni, musulmana, a Nungwi, un villaggio di pescatori nell'isola di Zanzibar. Quando gli chiede – innocentemente – quale fosse il suo sogno, ne riceve una confessione sincera e determinata: Samira – un nome che in arabo significa: “colei che è di piacevole compagnia” – non vuole rinunciare ad avere una famiglia, ma desidera anche con convinzione scardinare il cliché tradizionale – patriarcale ed ancestrale – secondo cui una donna deve necessariamente scegliere tra affetti e lavoro, tra studio e famiglia.

La vita di Samira, che ha perduto sua madre e si barcamena come può tra vincoli parentali assai poco incoraggianti, avanza tra mille ostacoli e diffidenze.

Tropiano la segue e la filma con delicatezza e originalità, in diversi momenti e lungo gli anni, in luoghi, situazioni e condizioni sempre cangianti. Studio, famiglia, amicizie, fidanzamento, esami, matrimonio, maternità, lavoro…

Ne emerge una raffigurazione convincente ed inedita di questa regione dell'Africa, con i suoi suoni e colori; con paesaggi lussureggianti e abitazioni precarie; con istituzioni modeste e donne velate ma non per questo sottomesse: capo coperto ed abiti sgargianti. Un continente con la sua storia e le sue ambiguità; ma anche il ritratto – forte e accattivante – di una giovane donna che sa condurre la sua vita con determinazione lungo sentieri inediti e pieni di speranza per tante come lei, ancora incerte sui modi e sui tempi del proprio riscatto.

In attesa di una distribuzione più strutturata, il film ha in questo periodo una programmazione itinerante: sarà a Polignano a Mare (BA) il 23 luglio (all'interno della rassegna Cinemamondo); poi a Napoli il 6 agosto (per la rassegna Estate a Corte 2024) ed infine Senigallia (AN) il 9 agosto, alla presenza di Denis Mukwege, medico congolese insignito del Premio Nobel per la Pace 2018.

Ho parlato a lungo con il regista di questa sua avventura umana e professionale, in una carrellata che – partendo dalle sue prime esperienze irlandesi – è infine entrata nei dettagli di questo incontro con Samira e con il suo sogno, l'aspirazione al riscatto per una generazione di donne, diffusa in molti luoghi diversi del mondo.

Ndoto ya Samira – proiezione in Tanzania

Vorrei parlare con te, ovviamente, di Samira e del suo sogno, ma mi incuriosisce sapere anche quali aspirazioni avessero – per la propria vita personale – quelli come te che arrivano, ad un certo punto della propria vita, a fare del cinema. Che passione è stata, la tua, per questo mondo? Come la racconteresti?

Direi che tutto nasce un po' per caso. Era il 1993 e – dopo gli studi (poco motivati) da ragioniere – mi ero iscritto– senza troppa convinzione – alla facoltà di Economia. Avevo 23 anni e non sapevo ancora bene cosa fare quando un professore mi propose di partecipare al progetto Erasmus, allora da poco decollato: Belgio, Germania oppure undici mesi a Dublino, in Irlanda. Ho pensato che Dublino potesse diventare la mia città. È a Dublino che ho ascoltato un'intervista per la morte di Federico Fellini, il 31 ottobre 1993. Ed è lì che iniziai a frequentare incuriosito questo famoso luogo – aveva aperto l'anno prima – che si chiamava Irish Film Center (ora Irish Film Institute), dove poi a distanza di anni ho proiettato tutti i miei lavori. Il cinema, più che una passione, è stata una svolta esistenziale, un modo per conoscermi meglio.

È allora che scopro – tardivamente – gli autori che poi diventeranno fondamentali per la mia formazione: Fellini, ovviamente, ma anche Truffaut e la Nouvelle Vague e poi Krzysztof Kieślowski, che considero un po' un altro maestro. Sento una connessione profonda con uno come Kieślowski: anche lui ha cominciato facendo dei documentari, e quando ha capito il limite esistenziale del documentario ha cominciato a scrivere e a fare i film per i quali è conosciuto. Partendo dall'analisi del reale. È stato anche, per sua stessa ammissione, molto fortunato. Parliamo della Polonia del socialismo reale degli anni '70, dove erano le autorità stesse che incoraggiavano i giovani filmaker a raccontare il reale. Ho scritto una tesi su di lui: Il caso come strumento di conoscenza del cinema di Kieślowski. Sono molto affascinato dalle coincidenze. Come si può vedere anche nel Sogno di Samira. Con Fellini ritengo invece di avere cercato negli anni un'amicizia platonica, immaginata su quella che ritengo una comune curiosità per il mondo. Ascoltai – per caso? – una sua intervista della metà degli anni '60, quando era già un grande regista di fama mondiale e si lasciava andare a tante esternazioni più o meno istrioniche. In questa intervista si dice affascinato dal pensiero psicanalitico di Carl Jung e ad un certo punto afferma, con quel suo parlare così seducente: «Come dice Jung, la donna è situata dove comincia la parte oscura dell'uomo. […] Non penso di essere stato mai in grado di offrire agli spettatori un ritratto obiettivo della donna con la D maiuscola. Finora non ci sono riuscito, anzi, mi piacerebbe tanto incontrare un uomo in grado di fare una cosa del genere. Perché un uomo che fa una cosa così difficile deve essere una persona risolta» [1]. Una frase che mi è rimasta in mente e che ho provato a ricomprendere nell'incontro con Samira e raccontando la sua storia.

In termini psicologici o analitici, Samira potrebbe rappresentare la mia anima, la mia parte femminile che provo a integrare (senza nasconderla) nel mio essere maschio, italiano, eterosessuale, meridionale. Ho voluto che il 90% della troupe del film fosse tutta femminile. Ho voluto sin dall'inizio le cameraman donne; un paio tra produttrici associate e produttrici sono donne. Al montaggio in gran parte ci sono state delle donne. Sono molto contento di questo fatto: senza credere di essere diventato una persona risolta, penso però ora al cinema, in questo senso, come ad una forma terapeutica di auto guarigione.

Nonostante le tue radici di italiano del Sud, l'Irlanda occupa ora un posto importante nella tua geografia umana e culturale. Perché?

Importante sì, anche se forse non così centrale. A parte i cortometraggi Mary's Last Show e The Fall, alla fine l'Irlanda è stata soprattutto il mio momento di reset. Mi sono concentrato sulla lingua inglese e poi – per una serie di coincidenze – sono arrivato a fare la comparsa in Braveheart, tra Mel Gibson e Catherine McCormack. In quell'occasione mi sono anche occupato del guardaroba: tutti i costumi erano stati presi a Cinecittà, erano tutti etichettati in italiano e quindi c'era bisogno di qualcuno che si destreggiasse bene in questa lingua. Poi feci amicizia con delle giovani attrici irlandesi, le quali mi suggerirono di iscrivermi al Liberties College. Superai il provino di ammissione e tornai a casa con i capelli lunghi, annunciando che di lì a poco avrei iniziato a frequentare una scuola di teatro, in Irlanda. I miei genitori rimasero annichiliti…

Tra l'Irlanda e la Tanzania però, dove realizzi il film con Samira, cosa accade?

Eh, in Tanzania in effetti ci arrivo molto dopo. Nel frattempo, mi ero fatto una reputazione da regista di documentari, nello spazio di otto nove anni, perché prima ancora di arrivare a fare la scuola di cinema ho fatto due anni, due anni e mezzo di teatro. Ho cominciato a fare il fotografo: stampavo, trascorrevo interi pomeriggi del fine settimana a stampare in bianco e nero. Facevo dei ritratti per gli attori, sfruttando la mia conoscenza nel mondo del teatro. A Dublino ho fatto questo cortometraggio, The Fall, con l'idea di iscrivermi a questa scuola nazionale di cinema. Dove poi sono entrato ed ho avuto la possibilità di fare cose che altrimenti non mi sarebbero state possibile: innanzitutto, proprio il mio primo cortometraggio in pellicola. Me lo sono montato sulla vecchia Steenbeck, un'antenata della celeberrima Capozzo…

Sono estremamente grato per quell'esperienza, che mi ha consentito di apprendere il montaggio (un altro mondo rispetto all'attuale, dove col digitale hai a disposizione tutto il girato con accesso immediato a qualsiasi scena filmata). In quel mondo – analogico – dovevi fare grande uso delle tue risorse, avere un grandissimo spirito di osservazione. Era tutto molto laborioso, estremamente lento; anche se in quella lentezza ci poteva essere una grande creatività.

Però è vero che sono arrivato a Samira tramite l'Irlanda: ero riuscito infatti a finire un documentario che era stato particolarmente difficile da realizzare: Chippers, la storia di una comunità di italiani in Irlanda. Si tratta di una comunità sui generis: sono tutti ciociari di un minuscolo villaggio, che si chiama Casalattico, che trasferitasi in massa a Dublino cent'anni prima, aprendo una catena di Fish&Chips. Una storia di emigrazione che si incontra volentieri con il mio essere “leggero”. Non mi ritengo un regista di impegno sociale, di denuncia. Ho voluto raccontare questa storia di una comunità estremamente chiusa, di gente isolata che è venuta dal cucuzzolo della montagna della Ciociaria. Alla fine di questo lavoro, però, una mattina, il postino mi lasciò un avviso nella cassetta delle lettere. Diceva più o meno: «Caro Nino Tropiano, conosciamo i tuoi lavori. Siamo una fondazione dedicata a Simon Cumbers, giornalista, reporter irlandese ucciso durante un attacco terroristico a Riad, in Arabia Saudita, nel 2004, dove era giunto per raccontare e documentare l'evoluzione del terrorismo islamista. I familiari di questo giornalista hanno deciso di dare vita ad una fondazione con l'idea di aiutare fotografi e documentaristi a raccontare storie dal mondo al di là dell'Europa». M'è parsa una buona opportunità, anche senza particolare “vocazione”; per dirla con il linguaggio con cui Fellini rispondeva a chi gli chiedeva ragione del suo film del momento: «Perché questo film? Perché ho scritto un soggettino, il produttore me l'ha pagato e mi ha chiesto anche di scrivere la sceneggiatura, mi ha dato un altro assegno per la sceneggiatura. Addirittura, mi chiede anche di fare il regista…».

Nella lettera però non era ancora stata identificata la Tanzania…

No, infatti. La lettera diceva di elaborare una storia ambientata in una zona problematica del mondo. Poteva essere Nicaragua, Brasile, Argentina… Avevo la mappa del mondo aperta di fronte a me. Da dove cominciare? Qualche giorno dopo, vado a vedere I Vitelloni, sempre al Film Center, che nel frattempo è diventato Irish Film Institute: una matinée in compagnia di 300 quindicenni dublinesi che appena vedevano Alberto Sordi aprire bocca, si sganasciavano dalle risate. Una bellissima proiezione fragorosa, piena di rumore, di commenti. Lo ricorderai: c'è una scena in cui i vitelloni stanno giocando a biliardo. Sembrerebbe la domenica uggiosa di questi quattro provinciali sconsolati perché il loro capo spirituale di un tempo si è sposato ed è in vacanza, in viaggio di nozze a Roma. Insomma: ad un certo punto Leopoldo Trieste – che fa la parte dell'aspirante commediografo che si prende molto seriamente – dice: «vorrei tanto andare a fare un viaggio, un safari in Africa, con una bella donna, come Hemingway». È così che m'è venuta in mente l'idea dell'Africa, e forse – inconsapevolmente – anche della Tanzania: perché – lo sai bene – safari in swahili vuol dire viaggio.

E poi mi sono ricordato di un episodio curioso che mi è successo esattamente vent'anni fa ad Algeri. Ero lì a filmare un gruppo di musicisti ottantenni che si incontravano per la prima volta dopo 50 anni. Un documentario non mio che poi ha avuto un grande successo nel mondo arabo, in Francia e in America. Si intitola El Gusto, girato dall'amica Safinez Bousbia. Mentre i musicisti ritrovati cominciano ad abbracciarsi, a salutarsi, a scaldare gli strumenti e a fumare non so che cosa, incrocio una donna, interamente coperta con il velo dalla testa ai piedi. Si potevano vedere solo gli occhi, ingigantiti. Che mi sorridono e mi fanno l'occhiolini (o così mi pare). Passa oltre e scompare, senza che – prudentemente – mi fossi voltato per seguirla.

Che dire? Mi ero detto – allora – che un giorno avrei voluto fare un film su una donna musulmana. Mi mancava ora solo di scegliere un luogo. È stata Vittoria Fiumi – anche lei amica con frequentazioni dublinesi che è poi entrata nel progetto del film su Samira – a indirizzarmi inconsapevolmente verso Zanzibar, che aveva visitato. Tra le sue foto ne scovai una di una madrasa – una scuola coranica – con tante ragazzine che uscivano in fila indiana, perfettamente ordinata. Mi sembravano delle piccole suore, come ce n'erano all'istituto del Calvario dove ho frequentato i miei primi due anni di scuola elementare. Una immagine desueta eppure familiare. È allora che ho deciso: avrei fatto un film sul tema dell'istruzione femminile tra donne musulmane. Ho pensato ad una biografia, quella di una ragazza di un villaggio che sogna di spostarsi in città per coronare il suo sogno di accedere all'università.

Ho un po' millantato sulla storia (che ancora non c'era veramente) ma sono riuscito a convincere i miei finanziatori irlandesi a staccare il primo assegno che mi avrebbe portato a Zanzibar.

Hai compiuto una scelta doppiamente impegnativa: raccontare la storia di una donna tanzaniana e musulmana. A proposito di pluralismo e diversità, che mondo ti è parso quello dell'Islam tanzaniano?

Direi che per prima cosa occorre riconoscere le peculiarità dell'Islam a Zanzibar, dove il connotato religioso si presenta in maniera molto più rigorosa rispetto al resto della Tanzania. A Zanzibar però – come in tutte le isole – interviene in qualche modo questa dimensione che è un vero e proprio labirinto psicologico; ma questo ci porterebbe lontano. Zanzibar poi è una regione semi autonoma. È una terra, un arcipelago attaccato alla Tanzania, ma rimane un'isola. E non dimentichiamo che la nascita e lo sviluppo di Stone Town – la capitale attuale di Zanzibar – la portò addirittura ad essere capitale del sultanato dell'Oman. Questi luoghi hanno un'anima tutta loro, tra Africa e Medio Oriente. Credo di essere riuscito – almeno in parte – a varcare la soglia del rapporto sulla quale si attestano gli europei cha vanno lì per turismo o per affari: è stato necessario, soprattutto per non mantenere l'approccio consueto di questa gente con il mondo europeo, legato esclusivamente (o quasi) al turismo. A me interessava entrare nelle case, nella dimensione personale di una donna a Zanzibar. Sentivo sin dall'inizio che il protagonista vero di tutta la vicenda sarebbe stato il tempo, il trascorrere del tempo nel quale ho seguito Samira. Prendi ad esempio la pescatrice che ho filmato all'inizio: ci tenevo a mostrare quelle immagini, mi aiutavano a contestualizzare l'anima del posto. Ma dopo quelle riprese sono arrivate subito rivendicazioni e pretese di tutto il villaggio. Non ho voluto fare trattative: ho spiegato chi ero ed ho offerto loro tre reti per pescare. Hanno accettato. Penso di essermi guadagnato il loro rispetto superando lo stereotipo dell'uomo bianco e spostando la nostra relazione oltre il circuito delle relazioni fondate sul denaro.

A me colpì molto – la prima volta che sono stato laggiù – che nello swahili vi fosse una parola specifica (muzungu) proprio per identificare proprio l'uomo bianco europeo. Lo swahili che sentiamo nel film non è solo la lingua madre di Samira ma anche un mondo speciale all'interno dell'Africa, dove si intrecciano l'arabo, lingue europee coloniali e tanto altro. Che esperienza è stata per te l'incontro con questi suoni?

Ad essere sincero, sin dall'inizio, sono stato combattuto: mi sembrava improbo mettermi a studiare lo swahili per provare a stabilire un contatto diretto con le persone: era più pratico usare l'inglese o l'interprete. Anche se questo significava rimanere più distaccato. All'inizio ho avuto molte remore, mentre adesso ho molta più curiosità per questa lingua di quanto non avessi allora. Come per la questione del muzungu. Su tutto, però, ho cercato di far prevalere il desiderio di raggiungere – al di là della lingua e dei pregiudizi – una comunicazione non superficiale con quel mondo.

Samira è una donna tenace eppure la sua sarebbe stata un'altra storia se non avesse incontrato in suo marito Mohamed un interlocutore comprensivo. Che impressione hai avuto delle relazioni tra uomini e donne nella società tanzaniana? Ho avuto l'impressione infatti – il che è anche motivo originale della tua narrazione – che tu abbia incontrato un Islam molto particolare, diverso da come viene spesso raccontato. Del resto, l'Islam è plurale come è plurale il mondo.

Si potrebbero dire diverse cose, ma provo a sintetizzare. Intanto – è vero – Samira ha scelto una persona “moderata”, una persona perbene, che io ho avuto modo di conoscere negli anni. Mohamed era innamorato, come si capisce all'inizio del film. Era innamorato di Samira, ma Samira aveva le sue remore rispetto all'idea di sposarsi. C'è come un patto tra loro due: permettimi di studiare ed io ti sposo. Da questo punto di vista, il film diventa un modello di ispirazione non soltanto per le giovani studentesse ma anche per gli uomini. Quando assisto alle proiezioni del film in Tanzania, vedo quello che succede: Samira incoraggia le donne a studiare, a credere in sé stesse, ma Mohamed ha anche lui la sua bella presenza, un bel carisma attraverso il quale dice pubblicamente di essere orgoglioso di sua moglie e che è importante studiare. Lui è come stato rivestito di un ruolo che non si aspettava. Sentendosi importante, ha finalmente abbandonato qualsivoglia remora orgogliosa, machista, territoriale, vivendo per parte sua questa “trasformazione” gentile. Quindi, direi che il film è da considerarsi una storia di emancipazione tout court: maschile e femminile. Forse una vera e propria emancipazione femminile nel mondo ci potrà essere soltanto se noi maschi ci eleviamo, ci emancipiamo a nostra volta.

Nel film, Samira è costantemente sotto interrogazione: interrogata da me, dal marito, dai vari professori. Ma la scena madre che io considero essenziale è il matrimonio, in cui finalmente abbiamo sulla porta il maschile e il femminile, uno a fianco all'altro, a sancire che è possibile un processo di integrazione, per tutti. Ho filmato il suo matrimonio senza mostrare troppo, scartando i balli, il folklore… Ho preferito far dire a Samira (per la telecamera) le stesse cose inquiete che mi aveva confidato privatamente, quando – prima della cerimonia, seduta per terra e sconsolata – mi disse: “che cosa sto facendo? Perché ci si dovrebbe sposare? L'offerta di Mohamed era impossibile da rifiutare”…

Nino Tropiano e Samira

La vicenda che racconti nel Sogno di Samira dimostra – da parte tua – una grande caparbietà, nello spazio e nel tempo, a voler raccontare quella storia, senza arrendersi alle difficoltà. Ne hai tratto una interpretazione di tipo esistenziale o l'hai archiviata come evento occasionale?

Senza fare il filosofo, che non mi compete, ti risponderei che il libero arbitrio da un lato e il fatalismo (o la fortuna, o il volere di Dio, o la predestinazione) sono due facce della stessa medaglia. Ho seguito soprattutto il mio istinto, che voleva realizzare assolutamente questo film. Se avessi tenuto in conto la ragione, mi sarei fermato nel 2010, quando chiesi all'Irish Film Board – adesso conosciuto come Screen Ireland – di finanziare il mio progetto. E con mia grande sorpresa mi arrivò la prima di tante altre lettere di rifiuto. Questo film, nelle mani di un qualsiasi produttore, sarebbe già finito nel dimenticatoio e non si sarebbe mai fatto. Il film invece è cresciuto ed è diventato – dal cortometraggio che dovevo consegnare alla Fondazione Simon Cumbers – quello che è oggi, una cosa decisamente diversa.

Penso che l'unico dovere che abbiamo è di dare il massimo e credere un po' in noi stessi, avendo fiducia del proprio istinto che spesso intuisce al di là del cuore e del cervello. Non ho fatto il film perché amassi particolarmente Zanzibar: amo però le persone che ho incontrato, almeno alcune; certe atmosfere. Amo tutta la mia avventura, amo quello che ho conosciuto di me stesso.

Abbiamo parlato finora soprattutto del passato, vorrei però sapere – senza fare spoiling – quale siano le cose alle quali stai lavorando o quelle alle quali hai intenzione di mettere mano.

Ho diverse idee e progetti tra le mani. Ho cominciato ad esempio, da qualche tempo, un documentario musicale in Puglia. Ma ti confesso che le mie energie – fisiche e psichiche – sono ancora prese dalla promozione del Sogno di Samira. I premi e i riconoscimenti che il film ha ricevuto sono stati ovviamente assai graditi e le proiezioni già fatte, sia in Tanzania che altrove, mi hanno dato grande soddisfazione. Ma penso ancora che sia importante andare oltre ai circuiti già percorsi, magari con una distribuzione in Italia non solo amatoriale, che raggiunga – che so io – le scuole, dove i temi che si dipanano nella storia di Samira hanno assoluta rilevanza.

Paolo Sassi

Il sogno di Samira

Titolo originale: Ndoto Ya Samira/Samira's Dream

Lingua originale: swahili, inglese

Paese di produzione: Irlanda, Italia, Svizzera

Anno: 2022

Durata: 88′

Regia: Nino Tropiano

Produzione: Fall Films, Framevox, Simon Cumbers Film Fund

Fotografia: Vittoria Fiumi, Maria Pina Mastropietro

Montaggio: Nino Tropiano, Luca Gianfrancesco, Aline Hervé, Safinez Bousbia

Musiche: Matona Zanzibar, Bi-Kidude, Sebastiano Forte

Con Samira Masoud Ameir

[1] Cfr. l'intervista a Pietro Pintus Federico Fellini e le donne, in occasione della presentazione di Giulietta degli spiriti , 1964: https://www.youtube.com/watch?v=3nsZcfFPXDU .

