Sara. Disability Glam, la disabilità svelata.

Sara ha occhi chiari color nocciola, tanta voglia di vivere e una grinta rock come i versi di Stand by, una delle canzoni che ha scritto e che canta con voce roca, in un mix di nostalgia e pacata accettazione.

Le è stata diagnosticata la sclerosi multipla (SM) a dodici anni. Oggi che di anni ne ha trentasette continua a sorridere al mondo in modo irriverente. Di lei mi hanno colpito i lineamenti delicati, la forza che la anima e con cui tollera gli affanni della SM aiutata da mamma Anna nel piccolo appartamento che abita a Baggio, alla periferia di Milano.

Questa volta non abbiamo lavorato in studio. Per Sara sarebbe stato proibitivo spostarsi da casa per attraversare tutta la città. Mi sono mosso io usando i mezzi pubblici e trasportando dietro alla carrozzina un faretto, macchina fotografica, attrezzi per il set. Ne è valsa la pena. Alla fine, insieme a Sara, abbiamo scelto degli scatti ironici, sensuali, che non lasciano il minimo spazio alla malattia. Che sanno prendersi gioco dei luoghi comuni e celebrare la bellezza. Grazie Sara, Stand by.

Gianfranco Falcone

Stand by

testi di Sara e musica di Pino Rizzi



Ed aspetto che passi

Ed aspetto che cambi

Cerco risposte senza aver più domande

Aspetto l'aurora o un istante di gloria

Aspetto il momento

Aspetto il silenzio

Posso solo scappare tra le cose da fare

Da una vita ingombrante

Senza più pensare

Un bicchiere di vino

Una chitarra che suona

Inseguendo l'onda fuori dal tempo

Stand by – ferma qui – stand by

What a fuck rewind – stand by

Stand by come un loop and I

I am in delay – stand by

Stand by in attesa okay

Lui non chiama – goodbye

Maledetto replay

E ballo più forte ballo sotto il palco

Per dimenticare di ricordare

E canto più forte vado controvento

Il tempo che corre lo voglio fermare

Me ne voglio andare

E ritornare a ballare

E me ne voglio andare e ritornare a ballare

Non perdere il tuo sorriso

Dont carry the world upon your shoulders

It's so easy to fall down

E prosecco e sigarette

In pomeriggi troppo vuoti

Ma io voglio ancora ballare

Senza più affogare

Continuare a ballare

Aspetto ancora che passi ancora che cambi ma canto più forte senza aver più aver domande

E trovo un motivo a volte una scusa per ballare di nuovo anche senza il mare

Stand by – ferma qui stand by

What a fuck rewind stand by

Stand by come un loop and I

I am in delay stand by

Stand by in attesa okay

Lui non chiama goodbye maledetto reply

Stand by in attesa okay

Lui non chiama goodbye

Maledetto replay

Stand by

