Sergio Mattarella: “radicale ripensamento” contro i cambiamenti climatici

history 1 minuti di lettura

Nella tre giorni di visita di Stato in Norvegia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiuso, insieme a Haakon Magnus Principe ereditario norvegese, la conferenza sull’energia “Rendere verde il futuro”’ all’Università di Scienza e Tecnologia di Trondheim. Nel presentare il ruolo strategico di Norvegia e Italia, per l’affacciarsi all’Artico e al Mediterraneo, nella produzione di energia pulita per le nostre comunità ha anche ricordato che «le nostre società hanno preso pienamente coscienza dei drammatici effetti provocati dai cambiamenti climatici che impongono a tutti noi un radicale ripensamento dei fondamenti dei nostri sistemi di vita, di quelli economici e produttivi». Sergio Mattarella sa bene, ancora una volta, quale sia la direzione da intraprendere per il futuro del Pianeta. Non ci sembra che però lo seguano in tanti, in Italia e nel Mondo, sulla strada di un «radicale ripensamento».

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie