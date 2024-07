Silvia Gallerano. Svelarsi, passando dalla Merda e dalla Dolorosa

È da qualche anno che seguo Silvia Gallerano. L'ho vista un paio di volte recitare ne La Merda di Cristian Ceresoli, suo compagno di teatro e di vita. Lo spettacolo mi aveva avvinto talmente tanto che aveva avvertito la necessità di tornarci, per godere di tutte le sfumature della recitazione e delle articolazioni del testo. Ne La Merda Silvia Gallerano è sola sul palco. Nuda nel corpo fa a brandelli la propria anima e si espone al pubblico. L'ho sempre trovata di una potenza straordinaria, dotata di una voce che di volta in volta si fa urlo, si fa sussurro. L'ho ritrovata poi ne La Dolorosa, canto contro la Guerra, che debutterà nel 2025 a Milano. Mi ha convinto ancora una volta per la verve e la passionalità dell'interpretazione. Anche se comprendo le ragioni artistiche per cui Svelarsi, il nuovo spettacolo di cui è interprete e autrice, è chiuso al pubblico maschile, non ho potuto fare a meno di rammaricarmi per questa scelta. Svelarsi è in scena a Roma e sarà presto al Carcano di Milano, dall'8 all'11 di febbraio. A Roma continua a fare sold out e io sono qui che mi mangio le mani perché non potrò entrare. È solo grazie all'indicazione che mi ha dato Silvia, seguendo il link che mi ha fornito, che sono riuscito a ascoltare qualche passo di Svelarsi. Per quel poco che ho potuto constatare Svelarsi è in diretta continuità con La Merda. Ha lo stesso coraggio, la stessa profondità interpretative e testuale. Ho ritrovato la stessa verve.

Silvia è sicuramente una delle interpreti più dotate della sua generazione. Amo la sua ironia e l'intelligenza vivace con cui scruta e osserva la realtà. Sono qualità che poi porta all'interno dei suoi lavori. È sempre un piacere dialogare con lei. È un piacere sia intellettuale che umano. La sua semplicità e il suo essere alla mano rendono l'incontro sempre caldo e accogliente, coinvolgente.

Tu sei un interprete potente, raffinata, e sei un'autrice. Mi riferisco al tuo Svelarsi. Quale connessione c'è tra Svelarsi e La Dolorosa?

Intanto grazie per aver detto attrice e autrice. Che è un po' la definizione che avevo dimenticato, ma che effettivamente mi ha accompagnato per tanti anni. Era una locuzione che usava Gigi Gherzi, un regista e autore col quale ho lavorato tanto tempo, che distingueva gli attori dagli attori autori, le attrici dalle attrici autrici. Diciamo un modo di essere in scena non solo come interprete ma anche creatrice della materia che si rappresenta, anzi che non si rappresenta, ma che tendenzialmente si è. Senza confondere questo con l'immedesimazione, anzi paradossalmente quello che faccio io è quasi meno immedesimato di quello che fa un'attrice che si immedesima, che fa un personaggio. Ecco invece il fatto di essere un'attrice autrice significa che nella rappresentazione tante volte sei a fianco di quello che fai. Perché stai sia interpretando che raccontando quello che stai interpretando. Potremmo perderci per ore su questi concetti.

Tornando alla tua domanda tanto La Dolorosa è voce tanto Svelarsi è corpo. In realtà, se vogliamo li possiamo mettere su due piani opposti e quindi complementari. Il lavoro che faccio con Cristian spesso è un lavoro nel quale la voce è fondamentale. Intanto perché esiste un testo di un autore e perché, essendo Cristian un musicista mancato, quello che lui scrive è quasi sempre musica. Quindi per forza di cose la mia voce viene fuori in una maniera che a me piace molto, viene fuori come la voce di una cantante. Questo è il lavoro che faccio spesso sui testi di Cristian, che spesso sono dei lavori cantati. Anche quando non canto comunque canto. Svelarsi invece è molto incentrato sulla presenza del corpo, un corpo femminile ingombrante se vuoi, come materia da portarsi dietro, per tutto quello che c'è appiccicato addosso. Talmente ingombrante che tante volte invece soffoca la tua voce. Diciamo che quello che succede dentro Svelarsi è che svelando il corpo viene fuori anche la voce. Però viene fuori una voce che mi sembra diversa. Non è una voce cantata, c'è una voce delle volte urlata e delle volte molto, molto graffiante, ironica e autoironica.

C'è un'altra cosa in comune tra Svelarsi e La Dolorosa. E mi riallaccio alla questione di attrice autrice. Una cosa di cui mi rendo conto ultimamente è che io, per fare sempre un parallelismo con la musica, non sono una turnista ma sono una che sta nelle band. Cioè non sono una che va in giro con il cantante a prestare il suo lavoro da chitarrista, da corista, o da quel che sia. Sono una che partecipa, che fa parte di una band, così come faccio parte della band della Dolorosa. Alcuni sono andati altri si sono aggiunti, e piano piano abbiamo creato insieme questo progetto artistico. Così per Svelarsi è la stessa cosa. Noi siamo una band, siamo un gruppo, siamo un gruppo di persone che si è scelto, che si è trovato, che ha deciso di fare un pezzo di strada insieme. Quindi l'approccio professionale è lo stesso. Il modo è un modo di costruire insieme, di costruire insieme quello che mostriamo poi al pubblico. Non è partecipare alla creatività di qualcun altro ma è sempre mettere un pezzo di sé.

Ti propongo la stessa osservazione fatta a Cristian. Con La Merda partite dal Teatro Valle. Con La Dolorosa iniziate di nuovo da un luogo di comunità, dello stare insieme, che è il palazzo Spin Time occupato al centro di Roma. Quindi non sei neanche in quel caso una turnista, una turista per caso, ma sei radicata nelle realtà in cui ti muovi.

I luoghi sono sempre stati un tema per me. Da spirito libero, che avrebbe sempre voglia di non avere casa, mi sono trovata nella mia vita invece ad avere sempre un sacco di case, di cui dovermi occupare tra l'altro. Quando vivevo a Milano avevo una compagnia, e ci occupavamo non solo di gestire la nostra sala prove, ma anche di ospitare gli attori nella nostra foresteria. Il luogo per chi fa teatro è un elemento fondamentale, che sia l'assenza di luogo e quindi il nomadismo, e in questo senso i turnisti sono dei nomadi. Oppure che sia il carrozzone che ti porti dietro, e quindi la tua casa che porti dappertutto, come la tua band che ti porti dappertutto in qualsiasi avventura che tu faccia. Però ti porti sempre dietro la tua casa. È veramente una cosa fondamentale per chi fa il nostro mestiere l'idea di casa, che sia la ricerca della casa o l'assenza della casa, oppure la casa in senso metaforico caratterizzata dai compagni di viaggio, dalle fasi della vita insieme ai compagni di viaggio e alla casa alla quale si è legati in quel momento. La casa può essere fissa in un luogo, quindi c'è la scelta per esempio di stare in un teatro, e di stare lì e soltanto lì. Oppure c'è la scelta di avere una casa ma che sia mobile, come per esempio è la casa mia e di Cristian che decidiamo di lavorare insieme in giro per il mondo, e di non avere un luogo fisso se non la nostra casa privata dove poi spesso nascono le cose. La Merda prima del Valle è nata nel bagno di casa nostra, non perché era La Merda, ma perché le prove le facevamo dentro al bagno.

Questa ricerca dei luoghi non luoghi è una ricerca che voi in questo momento fate anche avendo figli a carico un bimbo di dieci anni e una ragazza di quindici.

Infatti non è un caso che nella Dolorosa i figli sono in scena come nella migliore tradizione della commedia dell'arte. Quando fai famiglia se sei un teatrante per forza di cose i tuoi figli lavorano con te. Non è che ci sono tante alternative, si è tutti sulla stessa barca e si lavora tutti. Adesso non che questa cosa sia una condanna per i nostri figli, che quando saranno più grandi potranno tranquillamente andare da un'altra parte. Per adesso sono a carico nostro e ci devono seguire dappertutto, ogni tanto anche in scena. Poi magari faranno altre scelte.

I bambini nella trama della Dolorosa svolgono un ruolo estremamente importante. Vuoi spiegare ai lettori qual è il loro ruolo?

Sono i protagonisti assoluti, nel senso che sono loro, come diciamo, come scrive Cristian gli ptôchòi, cioè gli ultimi, quelli che anche nella tradizione evangelica sono gli ultimi. In realtà la parola originaria significava piccolo. Quindi i piccoli sono anche i bambini. Adesso a noi sembra che i bambini siano i re della casa. In realtà fino a poco tempo fa i bambini non erano neanche considerati esseri umani. Finché non diventavi adulto non era neanche sicuro che fossi una persona. Nella nostra tradizione i bambini sono gli ultimi, sono i reietti, sono gli scartati. Quindi nella Dolorosa vanno a rappresentare gli ultimi della terra, e lo diventano letteralmente. Quelli che noi seguiamo nella storia della Dolorosa, i protagonisti della storia sono bambini, sono dei ragazzini che scorrazzano nella Palestina di un tempo. Una Palestina di oggi e di ieri, portando in giro la festa mentre gli adulti sono a farsi la guerra.

Bambini come portatori di riscatto?

Sono portatori di riscatto, di rivolta, di allegria, soprattutto di festa, di voglia di vivere.

Silvia Gallerano nasce come attrice. Ma sia nella Merda che nella Dolorosa metti alla prova le tue capacità canore. Quali difficoltà hai incontrato nel passaggio verso il cantato?

Io ho quasi sempre cantato nei miei spettacoli. Anche nella compagnia nella quale stavo a Milano: Dionisi, l'autrice Renata Ciaravino aveva una enorme passione per la musica. Quindi spesso le nostre opere erano opere dove si cantava. In una c'era una banda che suonava, in un'altra c'era una rock band e noi cantavamo. In un'altra cantavamo a cappella. La presenza della musica è sempre stata un elemento.

Quindi il canto è uno strumento che affini nel tempo?

Diciamo che cambia con me. Un tempo avevo una voce da mezzo soprano e ho fatto anche Un'opera da Tre Soldi, in cui facevo Polly Peachum e me lo potevo permettere di provare a far la soprano. Adesso fra un po' faccio il basso. Partiamo dal fatto che io avrei voluto fare la ballerina. Avrei voluto fare il musical. Poi non è stato così e nella mia indecisione di fare danza o fare teatro, alla fine ho scelto di fare teatro perché mi sembrava che da lì si potesse fare un po' tutto. Per me il teatro è come se racchiudesse tutte le possibilità. Se io faccio teatro posso anche cantare, posso metterci dentro tutto. E non è un caso che poi dopo io abbia incontrato Renata prima e Cristian dopo. La mia storia è stata in gran parte interpretare i loro testi, quelli di Renata per dieci anni e adesso per altri quindici quelli di Cristian. Non è un caso che i miei autori di riferimento siano entrambi dei musicisti, dei grandi amanti della musica.

Svelarsi è la tua prima operazione da autrice o ce ne sono altre?

Ufficiale sì. Ho fatto un'altra drammaturgia, un po' ghost. Ho sempre fatto lavori di composizione, di drammaturgia ma solo in ambito laboratoriale. Svelarsi nasce da un laboratorio anche se è qualcosa di ancora più particolare, che se vuoi mette insieme un'altra vena della mia storia, un altro aspetto, che è l'aspetto politico. A volte scherzando dico che Svelarsi è un po' un trucco, un trucco per fare un'assemblea separatista. È un po' la mia storia col femminismo, è il mio desiderio di creare uno spazio di condivisione tra donne. È per quello che poi il lavoro è solo per corpi femminili. È per vivere una certa esperienza mentre lo guardi, è per riflettere molto precisamente il tuo corpo in quello che stai guardando. Perché poi quello che facciamo alla fine del lavoro è che ci mettiamo in cerchio, parliamo di quello che abbiamo vissuto insieme. Questa cosa genera, ed è quello che spero che faccia e che fino adesso ha fatto, genera un risveglio e un desiderio di condivisione dei propri vissuti con altre donne, quindi di azione insieme ad altre donne, non contro altre donne.

È un lavoro che sta suscitando molta curiosità sia nel pubblico ma mi sembra anche nei teatri che continuano a chiedertelo.

Beh, ha avuto un percorso molto difficile all'inizio, esattamente come per La Merda, che era qualcosa che forse non si capiva, che si pensava più provocatorio di quello che fosse, così come Svelarsi. Non si capiva bene che operazione fosse far entrare solo donne. Chissà che cosa faranno queste qui? Chissà di che cosa si tratta? Poi nel momento in cui così come è stato per La Merda l'abbiamo fatto qualcuno è venuto a vederlo, ha capito che non c'era niente di male e che era una cosa semplicemente non canonica. Ma bisogna farle le cose non canoniche, altrimenti non cambia mai niente. A quel punto la voce ha iniziato un po' a girare e quindi abbiamo cominciato a farlo. Devo dire però, grazie alla tenacia delle persone che hanno deciso di sostenere questo progetto, cioè il teatro di Dioniso, nella figura di Michela Cescon, che è la direttrice artistica e Nicoletta Scrivo che è l'organizzatrice. Si sono date tantissimo, hanno smosso mari e monti, parlato con persone, convinto teatri a darci quest'opportunità. Se non ci fosse stato un azzardo da parte della produzione questo lavoro non avrebbe visto la luce.

Mi piacerebbe che tutto questo materiale che io sto raccogliendo sul blog, il testo, i video che faremo con testimonianze del pubblico, diventasse una pubblicazione.

Sarebbe interessante se tu portassi delle donne disabili anche sul palco.

Sicuramente. Ma come tutti i lavori che nascono da un laboratorio nascono con le persone che si presentano a quel laboratorio. Io ho fatto una chiamata, hanno risposto delle donne, quelle donne lì sono quelle con le quali abbiamo costruito questo lavoro. Se ci fossero state altre donne sarebbe venuto fuori qualcos'altro. Quindi questa è la risultante di questo gruppo di donne più o meno sui trenta anni, tutte etero. Io non posso costruire un gruppo cavandomi le identità che mi interessa rappresentare. Questa non è una cosa che mi piacerebbe fare.

Stai delineando la tua poetica.

Non mi va di mettere “la diversa” apposta. Perché mi sembrerebbe proprio di voler mettere la diversa. Mi sembrerebbe proprio di sottolineare una diversità invece di accoglierla. Se invece una persona disabile arriva è ovvio che può entrare dentro il gruppo. Però non è successo, e non l'ho voluto provocare.

Svelarsi è in anticipo sui tempi e si collega a quanto sta avvenendo nella società italiana. Il 25 novembre circa 500mila donne hanno sfilato in piazza a Roma contro il patriarcato. Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, grazie alla sorella Elena Cecchettin, si è iniziato a parlare di più di patriarcato. Non credi che siamo tutti vittime e colpevoli di una cultura della violenza? Del nostro stuprare popoli, terra, biosfera?

Assolutamente sì. Intanto devo dire che grazie a Elena Cecchettin per fortuna si può usare di nuovo questa parola, patriarcato, che io usavo ma venivo guardata come fossi una pazza. Adesso per fortuna è diventata di nuovo mainstream e quindi la ringraziamo. Evidentemente il patriarcato esiste ancora, semplicemente non osavamo più dire la parola. Proprio intorno all'omicidio di Giulia Cecchettin c'è stato tutto un grande sommovimento emotive, da parte di tante donne ma anche di tanti uomini, che forse per la prima volta ho visto interrogarsi su quello che era successo. Una cosa che ha colpito me e anche altre donne con le quali parlavo, era che molti uomini però dicessero “Ma quello non sono io”. “Ma io non sono così”. “Ma io non c'entro niente”. E quello che io rispondo sempre a questa cosa è “Anche io non c'entro niente col colonialismo. Però sono Bianca, europea. Nei miei geni esiste il colonialismo anche se io fisicamente non ho fatto niente apparentemente, ma in realtà il mio Stato continua a farlo contro popolazioni africane”.

Ho una responsabilità storica di oppressione, e molto semplicemente bisogna riconoscerla. Che è quello che io chiedo a molti uomini. Cioè di riconoscere il fatto che anche se personalmente non ti sembra di essere responsabile però sei, anche semplicemente con la tua immagine, portatore di un'oppressione. Allora basta cominciare a farsi un po' di domande. Quindi per esempio diventare un po più attivi in quanto uomini, anche nel condannare dei comportamenti di altri uomini, la battuta. Quando ci si sente responsabili poi si comincia ad agire. È importante sentirsi responsabili anche di cose che non sono state fatte personalmente nella propria vita, ma che ha fatto la categoria alla quale si appartiene.

La Merda, Happy Hour, La Dolorosa, Svelarsi sono tutte opere che potrei definire opere contro. Qual è il costo artistico e umano di questo andare contro?

Un po' quello che dicevo prima. Si fanno delle cose che sono diverse, nuove, magari che si fanno la prima volta. Quindi non necessariamente contro. Se vuoi contro i cliché, contro la normalità. Non c'è necessariamente un intento provocatorio, c'è un intento di seguire la propria vena poetica, artistica, facendo qualcosa che è diverso da quello che c'è già. Forse in questo senso io e Cristian siamo timidi. Facciamo meno cose perché usciamo con un'opera soltanto quando sentiamo che quella lì è una cosa diversa da quella che già esiste, da quello che è già stato fatto. Che poi non è mai vero, perché quello che facciamo è sempre una composizione di cose che già esistono. Ci vuole più tempo per fare qualcosa che ci sembri per lo meno diversa. Quindi direi contro in questo senso, nel senso di contro il cliché, opposto alla normatività. E il costo è enorme. Il costo è sempre enorme. C'è il costo economico, di vita, di sopravvivenza. Noi non abbiamo mai garanzie, e continuiamo a non averle. Ogni volta che creiamo un'opera è una scommessa che facciamo sulla nostra pelle, che se va male è un disastro, se va benino è una piccola sopravvivenza, se va bene ce la facciamo. Quindi diciamo che ci vuole un fisico bestiale.

Detta a me questa è una bella battuta. Quello tuo di Cristian è un teatro militante o è l'arte che non può essere altro che militante, altrimenti è solo intrattenimento?

Non definirei l'arte come militante. Direi che uno fa quello che è portato a fare. Io e Cristian lavoriamo così perché siamo fatti così. Perché ci piace così. Dopodiché io sono felicissima che esista l'arte di intrattenimento. Non potrei vivere senza. Penso che la differenza che fanno per esempio anche gli inglesi, non è tanto tra un'arte intellettuale e commerciale. È quello che è bello. Io trovo che anche un pezzo di slapstick geniale uno lo possa considerare intrattenimento, ma se è fatto bene è arte. Credo che la definizione di arte non sia quasi sul suo contenuto, ma sia più sulla sua forma, sia sulla sua bellezza.

Quindi la bellezza ci salverà?

Sì.

Nell'atto creativo Cristian si porta il limite della rottura psichica e fisica. Tu come procedi?

Io mi porto al limite, agli stessi limiti. Però sono una donna e reggo meglio.

Beh, direi che possiamo concludere su questa affermazione, che non è solo una battuta ma è anche un una dichiarazione di intenti.

È una realtà.

Gianfranco Falcone

-----------------------------

-----------------------------

