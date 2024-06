La coproduzione estone, islandese e francese Savvusanna sõsarad (Smoke Sauna – I segreti della sorellanza, 2023) è uno di quei film che fanno scoprire un mondo inaccessibile e remoto: il mondo delle donne di Voro, una piccola città dell'Estonia. Un mondo minuscolo e immenso che soltanto un'altra donna estone (ma di Tartu), la documentarista quarantaduenne Anna Hints (autrice di una decina di cortometraggi e di una serie TV) poteva penetrare e mostrarci. Ben nove anni (sette di riprese e due di montaggio) le sono stati necessari per raccontare la realtà di alcune donne con le loro presenze, le loro voci e i loro corpi.

Smoke Sauna – I segreti della sorellanza, di Anna Hints

La “sauna di fumo” è un rituale: donne di tutte le età si rinchiudono in una sauna in mezzo ai boschi estoni dove trascorrono ore completamente nude fra i vapori, indugiando vicine le une alle altre e parlando con assoluta libertà di sé stesse, dei loro fatti e sentimenti quotidiani, delle loro storie o del loro passato.

La fotografia dai colori caldi di Formiche Tammik mostra dettagli di quei corpi nella penombra, la plasticità muscolare di donne abituate a lavori manuali e fisici pesanti e anche le rughe, le pieghe, i segni del tempo che hanno infierito sulle loro membra, come tracce evidenti di esistenze non facili e non comode. Mentre parlano e raccontano, Hints, in alcuni casi, scruta le reazioni immediate che si accendono sui volti e negli sguardi, in altri volutamente evita di inquadrare le loro facce ma si sofferma sulle ginocchia, le mani, i piedi, le gambe. Via via affiora una descrizione intima, dall'interno, della vita delle donne, oppresse dal maschilismo endemico e brutale della società dove vivono. Un maschilismo che si esprime anzitutto nel tradimento come prassi costante e abituale.

Anna Hints

Ma l'infedeltà coniugale non è il sopruso più grave vissuto dalle donne estoni. Quando una di loro racconta gli stupri subìti in un solo giorno e conclude dicendo di essere stata fortunata perché il suo stupratore aveva l'abitudine di sopprimere le sue vittime, si ha la misura terribile dell'iniquità e dell'impunità di una cultura simile, ancora viva e vegeta nel XXI secolo. Liberatorie sono invece le sequenze dove alcune delle frequentatrici della sauna raccontano con gioia le proprie scoperte del lesbismo, anche se questo le ha costrette ad affrontare l'ostilità di altre donne. Le parole hanno una tale forza, nella spontaneità e cruda sincerità con cui sono proferite, da ispirare allo spettatore una serie di immagini, di visualizzazioni affabulatorie di tutto quello che udiamo ma che non vediamo.

Liberatori e felicemente panici sono anche i momenti in cui Hints inquadra le donne che escono nude dalla sauna per immergersi durante pochi istanti coi corpi arroventati nelle acque gelide circostanti: si percepisce il piacere fisico che stanno provando grazie all'adesione dello sguardo dell'autrice, complice delle loro sensazioni come delle loro voci.

Roberto Chiesi

Smoke Sauna – I segreti della sorellanza

Titolo originale: Savvusanna sõsarad

Paese: Estonia, Francia, Islanda

Lingua: estone

Anno: 2023

Durata: 89'

Regia: Anna Hints

Sceneggiatura: Anna Hints

Produzione: Alexandra Film, Kepler 22 Production, Ursus Parvus

Fotografia: Ants Tammik

Montaggio: Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik

Musiche: Eeter, Edvard Egilsson

Distribuzione: Wanted

