Spese militari senza ritegno

Dalla NATO si spinge per arrivare al 2% del PIL di spese militare. Il Governo Meloni chiederà a Bruxelles di scorporarle dal nuovo Patto di stabilità per portarle dall'attuale 1,46% (in totale quasi 29 miliardi di spese militari) all'1,6% e poi al 2%. Quest'anno vanno aggiunti altri 1,7 miliardi di aiuti militari all'Ucraina. Dalla Toscana Nilo Di Modica su Left ci aggiorna sulla «nuova contestata base militare che da più di due anni “aleggia” sul territorio pisano, fra il parco di San Rossore, Pisa e la vicina città di Pontedera, al centro di una procedura autorizzativa agevolata dalla natura “strategica” e atta alla “difesa nazionale”, blindata e vincolata dalla nomina di un commissario, […] Massimo Sessa, da sempre impermeabile alle richieste di rendere pubblici i dettagli del grande progetto. […]. Le previsioni di spesa circolate negli ultimi due anni, che parlavano al tempo di 190 milioni di euro da pescare peraltro nel Fondo sviluppo e coesione e non nelle spese militari dirette, altra nota dolente, erano alquanto ottimistiche: per la nuova base adesso si parla infatti di una cifra pari a 520 milioni di euro».

