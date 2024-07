Studiare Pasolini. Una conversazione con Guido Santato

Ha visto la luce nel 2007 e quest'anno compirà diciott'anni. Diventa così maggiorenne.Parlo della rivista Studi pasoliniani, pubblicata – in una eccellente veste grafica e tipografica – dall'editore Fabrizio Serra di Pisa. Il progetto della rivista è ambizioso: raccogliere un parterre internazionale di studiosi qualificati di Pier Paolo Pasolini per proporre ad un vasto ed eterogeneo pubblico – di anno in anno – riflessioni, analisi, approfondimenti, rassegne bibliografiche. I motivi di studio non mancano, considerato che Pasolini fu uomo multiforme e poliedrico: letterato, poeta, giornalista, regista, militante…

Per capire come il raggiungimento della maggiore età sia stato per la rivista occasione di maturità e quale itinerario essa abbia percorso in questi anni, ho pensato che sarebbe stato interessante parlarne con il suo direttore fin dalla fondazione, Guido Santato.

Guido Santato

Santato è nato a Rovigo nel 1946 ed ha compiuto gran parte del suo percorso intellettuale nell'Università di Padova, dove ha insegnato a lungo Letteratura italiana. Esperto del Settecento ed in particolare di Vittorio Alfieri – sul quale ha al suo attivo diverse opere monografiche – ha dedicato a Pasolini due fondamentali volumi, il primo nel 1980 [1], l'ultimo del 2012 [2], una articolata e vasta analisi (di quasi seicento pagine) dell'opera di Pasolini, dalla poesia alla narrativa, alla saggistica, al cinema, al teatro, alle traduzioni dei classici, al giornalismo, alla pittura, con particolare attenzione al panorama internazionale. Un terzo volume è in preparazione.

Santato ha anche interessi e competenze musicali (è autore di due volumi, rispettivamente su Billie Holiday [3] e Joan Baez [4]), ma è prevalentemente di Pasolini che in questa occasione abbiamo voluto parlare.

La rivista Studi pasoliniani nasce nel 2007 e pubblicherà nel 2024 il suo diciottesimo numero. Lei ne è fin dall'inizio il direttore ed anche il fondatore. Vuole provare a tracciare una sintesi del cammino percorso?

Particolarmente dopo la morte l'interesse nei confronti di Pasolini è cresciuto in modo straordinario anche fuori d'Italia, come testimoniano la vastissima bibliografia critica, le traduzioni, la grande attenzione per il suo cinema, le rappresentazioni delle sue opere teatrali. Le iniziative promosse nel 2005 in occasione dei trent'anni dalla morte hanno confermato l'ampiezza e lo spessore di questo interesse. Continuava però a mancare un punto di riferimento, ovvero una rivista dedicata interamente a Pasolini: una rivista che, oltre ad essere un efficace strumento di promozione della ricerca e di informazione, sapesse cogliere e interpretare le forme di questa ricezione tanto intensa quanto complessa, di questa presenza così viva di Pasolini nel dibattito culturale contemporaneo. Ho deciso di fondare Studi pasoliniani proprio allo scopo di colmare questa lacuna, assumendomi certamente una pesante responsabilità̀. Studi pasoliniani è nata come rivista internazionale e plurilingue allo scopo di promuovere le ricerche su Pasolini pubblicando studi rivolti a tutti i settori della sua opera e offrendo un sistematico aggiornamento bibliografico, insieme con l'informazione sulle varie iniziative a lui dedicate in Italia e nel mondo. La rivista si è confermata un sicuro punto di riferimento innanzitutto dal punto di vista della qualità critica e scientifica: tutti gli studi proposti per la pubblicazione vengono preliminarmente sottoposti al vaglio della “peer review”. La rivista si è avvalsa sin dall'inizio di un Comitato scientifico internazionale formato da noti e autorevoli studiosi. Nel 2018 è stato costituito un Comitato direttivo attualmente composto – oltre che da me nella mia qualità di Direttore – da Roberto Chiesi e da Giona Tuccini. Due anni dopo la fondazione la rivista, pubblicata dall'Editore Fabrizio Serra, è stata affiancata da una collana, Biblioteca di Studi pasoliniani, nella quale sono stati pubblicati gli Atti di quattro convegni di studio promossi dall'Université Stendhal di Grenoble (2009, 2011, 2014). Per il Centenario della nascita di Pasolini nel 2022 è stato pubblicato un numero speciale della rivista. Un altro numero speciale è in programma per il 2025, quando ricorreranno i cinquant'anni dalla morte di Pasolini. Credo che la rivista abbia mantenuto fede all'impegno assunto al momento della sua fondazione e che possa certamente proseguire il suo cammino nella continuità di questo impegno e nell'apertura verso nuove esperienze.

Studi pasoliniani 2023

Come si fa a governare scientificamente una rivista così articolata, centrata attorno ad una persona dai multiformi saperi – poesia, letteratura, cinema, pittura… – qual è stato Pier Paolo Pasolini?

L'opera di Pasolini è estremamente complessa per la sua articolazione multimediale: spazia dalla poesia alla narrativa, alla saggistica, al cinema, al teatro, alle traduzioni dei classici, al giornalismo, alla pittura. Dirigere la rivista è quindi un compito particolarmente impegnativo che richiede una preparazione interdisciplinare, una sicura conoscenza di tutti i settori dell'opera di Pasolini e un continuo aggiornamento degli strumenti critici. Lavorando a Pasolini da oltre cinquant'anni, spero di avere acquisito la competenza scientifica necessaria.

Quale relazione c'è tra la militanza di Pasolini e il lavoro che è approfondire la sua eredità in una pubblicazione? In altro modo: Studi pasoliniani aspira (o vorrebbe essere) una rivista militante?

Studi pasoliniani non è una rivista “militante”, definizione legata storicamente alla stagione dell'engagement, dell'impegno politico in letteratura, ovvero agli anni Cinquanta e Sessanta. È una rivista specialistica dedicata a Pasolini e alla sua opera, una rivista che intende unire il rigore scientifico da un lato e l'apertura verso nuovi orizzonti interpretativi dall'altro. Al tempo stesso la rivista fa proprie naturalmente tutte le forme di impegno politico e civile che Pasolini ha sviluppato con tanta forza nel corso della sua vita e della sua attività, dalla giovanile militanza politica agli Scritti corsari.

Nella presentazione al primo numero della rivista, lei auspicava la riapertura dell'inchiesta sulla morte di Pasolini, rammentando che pretendere la verità è un dovere ineludibile [5]. La procura di Roma, tuttavia, ha respinto – lo scorso 24 novembre – la più recente istanza di riapertura delle indagini. Crede ancora possibile raggiungere (almeno con qualche maggiore approssimazione) una diversa verità giudiziaria?

Alla ricostruzione delle circostanze in cui è avvenuta la morte di Pasolini – ovvero il suo assassinio – e alle enormi carenze ed errori che hanno caratterizzato le indagini condotte dalla magistratura sono stati dedicati molti libri, alcuni dei quali seri e importanti. Oggi sappiamo, pur con le inevitabili approssimazioni, come e da chi Pasolini è stato ucciso. Altra cosa è il raggiungimento della «verità giudiziaria», che spesso è impossibile anche quando si dispone di una completa ricostruzione dei fatti. Basti pensare alle difficoltà di giungere a una «verità giudiziaria» riguardo la stagione delle stragi legate al terrorismo fascista e delle stragi di mafia. Spesso si dispone di una «verità storica» – ovvero di una sicura e documentata ricostruzione dei fatti – che però non può approdare alla «verità giudiziaria», ovvero al giudizio definitivo di un tribunale, che può essere ostacolato in mille modi.

Studi pasoliniani 2023, sommario

Che bilancio farebbe delle celebrazioni per il centenario pasoliniano? Mi sono detto – partecipando nel corso del 2022 a varie iniziative – che molto probabilmente sarebbe stato lo stesso Pasolini a spiegarci che non si deve necessariamente fedeltà a lui né alle sue passioni o alle sue interpretazioni, dalle quali peraltro si dissociò egli stesso, in vita, pubblicamente e senza troppe esitazioni [6]. L'insistenza con la quale si sente oggi la necessità di riprendere le sue analisi o i suoi interventi, in un mondo tanto diverso da quello degli anni '70, dal quale egli si è così tragicamente congedato, non mostra soprattutto l'assenza dolorosa di interpreti autorevoli e profondi in grado di spiegare, a noi che li stiamo vivendo, i drammi del nostro tempo, così sprovvisto non solo di ideologie, quanto piuttosto di idee e di visioni?

Sono alquanto allergico alle celebrazioni. L'Italia è un paese barocco. Al tempo stesso so che, se bene utilizzate, le celebrazioni legate ad anniversari possono dare risultati importanti. In occasione del Centenario della nascita di Pasolini sono state promosse molte iniziative e sono stati organizzati numerosi convegni, ad alcuni dei quali ho partecipato. Sono usciti anche molti libri, per la maggior parte di modesto valore. Dovendo fare un bilancio sarebbe un bilancio in chiaroscuro, tra luci ed ombre. Pasolini ha vissuto in un periodo completamente diverso da quello attuale, un periodo in cui le passioni politiche e civili erano ancora molto sentite. Dopo l'“autunno delle ideologie” oggi viviamo immersi nel postmoderno, nella società liquida (Bauman), nella società dello spettacolo (Debord), nel trionfo dei nuovi media e dei nuovi social, tra influencers e followers. Una società dominata dall'imitazione dei modelli consumistici. Nel frattempo, tra crisi climatica, guerre ed altre tragedie il mondo in cui comanda il denaro va allegramente verso la rovina. In questa situazione leggere Pasolini – naturalmente senza farne un mito – è sicuramente utile.

Tra le fotografie celeberrime di Pasolini, ce ne sono alcune che lo ritraggono tra la folla accanto al ventenne Walter Veltroni – nel settembre del 1975 – ad una manifestazione romana di solidarietà col popolo basco. Penso in questo caso al “privilegio d'anagrafe” che ha consentito ad alcuni – in fondo solo poco più grandi di me – di incontrare personalmente Pasolini, di parlargli. Per poi magari rimanere delusi. Lei – che ha questo privilegio – lo ha mai incontrato?

Ho avuto la fortuna di incontrare più volte Pasolini fra il 1970 e il 1975. Mi sono laureato all'Università di Padova nel 1970 con una tesi dal titolo La poesia di Pier Paolo Pasolini. In precedenza, avevo iniziato una tesi di Filologia dantesca che ho interrotto per dedicarmi a Pasolini: cambiamento radicale del quale non mi sono mai pentito. Dopo la laurea ho iniziato un faticoso lavoro di ampliamento e di approfondimento dell'indagine per realizzare una monografia dedicata all'analisi di tutta la sua opera. Nel corso degli incontri Pasolini è stato sempre molto disponibile e generoso: mi ha dato molte informazioni e indicazioni utili per il lavoro che stavo conducendo. Posso dire senza esitazione che Pasolini è la persona più geniale che io abbia conosciuto. La cosa che ho notato subito è stato il suo atteggiamento umile, pedagogico, socratico: non faceva pesare assolutamente la sua superiorità intellettuale e culturale. Avevo quasi terminato una prima stesura del lavoro all'epoca della morte di Pasolini: evento tragico che mi ha costretto a un radicale ripensamento dell'impostazione del lavoro, anzi a un completo rifacimento. Ho infine pubblicato il volume nel 1980 (Pier Paolo Pasolini. L'opera), che riceverà il Premio Viareggio Saggistica Opera Prima 1981.

Guido Santato, Joan Baez

Come racconterebbe il suo itinerario, da studioso di Pasolini a Vittorio Alfieri?

Mi sono laureato con una tesi dedicata alla poesia di Pasolini ma ho sempre avuto una passione per Alfieri, al quale ho cominciato a lavorare tre anni dopo la laurea. Il Settecento e il Novecento sono stati i secoli dei quali mi sono occupato maggiormente. Nel corso dei decenni ho alternato il lavoro dedicato a Pasolini e ad altri argomenti novecenteschi a quello riservato ad Alfieri e ad altri temi settecenteschi. In ambito settecentesco, oltre che di Alfieri (al quale ho dedicato complessivamente cinque libri), mi sono occupato di Voltaire, Pietro Verri, Beccaria, Cesarotti, Parini e di altri argomenti. Ho pubblicato inoltre le monografie Il giacobinismo italiano. Utopie e realtà tra Rivoluzione e Restaurazione (1990) e Cultura e letteratura dell'Illuminismo (1999). In ambito novecentesco mi sono occupato soprattutto di Paolo Volponi. È di imminente pubblicazione una mia raccolta di saggi dedicati a Pasolini: Pasolini oggi. Studi e letture. A questo lavoro si aggiunge infine la mia passione per la musica, sia classica sia moderna e jazz, che ha dato vita ai due volumi su Billie Holiday e Joan Baez.

Paolo Sassi

Studi pasoliniani. Rivista internazionale

volume 17, anno 2023

Pisa-Roma, Serra

184 pagine, 165 €

[1] Guido Santato, Pier Paolo Pasolini: l'opera, Vicenza, Neri Pozza, 1980.

[2] Id., Pier Paolo Pasolini: l'opera poetica, narrativa, cinematografica, teatrale e saggistica: ricostruzione critica, Roma, Carocci, 2012.

[3] Id., Billie Holiday. La vita e la voce, Roma, Carocci, 2020.

[4] Id., Joan Baez. La vita, le canzoni, le battaglie, Milano-Udine, Mimesis, 2023.

[5] Guido Santato, «Presentazione», Studi pasoliniani, 2007, p. 11 (https://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=200702601&rivista=26).

[6] Cfr. Paolo Sassi, «In Germania, Pasolini fu una luce dialettica», in questa rivista, 2 novembre 2022 (https://www.mentinfuga.com/in-germania-pasolini-fu-una-luce-dialettica/).

