Suicidio assistito: i diritti di Antonio

history 1 minuti di lettura

Ad Antonio da mesi, troppi mesi, viene negato di fatto il su diritto ad accedere al suicidio medicalmente assistito. L’ Azienda sanitaria unica Marche non ha mai dato seguito alla richiesta fatta da Antonio. Si trattava di verificare se le sue condizioni di tetraplegico da otto anni consentono l’accesso al suicidio assistito, diritto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza sul caso di Dj Fabo. Occorreva constatare se: è costretto a sofferenze fisiche e/o psicologiche non più tollerabili causate da una malattia irreversibile; se mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; se sia in grado di decidere autonomamente e in più affetto da una patologia irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; se sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; se le modalità, la metodica e il farmaco individuati possano garantirgli una morte indolore, dignitosa e veloce.

Finalmente è arrivata l’ordinanza del Tribunale di Ancona che obbliga l’Azienda sanitaria a farlo.

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condivi l'articolo.

Condivi la cultura.

Grazie