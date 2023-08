Il PNRR senza fondi per i Comuni e per il dissesto idrogeologico

history 9 minuti di lettura

Ancora una volta il governo Meloni per mano di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, dimostra di avere maggiori capacità manuali con martello e scalpello analisi e visione globale della situazione per il Paese.

I già noti ritardi e le ricorrenti difficoltà nell'attuazione del Pnrr – ai quali vanno aggiunte le quasi quotidiane rinegoziazioni con la Commissione europea – sono giunte a tal punto che proprio pochi giorni addietro Fitto, in una relazione di 152 pagine, presentata a Palazzo Chigi, ha illustrato le nuove modifiche proponendo pesanti tagli su alcune misure di intervento per un totale di 15,89 miliardi. Questo pacchetto di cambiamenti è stato presentato ieri 1 agosto in Parlamento, per iniziare un confronto con la Commissione europea che attende la documentazione del piano entro il 31 agosto.

Bisogna ricordare che nel testo di modifica presentata dal ministro Fitto è inclusa, e questo è un particolare di non poco conto, anche la richiesta di proroga di ulteriori scadenze di progetti – si parla di un prolungamento di 15 mesi – che l'Italia si era impegnata a terminare entro il dicembre 2023 e che ormai sono fuori tempo massimo come, ad esempio, la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione ai suoi fornitori fino alla riduzione del numero dei processi arretrati che ingolfano i tribunali.

Quindi il nuovo quadro che si presenta del Pnrr è caratterizzato da vuoti e deformità varie che mettono in serio pericolo il corretto impiego di quelle ingenti somme messe a nostra disposizione.

Riguardo i tagli ai progetti, sostanzialmente le misure riguardano i Comuni (valorizzazione e rigenerazione per ridurre il disagio sociale) ma anche le ferrovie e, cosa più preoccupante, quelle azioni necessarie per frenare il dissesto idrogeologico. E pensare che su questo argomento la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poco prima di volare alla Casa Bianca per l'incontro con Biden, era stata estremamente chiara affermando senza titubanze: «vareremo un grande piano di prevenzione idrogeologica» [1], idea che forse si è dimenticata di trasferire al ministro Fitto. Senza parlare poi del fatto che la decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto è stata accantonata.

Scontento, neanche tanto latente, comincia a serpeggiare fra i titolari dei dicasteri investiti delle decurtazioni e lo stesso Palazzo Chigi, e questo disagio potrebbe essere anche foriero di attriti politici e magari di ulteriori braccio di ferro dei quali proprio non si sente necessità.

Nel dettaglio, questi sono i settori e la misura cancellati dal finanziamento del Pnrr con indicata la loro Amministrazione di riferimento:

1) valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei Comuni (Min.Interno) 6.000.000.000

2) progetti di rigenerazione urbana volta a ridurre emarginazione e disagio sociale (Mi. Interno) 3.300.000.000

3) piani urbani integrati (Min. Interno) 2.493.800.000

4) gestione del rischio di alluvione e riduzione del rischio idrogeologico (Min. Ambiente) 1.287.100.000

5) utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-Abate (Min. Ambiente) 1.000.000.000 (la misura sostiene progetti di ricerca per la de carbonizzazione dei processi industriali, n.d.r.)

6) potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (Dip. Politiche di Coesione) 724.999.998

7) promozione impianti innovativi (Min. Ambiente) 675.000.000

8) valorizzazione di beni confiscati alle mafie (Dip. Politiche di Coesione) 300.000.000

9) tutela e valorizzazione del verde urbano (Min. Ambiente) 110.000.000

La somma dei tagli da effettuare ammonta quindi a poco meno di 16 miliardi che il solerte ministro Fitto si è affrettato ad argomentare con l'inevitabilità dell'intervento sostenendo che alcuni progetti non avevano le caratteristiche adeguate, altri invece evidenziavano problemi di rendicontazione e altri ancora non avrebbero potuto rispettare i limiti temporali posti dalla Comunità europea, assicurando però che entro dicembre 2023 incasseremo i 35 miliardi di terza e quarta rata. Forse per rendere meno traumatico l'impatto anche con l'opinione pubblica, il ministro ha ribadito con fermezza che i progetti esclusi dal Pnrr verranno comunque posti in essere con tempi diversi e con fondi alternativi, guardandosi bene dallo specificare come avverrà il rifinanziamento, alludendo – senza fornire dettagli – al Fondo di Sviluppo e Coesione e ad altri fondi UE che, purtroppo, molti Comuni non sono in grado di gestire.

Insomma, sono state fornite spiegazioni della consistenza di un foglio di carta velina e non è un caso che il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nonché sindaco di Bari, Antonio Decaro, proprio per le ricadute negative che avranno questi tagli sulle amministrazioni comunali, ha fatto sentire la sua voce:

«i Comuni sono le uniche amministrazioni pubbliche che stanno spendendo con rapidità ed efficienza queste risorse a differenza di quanto accade per alcuni soggetti attuatori che non hanno neanche predisposto i progetti. Quello che voglio dire è che comunque i Comuni non si fermeranno e andranno avanti, ma dal governo ci aspettiamo risposte certe» [2].

Tra i grandi Comuni interessati alla modifica del Pnrr, c'è anche Roma che rischia uno sbilanciamento estremamente critico come denuncia il professore di architettura Giovanni Caudo eletto all'Assemblea Capitolina nelle ultime elezioni:

«Il documento di revisione del Pnrr messo a punto dal governo Meloni e dal ministro Fitto, taglia 3,3 miliardi di finanziamento per i Programmi Urbani Integrati, che a Roma significa mettere in discussione il più importante intervento, cioè 180 milioni di euro, nelle periferie: a Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà. Non si cancellano i progetti, si definanziano dal Pnrr per spostarli su altre fronti che però non vengono indicate» [3].

L'affondo del governo se indubbiamente penalizza il lavoro portato avanti dai Comuni, è palese invece che abbia rinunciato quasi del tutto a mettere in campo quegli interventi necessari a frenare il dissesto idrogeologico e il conseguente risanamento del territorio. Di questo ne è più che convinto il WWF che boccia senza appello la riscrittura del Piano così come pensato dal governo Meloni. In un loro comunicato, dove si denunciano

«i tagli senza logica», accusano apertamente le scelte fatte osservando che «quando ancora sono evidenti le ferite delle ultime alluvioni, è inutile parlare di un piano di prevenzione per contrastare il dissesto idrogeologico e il risanamento del territorio se, invece di aumentare le risorse del Pnrr, si riducono di oltre un terzo i già modesti investimenti destinati al dissesto idrogeologico da 3,61 miliardi a 1,28» [4].

L'esecutivo sostiene che i piani ricompresi nella misura riferita al dissesto idrogeologico, come visto più che dimezzati, siano tutti da rivedere in quanto precedenti all'entrata in vigore della Riforma delle procedure per gli interventi sul dissesto idrogeologico, approvato ad inizio 2022, che ha semplificato le procedure per finanziare quel genere di interventi. Le puntigliose argomentazioni governative sembra però che vadano a cozzare, senza che se ne accorgano, con la realtà dei fatti. Come viene da molte parti notato, si tratterebbe di pura invenzione; insomma un falso o, se vogliamo, una conversione ad U molto pericolosa perché «sostiene ancora il governo, questi progetti sono precedenti al Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (PNACC) che però non esiste ancora; l'esecutivo Meloni ne ha presentato una bozza a dicembre 2022, che ora è in fase di consultazione pubblica. Non si ha ancora una data per la sua adozione definitiva» [5].

A fronte di questo stato di cose, la prima domanda logica che si pone è quella di sapere dove saranno allora stipati i poco meno di 16 miliardi “risparmiati” con i tagli.

«Questi tagli alimenteranno un altro piano, il REPowerEU, pensato per accelerare la transizione energetica e l'autonomia energetica dell'Italia con investimenti sulle infrastrutture come gasdotti e reti per la distribuzione dell'energia elettrica. Nella nuova versione, il REPower EU varrà 19,2 miliardi di euro» [6].

Il gioco, quindi, è fatto; se da una parte sia i Comuni che le realtà operative sul territorio contro il dissesto idrogeologico sono stati messi in condizione di non operare, soddisfazione invece viene manifestata da Snam, Eni, Enel e Terna che vedranno arrivare quelle somme attraverso la riallocazione di fondi europei proprio su programma REPowerEU in tre distinti canali di investimenti (reti, efficientamento e filiere produttive) e 6 riforme di settore. Tra i maggiori progetti c'è il «Tyrrhenian link» proprio di Terna che «prevede due linee elettriche sottomarine da 1.000 MW ciascuna in corrente continua: una dalla Campania alla Sicilia, l'altra dalla Sicilia alla Sardegna. La lunghezza complessiva è di circa 970 chilometri. L'opera sarà a regime nella sua interezza nel 2028» [7].

La logica è facile intuirla: le società energetiche italiane vedono la partecipazione azionaria dello Stato attraverso i ministeri competenti e Cassa Depositi e Prestiti con quote rilevanti. E proprio per questo motivo una importante agenzia globale di rating del credito, la DBRS Morningstar, in un suo studio ha certificato che «le principali società energetiche italiane a partecipazione statale – Eni, Enel, Snam e Terna – trarranno beneficio dal trasferimento di una parte delle risorse del Pnrr al REPower EU, il programma europeo per l'accelerazione della transizione ecologica» aggiungendo poi che «un ulteriore proroga della scadenza (del Pnrr, n.d.r.)se avrà successo, porterebbe a un aumento degli investimenti nelle società italiane in cui il governo detiene una partecipazione significativa» [8].

Stando così le cose, e non c'è motivo apparente per dubitarne, lo scontro sui tagli va visto sotto un'altra luce e cioè che scelte del genere denotano solo l'intenzione di privilegiare determinati interessi e, detto in soldoni, è evidente che questo governo vuole salvaguardare l'interesse di gruppi economici più esposti e concentrati sulle opere infrastrutturali. E senza, ci sembra di capire, che ci siano obblighi affinché le risorse vengano indirizzate a scelte compatibili per una seria lotta al cambiamento climatico.

Comunque fra i tagli apportati ai progetti del Pnrr, ritengo denoti una pericolosa cecità e un'altrettanta scarsa e superficiale conoscenza del fenomeno, quello relativo alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie del valore di 300 milioni. Di per se, va detto, non è una somma ingente e si spera possa essere recuperata in breve tempo. Il vero problema è quello di uno Stato che rinuncia a porsi come garante della legalità, e non è la prima volta, nei confronti dei cittadini afflitti dal fenomeno mafioso. Quello di intervenire sui beni confiscati rappresentava un segnale forte e inequivocabile lanciato in un mondo e in una subcultura che vive e si sente forte anche perché i «segni», come i gesti, hanno la loro importanza. Trasformare, ad esempio, la casa del boss locale in una biblioteca sarebbe stato un colpo di una potenza dirompente, forse più eclatante dell'arresto dello stesso delinquente. Non capire questi linguaggi o, peggio, ignorarli e considerarli secondari non ci aiuterà a consolidare la presenza dello Stato sul territorio. In breve, un'altra occasione persa.

Stefano Ferrarese

[1] Per un quadro di insieme sul Pnrr, vedi Emanuele Bompan https://www.renewablematter.eu/articoli/article/Tagli-al-PNRR-onta-per-i-Comuni-adattamento-climatico, 28 luglio 2023

[2] https://www.unita.it/2023/07/28/fitto-e-meloni-riscrivono-il-pnrr-spariscono-i-soldi-contro-il-dissesto-idrogeologico-mentre-il-paese-brucia-e-si-allaga/, 28 luglio 2023

[3] Valerio Valeri, https://www.romatoday.it/politica/taglio-pnrr-progetti-roma-a-rischio.html, 31 luglio 2023

[4] https://greenreport.it/news/economia-ecologica/pnrr-il-wwf-boccia-la-riscrittura-del-governo-meloni-tagli-senza-logica/, 29 luglio 2023

[5] https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/nuovo-pnrr-tagli-dissesto-idrogeologico/, 30 luglio 2023

[6] https://www.ilpost.it/2023/07/28/pnrr-tagli-16-miliardi/, 28 luglio 2023

[7]Goffredo Galeazzi, https://www.huffingtonpost.it/dossier/terra/2023/07/31/news/ambiente_tyrrhenian_lab-13034418/, 31 luglio 2023

[8] Marco Dell'Aguzzo, https://www.startmag.it/energia/repowereu-eni-enel-snam-terna/, 28 luglio 2023

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie