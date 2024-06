Terrorismo, guerre, riarmo: il potere dell’odio e della violenza

Il terrorismo non è nato ieri e purtroppo non morirà domani. Le scene dell'attentato di Mosca sono terribili e ricordano situazioni molto simili avvenute in altre aree del mondo. La violenza regna sovrana, pagano quasi sempre civili inermi e innocenti. I responsabili sono sembrati animati da un odio feroce, distruttivo, senza freni, sostenuto da una legittimazione quasi metafisica. La vita umana e le sofferenze di interi popoli sembrano contare sempre meno, le armi prevalgono su ogni pensiero costruttivo. Anzi, ascoltando le dichiarazioni dei potenti del mondo sui due principali scenari di guerra del momento, talvolta si ha la sensazione che proprio le armi siano le uniche cose importanti. È difficile credere che la sicurezza, come si sente dire sempre più spesso, possa venire dalla corsa al riarmo. In altri momenti della storia ci si è fermati sull'orlo del baratro. Speriamo che avvenga anche in questo presente così cupo. Però l'incubo dell'abisso, da cui sarebbe impossibile risvegliarsi, è sempre più presente. Bisogna ridare un senso innanzitutto alle parole perché, come diceva qualcuno, chi parla male pensa male. Se non ora, quando?

