Test psicoattitudinali per l’accesso alla magistratura

Tra un'elezione regionale e l'altra, viste dal governo come palestre per scaldare i muscoli in vista poi di quelle europee di giugno, si inserisce neanche un Consiglio dei ministri – il n.75 del 26 marzo scorso – nel corso del quale oltre alle assunzioni di importanti decisioni riguardo (Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali in ambito edilizio ed efficienza energetica – Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento» – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione – Revisione della disciplina doganale), ha approvato in via definitiva la riforma dell'ordinamento giudiziario in attuazione della legge 17 giugno 2022, n.71 – meglio nota come Legge Cartabia – recante deleghe al Governo proprio per chiudere il discorso sul riordino della Magistratura.

E proprio all'interno del provvedimento di riforma giudiziaria che compare l'introduzione dei test psicologici per i neo magistrati. La decisione è riportata in maniera laconica, poco più di due righe, nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri: «sul provvedimento sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari. In seguito alle osservazioni formulate, il testo approvato in esame definitivo introduce test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura»[1].

Come avevamo già ricordato nel nostro articolo del 14 marzo scorso, è passata quasi del tutto inosservata l'approvazione da parte della Commissione Giustizia del Senato, presieduta dalla leghista Giulia Bongiorno, di una relazione presentata dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin nella quale si invitava il governo a valutare la possibile introduzione dei test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati. In un batti baleno anche la Commissione Giustizia della Camera ha rivolto al governo l'invito a valutare positivamente la previsione dei test, supportati in questa richiesta anche dal voto di Enrico Costa, rappresentante di Azione nella stessa commissione.

È evidente che il gioco delle parti ha funzionato alla perfezione; le Commissioni Giustizia di Senato e Camera hanno supplicato e il governo si è immediatamente appropriato della stampella offerta per mettere a segno il suo primo punto.

Fin qui tutto facile, ma non è detta l'ultima parola perché il presupposto normativo al quale ha dovuto fare riferimento il testo di riforma, è la Legge Cartabia la quale all'articolo 4, comma 1 riporta che: «i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possono essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario» [2]. Quindi, nessuna previsione di alcun tipo di test e pertanto il documento uscito dal Consiglio dei ministri potrebbe essere impugnato di fronte la Corte Costituzionale per eccesso di esercizio della delega. I presupposti giuridici ci sono tutti. Ma allora, perché correre questi rischi? Perché esporsi così tanto per un qualcosa, i test psicoattitudinali appunto, che onestamente non sono tra i problemi primari della magistratura? Cosa cambierà con la loro introduzione? Nulla.

Semplicemente perché non servono; altrimenti perché renderli operativi solo fra due anni nel 2026? E nulle sono risultate le spiegazioni fornite dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha provato con un linguaggio suadente a tranquillizzare un po' tutti. Non può sfuggire la natura della decisione che è strategicamente politica, dal punto di vista del governo, in quanto si inserisce nel più ampio scenario di riforma costituzionale che ha nella testa la presidente Giorgia Meloni e il suo governo e che vede nel premierato il caposaldo della riforma stessa.

Sappiamo che la Costituzione suddividendo i poteri dello Stato, quello Legislativo, quello Esecutivo e quello Giudiziario, ha ritenuto di dare forma compiuta e forza all'architrave istituzionale bilanciandone sapientemente i limiti di intervento.

A tutt'oggi per il successo del premierato – nella pratica, lo straripamento del Potere esecutivo a danno degli altri Poteri – non si vedono ostacoli insormontabili da superare. Il Potere legislativo, visti i numeri del centro-destra, è già pronto ad abdicare alle sue prerogative votando positivamente alle richieste del governo in direzione premierato. L'unica barriera da superare sarebbe quella del Potere giudiziario, che va quindi istituzionalmente “rieducato” e reso meno autonomo dall'Esecutivo. Intanto umiliandone i componenti con l'introduzione dei test, poi compromettendone la compattezza facendo passare la legge, praticamente già pronta nel cassetto, della separazione delle carriere dei magistrati, con la pericolosissima possibile sottomissione dei Pm al potere esecutivo.

Vorrei notare come purtroppo molti commentatori politici si stiano accapigliando sulla qualità di questi test o addirittura sulle difficoltà della loro pratica applicazione. È tempo perso; sono falsi problemi. Insomma, è come voler vedere il dito e non la luna.

A dimostrazione di questo, riporto commenti eloquenti che neanche sfiorano il vero problema, come quello dell'ex magistrato Luca Palamara oggi candidato alle elezioni europee con Alternativa Popolare:« Introdurre un ulteriore momento durante il concorso, per me si può pure fare. Basta che sia ancorato a criteri scientifici, e senza ulteriormente rendere più problematico l'accesso alla professione. Ma la priorità resta un'altra, ovvero cambiare il sistema interno dei controlli, che ha dato prova di non funzionare» [3].

Più deciso, forse, il ragionamento di Paolo Lanciani psicologo del lavoro specializzato in ambito legale: «ad oggi non esiste uno strumento già pronto, adatto allo specifico ruolo, che vada bene per dire se un giudice è bravo o no. Io credo che se si lavora sullo sviluppo della potenzialità della singola persona – e non sull'adeguamento a uno standard – ciascuna persona può trovare una sua modalità di interpretare un ruolo. In questo contesto non ritengo i test uno strumento sufficiente» [4].

Concetti questi indubbiamente più sofisticati rispetto a quelli pronunciati da Silvio Berlusconi nel 2003, in una intervista rilasciata a Boris Johnson, allora cronista di The Spectator , quando definì i magistrati dei «matti» specificando poi che: «per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato, devi avere delle turbe psichiche. Se fanno quel lavoro è perché sono antropologicamente diversi dal resto della razza umana» [5]. Parole che fecero il giro del mondo. È vero, Berlusconi si stava battendo contro i giudici anche a difesa dei suoi interessi personali e aziendali, ma la sostanza non cambia.

E non cambierà neanche dopo il lancio del guanto di sfida con le parole pronunciate dal Procuratore di Napoli Nicola Gratteri:« I test? Se li vogliamo fare, dovrebbero essere per tutti i settori apicali della Pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica, a cui affiancare anche narco e alcol test»[6].

D'altronde, senza voler dilatare l'argomento, non è un mistero che le democrazie in crisi d'identità vedano puntuali rafforzamenti del Potere esecutivo su quello giudiziario. Polonia e Ungheria sono state più volte richiamate dalla Commissione UE che ha aperto contro di loro procedure d'infrazione proprio su questo tema; prima dell'inizio della guerra, le piazze israeliane si sono mobilitate per combattere la riforma della giustizia proposta da Benjamin Netanyahu che comprimeva l'indipendenza della magistratura. E ci fermiamo qui. Non è quindi un caso se il giurista Roberto Bin nel suo manuale di Diritto Costituzionale, ricorda come siano stati i Padri costituenti, memori delle sciagure che si erano abbattute sull'Italia, a disegnare l'attuale struttura della magistratura notando con acutezza «la maggioranza politica espressa dal voto non può intaccare l'equilibrio tra interessi contrapposti fissato dal patto sociale che ha reso possibile la Costituzione […]è la Costituzione a legare le mani di chi detiene il potere politico essendo legittimato dal voto: lo stesso potere legislativo è sottoposto al principio di legalità – di legalità “costituzionale” – e non è più il parlamento, corpo politico, a detenere la sovranità, ma forse questa si è spostata sulla Costituzione, corpo giuridico» [7].

Senza altre digressioni, per rimanere in tema, vediamo allora cosa sono e come dovrebbero essere applicati questi test psicoattitudinali. È stato detto che il candidato verrà sottoposto ai test del sistema Minnesota – dal nome dell'ospedale nel quale negli anni '30 venne sperimentato per la prima volta – che però, come viene segnalato dagli psicologi, andrà usato sempre con elevata prudenza e possibilmente rinforzato dal più ampio numero possibile di informazioni sul soggetto in esame. Il questionario è composto da 567 domande a cui l'esaminando deve rispondere «vero» o «falso». Il tempo medio di completamento del questionario è tra l'ora e l'ora e trenta minuti; periodi inferiori potrebbero denotare scarsa attenzione a ciò che si è letto. Il processo di interpretazione delle risposte è affidato al software MMPI-2 che misura l'atteggiamento di risposta dell'esaminando – che per consuetudine, come affermano gli analisti, oscilla quasi sempre fra esagerazione e negazione delle sue eventuali patologie – adoperando delle Scale. Ad esempio, la Scala L (lie, bugia,) nata per rilevare tentativi ingenui di mettersi in buona luce. C'è poi la Scala K utilizzata per rilevare il tentativo del soggetto di negare una condizione psicopatologica presentando un'immagine positiva di sé.

Abbiamo poi la Scala F e la Scala FB; la prima rivela modalità atipiche di risposta e tentativi di simulazione. La seconda invece evidenzia un malessere con accentuate tonalità depressive. Infine il test si chiude con la Scala S che valuta la tendenza del soggetto a riconoscersi attributi positivi, alti valori morali, grande responsabilità e negazione di problematiche di adattamento. Di Scale ce ne sono altre, ma credo che quanto riportato sia sufficiente per rendersi conto dell'utilità o meno di questi test applicati ai futuri magistrati [8].

Sarà poi compito del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) nominare i docenti universitari esperti in materia che formeranno la Commissione giudicante. I test, si svolgeranno durante la prova orale. Sembrerebbe tutto chiaro, ma non è così secondo il pensiero del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) che è lapidario nel commento:« Non si sa questo test a cosa serva e cosa sia, perché il test psicoattitudinale è quel test che mira a scoprire se quel determinato soggetto ha alcune abilità cognitive. Nel campo nostro ci sono le prove scritte che rivelano sia la proprietà di linguaggio che la capacità di ragionamento giuridico. Oppure è un'altra cosa, sono i test di personalità? Se è così mi preoccupa, perché chi decide qual è la personalità più adatta a fare il giudice? Il Csm, che su questo non ha nessuna competenza?»[9]. Si può discutere su questo argomento quanto vogliamo, ma i sostenitori dei test non possono permettersi di offendere la nostra intelligenza per la seconda volta, come accadde già nel 2004 con il Disegno di Legge del ministro Castelli favorevole ai test, e già allora giudicati improponibili in un documento sottoscritto da esponenti della Società Psicoanalitica Italiana insieme ai membri della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, che concludeva in questo modo:« Il risultato di tutto ciò sarebbe, con tutta evidenza, negativo per la psichiatria, per la psicologia, e altrettanto inopportuno e sfavorevole per la magistratura, per la giustizia e per la cultura del nostro paese» [10].

Stefano Ferrarese

[1] https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/25355, 26 marzo 2024

[2] Nuovo accesso diretto al concorso in magistratura con la sola laurea – Riforma Cartabia 2022 – articolo 4 legge 17 giugno 2022, n.71, 28 marzo 2024

[3] https://www.fanpage.it/politica/palamara-test-psicoattitudinali-per-magistrati-chi-pensa-siano-disturbati-mentali-non-capisce-niente/, 27 marzo 2024

[4] https://www.lapresse.it/cronaca/2024/03/27/test-magistrati-psicologo-inutili-non-danno-indicazioni-su-competenze/, 27 marzo 2024

[5] Elisa Chiari, https://www.famigliacristiana.it/articolo/i-test-attitudinali-per-magistrati-roba-da-matti.aspx, 27 marzo 2024

[6] https://www.in20righe.it/2024/03/27/test-psicoattitudinali-per-i-magistrati-per-governo-svolta-nellaccesso-a-professione-gratteri-allora-facciamoli-anche-a-chi-governa/, 27 marzo 2024

[7] https://www.robertobin.it/ARTICOLI/Trento06.htm, 29 marzo 2024

[8] Tutte le informazioni riportate sono reperibili sul sito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro https://www.uniba.it>docenti>mmpi-2>, 29 marzo 2024

[9] https://agenpress.it/2024/03/27/cdm-test-ai-magistrati-santalucia-anm-tante-categorie-non-lo-fanno-mi-preoccupa-se-sono-test-di-personalita/, 27 marzo 2024

[10] https://www.questionegiustizia.it/articolo/test-psicoattitudinali-per-i-magistrati, novembre 2004

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie