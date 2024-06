Testimonianze per la libertà del popolo Saharawi

A Smara il sole sorge sempre, ma non è ancora giunta l'alba di un nuovo giorno. È uno dei campi profughi dove il popolo Saharawi attende da circa mezzo secolo l'indipendenza e rispetto per la sua storia e la sua gente.

Intanto però vive confinato nel deserto, grazie all'ospitalità del governo algerino, mentre il vicino Marocco continua a negare un territorio sovrano e a impedire il referendum per l'autodeterminazione che potrebbe spegnere il conflitto nel Sahara Occidentale. Tutto questo avviene nella pressoché totale indifferenza generale (colpevole o meno), silenzio che mortifica questo popolo. La questione saharawi fatica, infatti, a trovare una ribalta, sempre “chiusa” dalle molte crisi internazionali. È uno dei tanti conflitti dimenticati e sacrificati sull'altare di molte ragion di Stato.

Oltre a Smara, il campo profughi più grande e popolato nell'area di Tindouf, vi sono altri campi: Al Aaiun, Awsard e Dakhla, il più lontano, dove in mezzo ad un deserto può capitare di imbattersi nella pizzeria Bella Dakhla, segno tangibile di uno dei progetti di cooperazione (in questo caso El Ouali organizzazione bolognese nata nel 2000). E la pizza non è neppure tanto male se riuscite a superare lo shock del formaggino al posto di un fiordilatte…

I prodotti di questa piccolo avamposto gourmet (pane, marmellata, uova, formaggi, succhi di frutta) sono la merenda delle cinque scuole della Wilaya (provincia) di Dakhla e degli studenti della vicina scuola di inglese. L'obiettivo è anche quello di incentivare la coltivazione di piante in ambiente desertico per le necessità alimentari del posto ma costituisce anche stimolo educativo e formativo per le scuole di Dakhla.

Una situazione sempre più grave

In questi campi vivono nella più assoluta precarietà circa 200 mila Saharawi, in gran parte bambini, anche se a queste latitudini non è facile azzardare cifre. La ripresa del conflitto con il Marocco sta portando ad un nuovo esodo qui dai territori liberati del Sahara Occidentale (nell'ultimo anno stimato fra le 5.000 e 10.000 persone), aggravando una situazione già precaria. Diabete mellito, calcolosi renali, epatiti virali e anemia le patologie più diffuse.

La situazione sanitaria e quella alimentare sono i fronti più critici su cui vertono gli aiuti umanitari. Come quello del Comune di Albinea, nel reggiano, per un laboratorio di produzione dei farmaci, preziosa anche se ancora limitata e insufficiente alle necessità. Sono stati acquistati sul mercato italiano principi attivi, eccipienti e materiale sanitario richiesti dal laboratorio nei campi Saharawi, tra gli altri: paracetamolo, tetraciclina, benzalconio cloruro soluzione, vasetti e flaconi per sciroppo.

Nexus-Solidarietà Internazionale Emilia-Romagna è invece partner di un altro progetto per migliorare lo stato nutrizionale e le condizioni socioeconomiche della popolazione tramite anche la creazione di gruppi femminili di produzione di alimenti nella tendopoli di Dakhla.

Nelle strade (un oltraggio chiamarle così) di Smara la gente vive come può e dove può: case diroccate, grandi tende, davvero pochi gli alloggi decorosi. La mancanza di acqua e fognature è un grossissimo problema, che viene in parte sopperito da grandi contenitori/serbatoi. Frutta e verdura si vedono col contagocce, ma per questa gente sono inavvicinabili. Ma il rito del tè nel deserto è ineluttabile. Almeno tre bicchieri: il primo è amaro come la vita, il secondo dolce come l'amore, il terzo soave come la morte.

A Smara trovo anche un piccolo negozio di ottica, una graziosa e fornita libreria e una parrucchiera. Castro, operatore sanitario saharawi di origini cubane, è l'animatore di una struttura per la disabilità. Nel vicino villaggio di Bujdur è attivo un centro per l'audiovisivo, competo di sala montaggio e set. Organizza anche un festival, il FiSahara e dà lavoro a 27 persone: al suo interno pure una sala mensa. Ma esistono anche un centro per le arti e la musica, oltre a un piccolo ma molto ben organizzato museo che ricostruisce la storia e le radici di questo popolo che nasce dall'incontro tra popolazioni locali di lingua berbera e tribù arabe di fede musulmana sunnita, arrivate intorno al XIII secolo.

Una maratona per il Saharawi

Come portare alla luce questo conflitto con tutto il carico di povertà, diritti umani calpestati, bambini bisognosi di cure

di istruzione, di una casa? Oltre a supportare le loro richieste e ad intervenire con aiuti concreti si prova anche con lo

sport. La Sahara Marathon è un evento – a cui hanno partecipato circa trecento atlete e atleti provenienti da tuto il mondo con una preponderanza spagnola – che infiamma l'area dei campi profughi nella settimana in cui viene festeggiata l'indipendenza proclamata e mai riconosciuta. Un evento che ovviamente ha un significato che travalica il fatto sportivo. È organizzata dalla Segreteria di Stato della Repubblica Democratica Araba dei Saharawi con l'ausilio di volontari di diversi Paesi. El Ouali anche quest'anno ha accompagnato all'evento una trentina di atleti dell'Emilia-Romagna che si sono cimentati in una corsa di testimonianza nel deserto ma soprattutto hanno portato qui medicinali, viveri e vestiti partecipando a incontri e visitando i progetti che sono realtà con l'aiuto di associazioni umanitarie e ONG.

Un'altra testimonianza “sportiva”, l'hanno data due attivisti svedesi in bici, Senna Ghotbi e Benjamin Ladraa, difensori dei diritti umani, in viaggio per 30.000 km attraverso trenta Paesi – hanno fatto tappa a Bologna – per sensibilizzare sulla questione del Sahara Occidentale. «La nostra iniziativa estrema aiuta a dare attenzione alla questione Saharawi. Abbiamo avuto contatti con parlamentari e parlato in molte Università e ci siamo resi conto che si tratta di un argomento davvero poco conosciuto e su cui c'è scarsa attenzione. Forse l'Italia è il paese in cui abbiamo trovato maggior sensibilità», dicono i due ragazzi che hanno l'obiettivo di portare le loro bici in territori critici di questa battaglia, come Francia e Spagna, per arrivare poi nei campi profughi.

Il popolo Saharawi chiede alla comunità internazionale una scelta di campo, una risposta democratica sulla necessità, ormai datata, di un referendum. Nel Sahara Occidentale la storia sembra essersi fermata al 1991. Punto di arrivo di un aspro scontro militare nel quale il Fronte Polisario, che aveva proclamato la nascita della Repubblica Araba Democratica Saharawi (RSDA) nel 1976, aveva messo in forte difficoltà l'esercito marocchino. Di qui il cessate il fuoco e la promessa di un referendum, subito rimangiata prima con la contestazione che fra gli aventi diritto alla consultazione referendaria c'erano anche gli amici algerini, poi proseguita nonostante l'inclusione negli elenchi degli ammessi al voto degli stessi marocchini (peraltro in netta maggioranza), facendosi nel frattempo forti della conclusione di quel muro di 2700 km che separa il confine orientale del Sahara Occidentale dal deserto algerino.

L'autodeterminazione resta un punto fermo per l'ONU, mentre alcuni Paesi, come la Spagna, spingono per l'autonomia. Ma è un compromesso che non è sul tavolo della trattativa per il Saharawi. “Meglio la guerra, meglio la morte”, dicono.

Diritti umani calpestati

La tensione fra Algeria e RSDA da una parte e Marocco dall'altra è palpabile, le scaramucce fra i due fronti si sono riaccesi a non molti chilometri dai campi profughi e durante la settimana dell'Indipendenza la comitiva della Sahara Marathon è stata sempre scortata dai militari negli spostamenti fra una provincia e l'altra.

Mohamed Dihani è un difensore dei diritti umani e attivista per i diritti del popolo Saharawi, per lungo tempo vittima di gravi violazioni dei diritti umani, che vanno dalla detenzione arbitraria, alle torture, alle molestie legali e amministrative. «Le violazioni continuano e sono gravi», dice. Rapito e incarcerato, è riuscito a documentare dall'interno del carcere abusi di ogni genere. Sta ancora attendendo dal nostro Paese lo status di rifugiato politico.

«Parliamo di diverse decine di attivisti e giornalisti che si trovano dietro le sbarre. Attualmente sono una trentina le Ong non autorizzate a svolgere il loro lavoro perché difendono l'autodeterminazione del popolo Saharawi. La Minurso, missione Onu, è l'unica al mondo che non ha potere di documentare e controllare queste violazioni. Anche in questi giorni ci sono espulsioni a carico avvocati, parlamentari, attivisti e semplici cittadini che vanno visitare le proprie famiglie. Ma nessuno ne parla». E intanto dati ufficiosi che non è possibile confermare dicono negli ultimi tre anni sono state circa 80 le persone uccise dai droni marocchini fra saharawi, mauritani e algerini. Video e rapporti internazionali di denuncia riescono comunque a circolare e Mohamed racconta il caso terribile di una donna violentata varie volte insieme a sua sorella, entrambe assediate a casa loro per un anno e mezzo insieme alla madre di 80 anni senza poter uscire di casa.

Associazioni e ONG cercano di far la loro parte ma con molta fatica. Racconta Martina Chici di Amnesty International: «Il nostro obiettivo è quello di produrre un cambiamento rispetto alla situazione attuale. Per questo dovremmo documentare la violazione dei diritti umani all'interno dei territori occupati, cosa che attualmente è però praticamente impossibile. Abbiamo solo la testimonianza di persone che riescono a lasciare il Marocco. E purtroppo dobbiamo constatare che, mentre nel silenzio assoluto vengono perpetrati abusi e torture, al Marocco sono stati assegnati i Mondiali di calcio del 2030».

Gli aiuti dall'Emilia-Romagna

Molti i progetti attivi, soprattutto in campo educativo e sanitario: produzione di alimenti per bambini, screening sanitario dei minori nelle scuole, gestione di un ambulatorio mobile sanitario e centri di aiuto della disabilità. Si cerca di stimolare la creatività dei bambini con il laboratorio di ceramica a Smara per bimbi con o senza disabilità.

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano ogni anno 1,5 milioni di finanziamenti dall'area cooperazione internazionale, l'80 per cento destinati ai territori Sub sahariani. Ai campi profughi Saharawi arrivano risorse dal 1999 per circa 125 mila euro all'anno che vanno a coprire dal 50 al 70 per cento della spesa complessiva: il restante è finanziato da ONG e associazioni di volontariato. Il progetto Ambasciatori di Pace è attivo in tutta Italia da diversi anni e prevede l'ospitalità di bambini dai 6 ai 12 anni (in tutta l'Emilia-Romagna un centinaio nel 2023 con tessera sanitaria per tutto il periodo di permanenza, accompagnatori e visite pediatriche).

«Ma l'aiuto è in realtà molto più profondo – commenta Gian Luigi Lio della area cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna – perché molte professionalità si mettono a disposizione gratuitamente: si tratta di professori universitari che si rendono disponibili a scrivere testi di storia e geografia sul Saharawi e al personale sanitario». Il problema sanitario è primario: «i medici volontari visitano tutti i bambini di tutte le scuole primarie dei campi attraverso screening specialistici e riportano i dati in un fascicolo sanitario elettronici. Nella maggior parte dei casi si adottano trattamenti farmacologici locali, altrimenti si procede con piccoli interventi e le attrezzature vengono portate direttamente in loco (gli ospedali saharawi sono spesso contenitori vuoti…). Se ciò non basta, adulti e bambini vengono trasferiti in Italia per le cure del caso e sempre gratuitamente: in questa attività, ad esempio, il Policlinico di Modena è la struttura più attiva e coinvolta».

Quest'anno il Comune di Bologna ha promosso un viaggio di conoscenza nel Saharawi per coinvolgere un gruppo di giovani ragazzi e ragazzi nella vicenda di questo popolo. Fra questi Giacomo Pozzi, di Imola, 25 anni, grande passione per la permacultura. «Prima di questo viaggio sapevo pochissimo di questo conflitto e non è stato neppure facile trovarne tracce. È una realtà che va assolutamente conosciuta: fra tutte le difficoltà, questa gente ti fa sentire a casa e ti accoglie. E non è scontato. La voglia di avere una speranza e una vita migliore è davvero tanta. Vivono questa situazione con una sorprendente serenità e fierezza delle loro origini. Come aiutarli? Andando da loro, conoscendo la loro realtà e parlare della causa Saharawi al mondo. Poi tornarci e portarci altra gente e far sentire la loro voce soprattutto a quelle parti politiche che stanno rinviando la soluzione, l'unica possibile, per interessi propri».

Antonio Apruzzese

