Giordano Contu, Tre giorni lunghi una vita. Pensando al clima e alla COP 28

history 10 minuti di lettura

La tempesta globale verso la quale corriamo vede convergere, entro questo secolo, i cambiamenti climatici, l'alterazione di cicli naturali dei nutrienti che sostengono la vita (azoto, fosforo, ecc.), la diffusione di sostanze tossiche e radioattive, l'acidificazione degli oceani, la perdita di biodiversità, la perdita mondiale di foreste, la crescita della popolazione mondiale oltre i 10 miliardi, accompagnata da un forte allargamento della forbice fra ricchi e poveri, le difficoltà di approvvigionamento di risorse non rinnovabili, la diffusione di una guerra mondiale a pezzi sempre più brutale e violenta, anch'essa legata al controllo di aree strategiche per il mercato mondiale.

In questo clima politico complesso, si è aperta la COP 28 a Dubai. Il contesto e la sede non promettono nulla di buono. Queste prime giornate hanno visto come sempre protagonisti i Capi di Stato e di Governo. Gli interventi dei rappresentanti delle nazioni più influenti hanno posto tra le righe i loro paletti per l'esito dei temi in programma, lanciando messaggi per il proseguo dei lavori. Per moltissimi, soprattutto per gli esordienti, è stata l'occasione per una grande passerella mediatica, con lo scopo di veicolare in patria il messaggio di leader sicuri e forti che dialogano con i grandi della Terra, mostrandosi come “salvatori responsabili del pianeta”. Usciti di scena i leader, i negoziatori al seguito inizieranno la bagarre di distinguo per curare gli interessi politici interni, alla faccia della responsabilità globale. Questo è il triste scenario che da 28 anni contraddistingue questi incontri, rendendo assolutamente inadeguate e incoerenti le politiche che attueranno in patria.

La sincerità, la coerenza e l'efficacia delle azioni si misurano tragicamente con la enorme distanza dagli obiettivi di Parigi e con l'aggravarsi dei fenomeni climatici estremi e dei relativi danni. Uno spaccato di realismo, di fronte a questa sorta di circo mediatico, ce lo offre in modo drammaticamente efficace il bel libro Tre giorni lunghi una vita: dieci anni dall'alluvione in Sardegna del 2013. Il volume – disponibile online su Amazon – è curato da Giordano Contu, che ha raccolto testimonianze e ricostruito storie attraverso articoli di giornale di quei giorni. Ne emerge una narrazione emozionante, che cala il lettore in quel disastro umano e materiale, facendo rivivere angoscia, tragedie, atti eroici ed anche azioni vili di sciacallaggio, che fanno come emergere dal fango valori e miserie, gioie dolori di una umanità che si trova improvvisamente a pagare un conto pesante che non immaginava di dover pagare.

Contu, da giornalista, non ci fa mancare l'interrogativo sulle responsabilità politiche ed umane locali, ma ci consente anche di cercare responsabilità più alte in un modello economico che induce una visione distorta del rapporto fra uomo e natura. Quello che descrive Contu è un evento drammatico, ritenuto allora eccezionale; ma la serie di eventi analoghi, che si sono susseguiti nei 10 anni successivi con frequenza ed intensità crescenti, ci hanno confermato che stiamo vivendo l'emergere di una nuova tragica normalità, che si aggraverà sempre più se continueremo ad ignorare che noi ne siamo la causa; ed in questo “noi” ci siamo proprio tutti, chi per ignoranza, chi per superficialità, chi per interesse individuale: cittadini, politici, attori della grande finanza, ecc.

Papa Francesco, pone, alla radice di questa tempesta globale una economia ormai allontanatasi dal suo obiettivo primario che è garantire a tutti le risorse necessarie per una vita dignitosa, in cui ciascun un uomo possa costruire la propria esistenza e realizzare sé stesso. L'economia, che nelle società industrializzate era nata come strumento della politica per la distribuzione del benessere, è stata soggiogata dalla finanza che da strumento si è fatta guida e garanzia di potere per la politica; quest'ultima così ha tradito il suo nobile compito di interprete delle esigenze del popolo. Il grande sviluppo tecnologico che stiamo vivendo ha dato alla finanza un enorme potere, ingannando il popolo con I‘illusione di una crescita illimitata, diffondendo la falsa l'idea che il benessere sbocci spontaneamente dalla tecnologia. La natura è considerata un serbatoio infinito a cui attingere a piacimento, senza preoccuparsi delle conseguenze. Le conseguenze ignorate o tenute nascoste, sono all'origine della tempesta globale, nella quale l'elemento più studiato con maggiore evidenza scientifica, è proprio il cambiamento climatico.

Questo sistema oggi produce danni ambientali e concentra ricchezza, e non sembra in grado di garantire un miglioramento delle condizioni della stragrande maggioranza degli 8 miliardi di persone che popolano la Terra. Già oggi cresce il numero di quelli che sono classificabili come rifugiati ambientali, vittime di siccità o altri eventi climatici estremi. Si prevede che fra 150 e 300 milioni di persone residenti nei paesi poveri, saranno costrette entro il 2050 a lasciare le loro terre e divenire rifugiati interni, che in gran parte finiranno stremati a bussare ai confini di quel mondo ricco che è all'origine di ogni loro disgrazia. Qualsiasi muro, filo spinato o blocco navale, è solo la brutale materializzazione delle ingiuste disuguaglianze fra chi vive in paesi poveri che posseggono quelle risorse che producono benessere nei paesi ricchi.

Questo è un forte atto di accusa non solo verso le potenze economiche mondiali che non se ne interessano in quanto mirano a massimizzare i profitti nel breve termine, ma anche verso politici, amministratori locali e cittadini, che guardando all'interesse immediato non si preoccupano del futuro.

Papa Francesco ci chiede sostanzialmente di guardare con responsabilità intergenerazionale alle conseguenze future delle nostre azioni:

«È quindi urgente una visione più ampia, che ci permetta non solo di stupirci delle meraviglie del progresso, ma anche di prestare attenzione ad altri effetti che probabilmente un secolo fa non si potevano nemmeno immaginare. Non ci viene chiesto nulla di più che una certa responsabilità per l'eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo» (Laudate Deum 18).

L'urgenza di assumere una visione più ampia fino ad oggi non si è vista, a partire dai cambiamenti climatici. Dopo 28 anni di incontri, purtroppo le emissioni hanno continuato a crescere e le concentrazioni di gas serra sono ormai stabilmente oltre le 420ppm, e corrono sempre più velocemente verso il limite di non ritorno delle 500ppm. L'aumento della temperatura media globale ha già raggiunto 1,1°C e sono sempre più esigue le speranze di riuscire a mantenerla sotto il limite di 1,5°C. Siamo in corsa verso lo scenario peggiore che entro la fine del secolo porterebbe il riscaldamento del pianeta a 4°C di aumento e nelle regioni artiche addirittura a 7°C, causando il totale scioglimento dei ghiacciai. Questo dice la scienza ed è riportato nel 6° Rapporto del IPCC (AR6). Gran parte del nostro pianeta risulterebbe inabitabile e l'Italia sarebbe in gran parte invasa dal mare. Vediamo già oggi le conseguenze dell'accelerazione delle anomalie climatiche che presentano una impennata dei danni, alle persone, alle infrastrutture civili e produttive, che non possono più essere affrontate in chiave emergenziale.

Quante persone, anche in questi giorni, in molte regioni italiane «guardano le nuvole con terrore sotto un cielo di piombo che annuncia tempesta» come si legge a pag.12 del libro di Contu. E in quanti nella torrida estate scorsa abbiamo guardato con angoscia al cielo terso e al sole che spargeva un calore che non dava tregua nemmeno di notte! Quanti agricoltori hanno perso i loro raccolti nei lunghi mesi di totale siccità! E fino ad ora stiamo vivendo soltanto l'estremizzazione di fenomeni meteorologici conosciuti. Ma continuando ad accrescere le emissioni di gas serra al ritmo attuale, entro il 2050 inizieranno a rompersi in modo irreversibile i meccanismi che da centinaia di milioni di anni regolano il clima terrestre, rendendo inabitabili vaste regioni del pianeta, minacciando la vita di gran parte della popolazione, innescando un drammatico declino della popolazione terrestre.

A pag.92 del libro si legge: «occorre ricordare che alla fragilità naturale del territorio si sommano gli errori umani». Questa è una mezza verità che nasce dal fatto che siamo abituati a considerare il territorio come un elemento statico. La vita sul nostro pianeta si è sviluppata grazie al continuo crescere delle montagne; dai fondali del Mar Tirreno stanno crescendo nuove isole, nei Campi Flegrei sta emergendo un vulcano. Il nostro paese è emerso dal mare in decine di milioni di anni ed oggi attraverso l'erosione e le alluvioni i monti rinnovano i terreni e le spiagge. Quella della natura, più che fragilità, è un dinamismo che costruisce e rigenera. La vera fragilità appartiene alla civiltà umana, nata circa 12.000 anni fa grazie ad un periodo di relativa stabilità climatica. Non rispettando queste dinamiche inarrestabili e modificando il clima, noi siamo gli artefici dei disastri presenti e futuri che metteranno a rischio la nostra stessa civiltà.

Noi che sappiamo tutto questo, stiamo agendo come Faust che vende l'anima a Mefistofele per godersi tutti i piaceri della vita in un solo attimo; solo un imprevisto finale salva Faust dall'inferno eterno. Oggi il ruolo di Mefistofele è svolto dalle ricchissime lobby delle energie non rinnovabili, fossili e nucleari, dal mondo della finanza che le alimenta e da politici irresponsabili che ne traggono linfa per alimentare i loro pochi anni di potere. Il grande rischio è che la inevitabile transizione verso energie e risorse rinnovabili, verso nuove tecniche e modalità produttive in grado di utilizzarne appieno le enormi potenzialità, verso una etica dei consumi che metta al bando cose inutili e dannose, verso una vita più piena e orientata alla felicità vera che scaturisce da relazioni umane sane e dalla cura dell'ambiente, avvenga troppo tardi. Tutti i dati e le analisi scientifiche ci dicono che il parossismo consumista spinto dai mercati finanziari per seguire l'illusione di una crescita illimitata, che riempie di cose la vita delle persone e la svuota di valori, che confonde la felicità con l'euforia, non ha futuro e spinge il mondo alla catastrofe.

Dice papa Francesco: «con il passare del tempo, mi rendo conto che non reagiamo abbastanza, poiché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura» (Laudate Deum 2). Nel messaggio inviato alla COP 28, il papa prosegue: «Quante risorse sprecate negli armamenti, che distruggono vite e rovinano la casa comune! Rilancio una proposta: “con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame” (Fratelli tutti, 262; cfr S. Paolo VI, Populorum progressio, 51) e realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri, contrastando il cambiamento climatico».

Questa proposta viene percepita a Dubai come una provocazione inattuabile. Non c'è da sorprendersi se in un mondo talmente irragionevole e folle da minare le basi del futuro in nome di un presunto progresso, che si aggira nello sfarzo di Dubai, costruito sull'odore acre del petrolio e sui disastri climatici, le uniche parole concrete e sensate vengano considerate una mera utopia.

Andrea Masullo

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie