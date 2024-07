Trenque Lauquen (prima parte), di Laura Citarella

Il dittico di complessive quattro ore e venti minuti Trenque Lauquen (2022), deriva il titolo da una città dell'Argentina particolarmente cara all'autrice, Laura Citarella, esponente di un collettivo indipendente, El Pampero Cine, creato oltre vent'anni fa con Mariano Llinás, Agustín Mendilaharzu e Alejo Moguillansky.

Hanno già prodotto venti film con l'intento di rinnovare il cinema argentino, sia sul piano dei mezzi di produzione sia su quello della narrazione, nel tentativo di sperimentare nuove forme di racconto o comunque non convenzionali. Trenque Lauquen si inserisce in una sorta di saga ideata da Citarella e inaugurata da Ostende (2011), dove lo stesso personaggio vive esistenze diverse in città diverse della provincia di Buenos Aires. Già in Ostende c'era il personaggio di Laura che, secondo l'autrice, è «una sorta di Sherlock Holmes al femminile, perduta nelle città, avida di avventure». Citarella aggiunge: «Volevo che il film fosse sempre in movimento e in evoluzione, che non si accontentasse di un genere particolare o che i personaggi si comportassero nel modo in cui ti aspetteresti che si comportassero».

La prima parte del dittico è incentrata sulla scomparsa misteriosa e improvvisa di Laura e sulle ricerche intraprese dal suo compagno, Rafael, e da un impiegato del municipio locale, Ezequiel, che la aiutava nelle sue ricerche di botanica. A quest'ultimo Laura aveva confidato di avere trovato delle lettere nascoste in alcuni libri della biblioteca comunale, lettere di Carmen Zuma, un'insegnante degli anni '60 intorno alla cui storia si addensano elementi misteriosi. Non era stata una confidenza priva di significato perché fra Ezequiel e Laura esisteva un sentimento che stava diventando sempre più intenso quando la donna è scomparsa…

Il Mistero, dunque, dell'individualità umana ma soprattutto della realtà, in un Paese che ne ha sofferti di prosaici e atroci, e che ha iniziato una nuova fase politica tutt'altro che benaugurante. Dispiace dirlo ma Trequen Lauquen è uno dei film meno misteriosi che esistano perché è compromesso da uno stile visivo e narrativo piatto e incolore, da un susseguirsi di sequenze dove domina una noia mortale e ingiustificata. Soprattutto nelle lunghe, interminabili inquadrature su uno dei peggiori attori che si siano mai visti nella storia del cinema, Ezequiel Pierri, interprete, si fa per dire, del ruolo di Rafael.

Ezequiel Pierri in Trenque Lauquen, di Laura Citarella

Ha una faccia facciosa con l'espressività di un muro imbiancato di fresco. Il vero mistero sono quelle lunghe inquadrature su di lui e il perché: ma in realtà non c'è nessun mistero, perché Pierri è il produttore del film, produttore che ha evidenti velleità, malissimo riposte, di attore. L'unico elemento d'interesse di questa prima parte del film è il tentativo di essere un epigono del cinema di Antonioni, di cui vorrebbe adombrare ovviamente le dinamiche e l'estetica di L'avventura ma anche di L'eclisse con lunghe inquadrature su edifici “funghiformi” (su cui la macchina da presa si sofferma più che sui paesaggi argentini, che si intravedono appena). Epigono disastroso, come tutti gli epigoni ma anche infelice referto del perdurare del mito del cinema di Antonioni (che certo ha avuto “discepoli” di gran lunga migliori) nelle cinematografie più lontane e in generazioni recenti.

Per dovere di cronaca, bisogna registrare la quasi unanimità di encomi e lodi che il film ha riscosso sia in Italia che all'estero. È questo, in effetti, il vero mistero di Trenque Lauquen. Spero di essere smentito dalla seconda parte.

Trenque Lauquen

Lingua originale: spagnolo

Paese di produzione: Argentina, Germania

Anno: 2022

Durata: 260'

Regia: Laura Citarella

Sceneggiatura: Laura Citarella, Laura Paredes

Fotografia: Agustín Mendilaharzu, Inés Duacastella, Yarará Rodríguez

Montaggio: Miguel de Zuviría, Alejo Moguillansky

Produzione: Ingrid Pokropek, Ezequiel Pierri

Scenografia: Laura Caligiuri

Costumi: Flora Caligiuri

Musiche: Gabriel Chwojnik

Distribuzione in Italia: EXITmed!a

Interpreti e personaggi

Laura Paredes: Laura

Ezequiel Pierri: Ezequiel ‘Chicho'

Rafael Spregelburd: Rafa

Elisa Carricajo: Elisa Esperanza

Verónica Llinás: Romina

Juliana Muras: Juliana

Cecilia Rainero: Normita

