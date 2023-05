Ucraina: missione di pace e F-16

history 1 minuti di lettura

Il vertice del G7 in Giappone ha certificato la decisione degli Stati Uniti di consentire la consegna di caccia F-16 all’Ucraina per combattere la Russia. Mosca ha replicato con forza ammonendo che questa disponibilità comporta «rischi colossali» per i Paesi occidentali. Ci vorranno dei mesi perché diventino operativi in guerra ma la prospettiva militare cambia. Dall’altro capo del mondo, è arrivata la notizia della nomina di Papa Francesco a suo incaricato per la missione di pace il cardinale Matteo Zuppi. È la conferma di quanto lo stesso Pontefice aveva anticipato sul volo di ritorno dal viaggio in Ungheria. Il portavoce del Vaticano ha parlato di una missione che «contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina, nella speranza, mai dimessa dal Santo Padre, che questo possa avviare percorsi di pace. I tempi di tale missione, e le sue modalità, sono attualmente allo studio». La speranza che le parti in conflitto gli diano una mano.

