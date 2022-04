Ucraina: sempre e solo guerra.

history 1 minuti di lettura

La guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione. Mentre continua a chiedere vanamente alle forze ucraine a Mariupol di arrendersi, la Russia ha accentuato la sua offensiva militare nella regione orientale del Donbas. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres dopo aver condannato l’innalzamento delle violenze con la nuova offensiva, ha chiesto una tregua di quattro giorni in concomitanza con l’inizio della Settimana Santa ortodossa. Margini di negoziato continuano a non vedersi. Oltre ai morti, ai feriti e ai milioni di sfollati e rifugiati l’invasione russa con il protrarsi della guerra sta generando pesanti effetti economici che non riguardano solo l’Ucraina e la Russia ma il mondo intero. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha abbassato le previsioni di crescita globale nel 2022 portandole dal precedente 4,4% dichiarato a gennaio ad un 3,6%. E le ricadute peggiori di questa guerra, paragonata ad un terremoto, sono come sempre nelle nazioni più povere del mondo.

