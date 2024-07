Un altro Ferragosto, di Paolo Virzì

Un altro Ferragosto (2024) forse passerà alla storia per essere stato il primo film sull'Italia melonista. Il primo film che tenta di raccontare, non solo ma anche, la squallida degradazione che l'Italia sta vivendo sotto un governo che non è soltanto un governo ma un'epoca (speriamo non duratura). Un'epoca che è la diretta filiazione del trentennio inquinato e ammorbato da Silvio Berlusconi (non a caso beatificato proprio dall'attuale governo) che dominava il 1996, l'anno di Ferie d'agosto. Con l'apporto alla sceneggiatura di Francesco Bruni e Carlo Virzì, Paolo Virzì ha ritrovato gli stessi personaggi di quel film fortunato (tranne Ruggero Mazzalupi/Ennio Fantastichini e Marcello/Piero Natoli, purtroppo scomparsi nel frattempo) che non era il primo sull'Italia berlusconiana perché c'era stato il modesto ma preveggente film a episodi L'unico paese al mondo (1994) e li ricolloca di nuovo a Ventotene, luogo simbolico dell'Italia che avrebbe potuto essere ma non è mai stata. Oggi spazio investito dalla politica melonista della cancellazione e della manipolazione della storia sotto il segno di una normalizzazione più grigia che nera, ma dove il nero è accuratamente confuso nel clima indifferente e indifferenziato di una becera e sistematica ignoranza.

Paolo Virzì sul set a Ventotene

Siamo nell'era degli influencer (com'è diventata Sabry Mazzalupi) e degli imprenditori digitali (come Altiero Molino), due figure inimmaginabili trent'anni fa, in mezzo ad una folla come sempre vivace di personaggi, alcuni fin troppo debitori della commedia all'italiana d'antan (come Christian De Sica che nei panni dello squattrinato e opportunista Pierluigi Nardi Masciulli rifà per la centesima volta, malamente e tristemente, Sordi), altri, appunto, aggiornati ai tempi. La contrapposizione fra le due Italie, quella destrorsa dei Mazzalupi e quella sinistrorsa dei Molino, si riduce ormai all'innocuo sdegno senile del vecchio Sandro Molino (Silvio Orlando) e alle patetiche e goffe visioni degli spettri di Sandro Pertini e degli altri esuli, mentre incombono le note gravi della Morte. Non solo la morte fisica ma l'estinzione di un'identità e di una dignità culturale italiana, che Virzì s'illude disperatamente possa trasmettersi alle nuove generazioni grazie agli scambi fra Sandro e il nipotino. Ma non sembra crederci fino in fondo neanche lui: infatti, Un altro ferragosto, anche se allinea qualche annotazione sul melonismo, in effetti è davvero toccante soprattutto come film-referto dell'acuto disagio, del profondo malessere, dell'incapacità della sinistra a confrontarsi con un presente disgustosamente scivoloso e compromesso, connivente con tutto il peggio che si possa immaginare e oltre. Infatti Un altro Ferragosto, anche se riprende i modelli narrativi della nostra gloriosa commedia (di cui Virzì è uno dei pochi e degni eredi) purtroppo non riesce a graffiare e tantomeno a raccontare i lineamenti della melma melonista, anche se allinea una serie di indizi (il razzismo dissimulato da tutela dei minori, l'opportunismo truffaldino e menzognero, etc. etc.) e rimane ingolfato da un'imbarazzata e imbarazzante nostalgia, ossia dall'ansia di fuga in un altrove che non c'è.

Roberto Chiesi

Un altro Ferragosto

Lingua originale: italiano

Paese di produzione: Italia

Anno: 2024

Durata: 115'

Regia: Paolo Virzì

Sceneggiatura: Paolo Virzì, Francesco Bruni, Carlo Virzì

Produttore: Raffaella Leone, Andrea Leone

Casa di produzione: Lotus Production – Leone Film Group, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura

Distribuzione in italiano: 01 Distribution

Fotografia: Guido Michelotti

Musiche: Battista Lena

Scenografia: Sonia Peng

Costumi: Catherine Buyse Dian

Interpreti e personaggi

Silvio Orlando: Sandro Molino

Sabrina Ferilli: Marisa

Christian De Sica: Pierluigi Nardi Masciulli

Laura Morante: Cecilia Sarcoli

Andrea Carpenzano: Altiero Molino

Lorenzo Saugo: Noah

Vinicio Marchioni: Cesare

Anna Ferraioli Ravel: Sabrina “Sabry” Mazzalupi

Gigio Alberti: Roberto

Agnese Claisse: Martina Santucci

Lorenzo Nohman: Tito

Paola Tiziana Cruciani: Luciana Mazzalupi

Claudia Della Seta: Graziella

Emiliano Bianchi: Ivan

Emanuela Fanelli: Daniela

Lorenzo Fantastichini: Massimo Mazzalupi

Noah Vallone: Ruggiero Jr

Liliana Fiorelli: inviata TV

Raffaella Lebboroni: Betta

Laura Rauch: Ursula Hirschmann

Milena Mancini: senatrice Ascione

Maria Laura Rondanini: Maria Luisa Vitiello

Ema Stokholma: Gaia

Lele Vannoli: brigadiere

Suamy Zangrilli: commessa

Lorenzo Balducci: onorevole Corchiani

Silvio Vannucci: Mauro Santucci

Rocco Papaleo: ex maresciallo Pampiglione

Lorenzo Nohman: Tito

Angelica Tuccini: Sveva

Fabrizio Ciavoni: Fabio

