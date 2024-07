La montagna lo fa! Un mondo a parte, di Riccardo Milani

«La montagna lo fa»! È l'espressione che, come un fil rouge, caratterizza ogni momento in cui è necessario sottolineare una fase da “mondo a parte”, indurre cioè una modifica che migliori caratteri, manifestazioni, espressioni sociali dei protagonisti del film. Probabilmente lo fa, la montagna, solo verso chi riesce a porsi in sintonia con essa, con il suo ambiente e con la socialità modulata da chi la vive. Questa influenza dei monti – così ci insegna Un mondo a parte di Riccardo Milani – non viene esercitata solo su pastori o taglialegna, ma su chiunque entri in sintonia e viva il mondo definito degli ambienti di quelle cime. È proprio dal mondo pastorale e transumante che possono arrivare le indicazioni delle quali godranno gli alunni dell'Istituto intitolato a Cesidio Gentile (1847-1914) detto Jurico, pastore poeta, che funge da nucleo nevralgico per l'ambientazione del lungometraggio. È Opi, chiamato Rupe nel film, il centro del Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise, PNALM, che ospita l'istituto e che è il centro dove abiterà e lavorerà il maestro elementare, Michele Cortese (un impareggiabile perfetto Antonio Albanese).

Michele si è trasferito da Roma – dopo anni di insegnamento e due matrimoni alle spalle – nel tentativo di cercare sfogo per i suoi sogni ambientalisti ma anche di avere miglior vita e rispetto umano. L'iniziale disagio, rappresentato dalle condizioni climatiche alle quali non è preparato, non solo per l'abbigliamento, viene reso più marcato perché messo di fronte alle espressioni più varie che la natura riesce a dare nei luoghi dell'Alto Sangro montano che accolgono le riprese. Il maestro Michele è aiutato dalla vicepreside Agnese (la volitiva Virginia Raffaele) e dal resto della comunità inizialmente diffidente. Questo renderà Michele il vincitore coprotagonista delle sfide alle quali deve rispondere. Quella comunità avrà la meglio sulla rassegnazione, ben presto individuata come il male a cui ci si abitua e che, come in altri esempi della vita reale, risulta essere il nemico da battere e sconfiggere ad ogni costo per affermare la ”restanza”, la necessità di non abbandonare i luoghi in cui lo spopolamento già infligge colpi che annientano quei luoghi.

Nel film si generano una sequela di situazioni comiche alternate ad altre drammatiche, con Sergio Saltarelli – il bidello Nunzio tuttofare, non solo materialmente ma anche filosofo ispiratore di determinazioni importanti – che è totalmente padrone del suo ruolo nel film, impreziosito anche dalle sue illuminanti espressioni dialettali. Altra partecipazione quella di Alessandra Barbonetti nei panni di Maria Antonietta, insegnante attiva su più istituti, a voler ricordare i disagi di coloro che si dividono professionalmente su una scuola che esige spostamenti al limite della sopportazione per raggiungere i luoghi di assegnazione.

Insomma, un mondo della montagna a noi noto e che, dopo aver visto il film, sappiamo essere stato riproposto da Milani con maestria e significativo esempio sociale. La palestra di vita rappresentata dai monti risulta il miglior allenamento per aguzzare l'ingegno e trovare soluzioni che evitino la chiusura dell'istituto scolastico.

L'ambiente in cui sono state effettuate le riprese aiuta non poco con la sua straordinaria bellezza naturalistica, tra Pescasseroli, Civitella Alfedena, la Val Fondillo e la disabitata Sperone, con un senso di comunità e socialità che riesplode, seppur falsamente sopito nell'iniziale apparenza, quando occorre difendere la sopravvivenza: non quella fisica ma quella dell'istruzione e della cultura che, se perse, inevitabilmente condannerebbero la piccola comunità montana alla sorte di trasformarsi in un centro disabitato, come accaduto in precedenza con Sperone dopo aver perso la sua scuola.

In questo film si rispolvera e si rinnova il significato del maestro e quello della saggezza degli anziani, che nei monti hanno rappresentato memoria storica ma anche guida ad affrontare la novità nella collaborazione della società. A corredo delle descrizioni e delle situazioni, vi sono anche esempi di gastronomia d'eccellenza: la menzione della zuppa di orapi e fagioli che – per chi non la conosce – è una grave perdita gastronomica. Altra meritevole citazione è quella della stufa economica di un tempo, quella che il maestro Michele non è capace di accendere e che accende invece una rinnovata vis comica quando un suo piccolo alunno interrompe finalmente le giornate al freddo del suo maestro, maldestro cittadino. La stufa economica, così chiamata da quelli della mia generazione, che ha sfamato e riscaldato gran parte di chi ha vissuto gli anni '50. Quella stufa ha rappresentato, in alternativa al focolare, l'elemento che illumina ed induce a riflettere, crescere, e fare proprie le argomentazioni che i fanciulli assorbono da nonni ed adulti riuniti per scaldarsi ed alimentarsi. Attorno a questa cucina si sono costituiti gli elementi di riflessione scolastica per l' elaborazione dei concetti appresi in casa per prepararsi alla vita.

Altro elemento significativo del film è la solidarietà alla quale l'intera comunità è chiamata per recuperare le inquietudini giovanili di chi deve confrontarsi con le diversità di orientamenti sessuali, oppure con l'accoglienza dei migranti in fuga da guerre e carestie. Sono riprese che non mancano di proporre immagini bellissime degli animali selvatici presenti, anche se è considerabile un peccato aver dovuto far ricorso a riprese di “lupi cecoslovacchi” (razza canina riconosciuta dal 1982 dal Consiglio Generale dell'Associazione Allevatori del CSSR ), che però hanno dato figura ad ululati veri. Del resto le immagini hanno anche dovuto fare i conti con l'animale più elusivo e con le esigenze delle riprese.

Rimangono sovrastanti su tutto la figura del maestro, tanto vituperato nelle cronache dell'attualità, e quella del bidello tuttofare, colonna insostituibile nelle vicissitudini scolastiche e prezioso contributo per non soccombere nei confronti della legge dei numeri. La realtà descritta, in questo caso, trae spunto da Cesidio Gentile detto Jurico, pastore poeta; come – in altra parte dell'Abruzzo montano, a Castel del Monte – l'altro suo collega Francesco Giuliani, che declamava Ariosto durante le transumanze ed ha lasciato i suoi insegnamenti e le sue poesie, esempio di una cultura pastorale e transumante ancora guida per chi è venuto dopo.

Un'elegia della montagna e di un mondo che risponde ancora ad una sua identità e che – seppure i luoghi vivano periodi di fruizione a diversa intensità, tra i pienoni festivi e le solitudini di tanti altri momenti, con le temperature che vanno nel corso delle stagioni da decine di gradi sottozero ad altre analoghe ma con davanti il segno opposto – sopravvive e resta ancorato alle sue tradizioni. Un mondo che – tra il nuovo venuto, il maestro Michele, e gli abitanti, ragazzini compresi – trova la quadra di una integrazione non scontata che sfocia nel sodalizio robusto quando in gioco ci sono valori importanti. È quanto accade nelle realtà di montagna, in cui la monotonia quotidiana viene costantemente riempita dalle competizioni tra gli abitanti anche attraverso una connotazione politica presa in prestito alla bisogna. Però di fronte alle cose importanti, salvare una ragazza o salvare l'istruzione, trova compattezza, malgrado qualche compromesso che viene superato d'impulso.

Il lavoro di Milani gode di una chiosa rafforzativa dei concetti già espressi nella storia del pastore Jurico, che a otto anni inizia a governare greggi e impara a leggere e a scrivere da solo, producendo contemporaneamente liriche e formaggi; il tutto impreziosito dalle musiche di “Agnese”, di un illustre compositore abruzzese. Con un evidente omaggio alla vicepreside, grazie ad Ivan Graziani autore anche di Taglia la testa al gallo [che ti becca nella schiena], nei titoli di coda si scopre che sono 47 gli attori non professionisti che prendono parte al film, dall'agricoltore e l'operaio di Pescasseroli alla commerciante di Avezzano, oltre a bambini, casalinghe…

Il film di Milani è una felicissima proposta per questo tempo; ad esso auguriamo un lungo successo, meritato anche grazie alla conoscenza vissuta direttamente nei luoghi raccontati, per un gradimento confermato dall'irresistibile applauso a fine spettacolo. Si tratta di mondo “a parte”, dove tuttavia si possono ribaltare le regole a favore di molti nobili obiettivi: istruzione, integrazione, socialità, ambiente, lotta allo spopolamento.

Emidio Maria Di Loreto

Un mondo a parte

Paese: Italia

Anno: 2024

Durata: 113′

Regia: Riccardo Milani

Sceneggiatura: Riccardo Milani, Michele Astori

Fotografia: Saverio Guarna

Montaggio: Patrizia Ceresani, Francesco Renda

Musiche: Piernicola Di Muro

Produttore: Lorenzo Gangarossa, Mario Gianani, Roberto Leone

Produttore esecutivo: Saverio Giuseppe Guarascio, Gianluca Mizzi, Mandella Quilici

Casa di produzione: Wildside

Distribuzione in italiano: Medusa Film

Interpreti e personaggi

Antonio Albanese: Michele Cortese

Virginia Raffaele: Agnese

Sergio Meogrossi: Ezechia

Corrado Oddi: Gaetano

Sergio Saltarelli: collaboratore scolastico Nunzio

Duilio Antonucci: giovane agricoltore Duilio

Alessandra Barbonetti: Maria Antonietta

Enzo De Sanctis: Cesidio

Donatella La Cesa: Quirina

Franca Di Cicco

Solidea Pistilli

Bianca Maria Macro

Gianmarco Borsa

Guglielmo Casale

Andrea Decina Di Pirro

Carmelo Gentile

Tiziano Gentile

Paolo Setta

