Un’Italia senza identità nel rapporto del CENSIS 2023

history 8 minuti di lettura

Il 1° dicembre scorso si è svolta nella sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) la cerimonia di presentazione del 57° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2023 del CENSIS sulla situazione sociale del Paese.

Il CENSIS, anche in questa ultima relazione, ci ha consegnato una fotografia a 360 gradi del Paese senza dimenticarsi di tratteggiare il «come siamo» o, se vogliamo, il come siamo diventati. Il ritratto che ne esce fuori è al contempo impietoso ed inquietante perché appariamo essere un Paese di «sonnambuli». Siamo in grado di percepire tutto quello che ci gira intorno ma rimaniamo inermi proprio di fronte a quegli scenari che, come in un caleidoscopio, ci si aprono di fronte da un possibile tracollo economico al coinvolgimento in una terza guerra mondiale giudicata prossima.

Il lavoro del CENSIS si apre con le «Considerazioni Generali» che in 12 punti, possiamo dire, sgrezzano la materia prima ponendo in risalto l'indebolimento continuo e inarrestabile di quelle radici che fino a poco tempo fa ci proteggevano dall'ansia e dalla depressione.

Il linguaggio adoperato è estremamente conciso; pochi concetti sintetizzati al massimo che, a leggerli, si tramutano in pesanti avvertimenti. Troviamo, ad esempio, «Molte scie, nessuno sciame» dove si ricorda che l'Italia ha costruito in decenni il proprio meccanismo di vita sociale preferendo l'arrangiamento istintivo al disegno razionale, tipico se vogliamo di un atteggiamento individualistico. Uno sciame, appunto, di iniziative che possiamo vedere come scie ricomposte nel tempo in una dimensione collettiva di interessi che lentamente hanno evidenziato la nostra identità e riconoscibilità. Ora, secondo il CENSIS, anche quegli sciami si sono dispersi, rendendo usurato quel meccanismo di promozione e mobilità sociale.

Si mette poi direttamente il dito nella piaga con «Una direzione, pochi traguardi», dove si evidenzia come in questi ultimi anni la società italiana abbia cominciato ad intravedere con chiarezza i contorni di una congiuntura di dimensione planetaria, individuando anche i possibili punti di arrivo. Ma il retro della medaglia è rappresentato dallo sforzo ricorrente proprio per eludere atteggiamenti che, se posti in essere, si sarebbero potuti tradurre in azioni concrete. Questa inerzia, però, si può dire che non ci ha impedito di prendere cognizione, finalmente, degli effetti catastrofici dei cambiamenti climatici, ci siamo accorti di essere impauriti dalle guerre e convinti di dover vivere in un futuro, già alle porte, dove l'Italia è ormai in caduta libera. È questo uno dei punti centrali dell'analisi del CENSIS, perché pone in evidenza la fragilità emotiva nella quale si è rifugiata la Nazione: «ogni verità ragionevole può d'improvviso essere ribaltata, sbullonata dal piedistallo della indubitabilità per effetto di una nuova onda emotiva […]. Così trovano terreno fertile fughe millenaristiche, paure amplificate, l'improbabile e il verosimile, gli spasmi emotivi».

E come non pensare ai no-vax oppure ai terrapiattisti o ai negazionisti dell'uomo sulla luna, per citare solo alcune di queste fughe dal reale, per nulla innocue perché veri e propri grimaldelli usati per una depoliticizzazione di massa.

La relazione ci fornisce poi, in ordine decrescente, le percentuali dei problemi che ci angustiano:

«l'84% degli italiani teme il clima impazzito; il 73,4% ha paura che i problemi strutturali irrisolti del nostro Paese provocheranno nei prossimi anni una crisi economica e sociale molto profonda; per il 73% gli sconvolgimenti globali sottoporranno l'Italia alla pressione dei flussi migratori sempre più intensi e non saremo in grado di gestire l'arrivo di milioni di persone; per il 70,6% i rischi ambientali, quelli demografici e quelli ora connessi alla guerra provocheranno un crollo della società, favorendo la povertà diffusa e la violenza; il 68,2% teme che in futuro patiremo la siccità per l'esaurimento delle risorse di acqua; il 53,1% ha paura che il colossale debito pubblico, in cammino verso la cifra record di 3.000 miliardi di euro, provocherà il collasso finanziario dello Stato italiano; il 43,3% teme che resteremo senza energia sufficiente per tutti i bisogni» [1].

Quelli segnalati sono degli scenari che paralizzano invece di mobilitare, e il nocciolo della questione è proprio qui; l'incapacità di noi «sonnambuli» di trasformare la forza che ci paralizza in forza costruttiva e propositiva, perché se tutto dovesse diventare emergenza, causa la nostra passività, allora nulla è poi veramente una emergenza. Quindi, questo auto schiacciamento su posizioni passive è quello che il CENSIS definisce «Il tempo dei desideri minori», contraddistinto non più dalla ricerca di una vita effervescente e sopra le righe per la conquista del benessere materiale, ma al contrario in una inversione di atteggiamento che rivaluta la ricerca di piccoli piaceri consolatori, che ci diano quel minimo di soddisfazione in un «mondo ostile». È posto in evidenza nella relazione che «il cambiamento del rapporto con il proprio tempo e la ridefinizione della gerarchia dei valori fanno sì che l'energia individuale, che in passato si traduceva in una spinta collettiva, ora si condensa in una nuova soggettività dei desideri a bassa intensità, che finisce per smorzare il ciclo» [2].

Va anche detto che se da una parte il CENSIS ci consegna una fotografia deprimente di un Paese attanagliato da paure molte volte irrazionali, dall'altra – su argomenti come i diritti civili e la tutela delle minoranze – gli intervistati si dimostrano molto attenti a queste tematiche:

«Il 72,5% è favorevole all'introduzione dello ius soli, il 76% dice sì allo ius culturae, cioè la cittadinanza per gli stranieri nati in Italia o arrivati in Italia prima dei 12 anni che abbiano frequentato un percorso formativo nel nostro Paese. In merito al 74% degli italiani favorevole all'eutanasia, le percentuali sono trasversali al corpo sociale, e arrivano all'82,8% tra i giovani e al 79,2% dei laureati» [3].

Sembra che sia giunta a maturazione, secondo le valutazioni dell'Istituto, una nuova stagione di rivendicazioni sociali alle quali la politica è obbligata a dare risposte, per non divaricare ancora di più la forbice che esiste con la società civile, che ora reclama provvedimenti concreti e non più soluzioni spezzettate in micro-interventi di dubbia utilità.

In questo contesto, alla grande maggioranza degli italiani – il 57,3% del totale – non sfugge il dato che i giovani sono la generazione più penalizzata di tutti. C'è molto del vero in tutto ciò, perché da una elaborazione proprio del CENSIS, che ha incrociato i dati dell'Istat al 2022, risulta che il mondo giovanile non è per nulla rassegnato e che anzi è tutt'ora in grado di elaborare nuove forme di dissenso riassumibili in tre specifiche categorie.

Rifiuto – il 21,8% dei giovani di 18-34 anni pensa che alle prossime elezioni politiche non voterà. 1,7 milioni di giovani tra 15 e 29 anni non lavorano, né studiano, né partecipano ad attività formative.

Fuga – il 60,6% tra i 18 e 34 anni dichiara che, se ne avesse la possibilità, se ne andrebbe dall'Italia. Dal 2012 al 2021 si sono trasferiti all'estero 336.592 giovani di 25-34 anni.

Rivendicazione – il 30,5% dei giovani tra 18 e 34 anni è favorevole alle azioni degli attivisti che violano le opere d'arte per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza climatica [4].

Le inquietudini e le insoddisfazioni del mondo giovanile si riverberano necessariamente, come dato macroeconomico, anche nel mondo del lavoro e dell'occupazione in generale. Nel capillare lavoro svolto dal CENSIS, si evidenzia che nel 2022 l'Italia è all'ultimo posto nell'Unione Europea per tasso di attività e tasso di occupazione. In entrambi i casi, le componenti maschili e femminili si collocano anch'esse all'ultimo posto nella graduatoria, attestandosi rispettivamente al 69,2% (contro il 74,7% della media UE) e al 51,1% (rispetto il 64,9% della UE).

Rimanendo sul tema lavoro, professione, Roberto Ciccarelli su il Manifesto, commentando il rapporto partendo dalla metafora del sonnambulismo, nata nella Germania di Weimar, ci ricorda che l'«osservazione impressionistica presente nel rapporto secondo la quale “la soddisfazione professionale non è più al primo posto: per quasi nove occupati su dieci mettere il lavoro al centro della vita è un errore”. Il problema è che non sappiamo di chi parliamo: del facchino e del rider? O del professionista che può permettersi di saltare un giro o dedicarsi ai propri interessi personali? I sonnambuli, tra loro, non sono tutti uguali. E chi deve lavorare per vivere deve rimanere sveglio. Un altro aspetto non considerato della metafora» [5].

Questa messe di dati ci dice che bisogna fare in fretta, per evitare che si esaurisca il tempo per colmare i troppi fossati che costellano la nostra Penisola, specie sulla base dell'osservazione che gli anziani rappresentano una quota sempre più rilevante della popolazione. Ciò è dovuto sia per un parametro scientificamente verificabile e cioè l'aumento delle aspettative di vita – a 84,8 anni per le donne e a 80,5 anni per gli uomini – sia a causa della bassa natalità. Come ricorda il documento del CENSIS, oggi le persone con 65 anni e oltre rappresentano il 24,1% della popolazione totale e sono in continuo aumento, tanto che nel 2050 saranno 4,6 milioni in più rispetto ad oggi. Se rapportiamo questo dato a quello della scarsa natalità, risulta evidente che gli anziani di domani saranno più soli; saranno cioè anziani senza figli e vivranno da soli.

La conferma a questa semplice osservazione la fornisce proprio il CENSIS quando osserva:

«Le difficoltà legate a una mancata o insufficiente risposta ai bisogni assistenziali, o dipendenti dalla carenza di relazioni sociali, potrebbero risultare perciò più rilevanti per la popolazione degli anziani di domani, che vivranno da soli in misura maggiore di oggi» [6].

In conclusione, abbiamo di fronte a noi una fotografia a forti tinte bianche e nere, dove emerge una Italia senza identità precisa; una nazione che sostanzialmente non riesce a generare conflitti che possano portare all'affermazione di quel bisogno di equità sociale del quale si sente la necessità. È fin troppo evidente l'assenza della capacità di riuscire a canalizzare questo comune sentire in un movimento collettivo, unificante, che possa produrre manifestazioni, cortei, scioperi o altre modalità di dissenso, uniche forme forse per uscire dal guscio nel quale ci siamo ritirati e dal quale, paurosamente, sembra vogliamo continuare a rintanarci.

Stefano Ferrarese

[1] https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20Fenomenologico%202023.pdf, “Il mercato dell'emotività” pag.5, 2 dicembre 2023.

[2] Ivi, pag. 7.

[3] https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/12/01/spaventati-dal-clima-e-dal-futuro-convinti-di-non-contare-litalia-sonnambula-del-rapporto-censis-ma-sui-diritti-cittadini-piu-avanti-delle-istituzioni/7370857/, “Fermenti e inquietudini sociali”, pag.17, 1 dicembre 2023.

[4] https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20Fenomenologico%202023.pdf, pag. 21, Tavola 2, 2 dicembre 2023.

[5] Roberto Ciccarelli, Censis, le metafore del presente: sonnambulo è il sistema, non chi gli resiste, 1 dicembre 2023

[6] rapporto Censis, , pag. 24, 2 dicembre 2023.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie