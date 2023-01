USA: istituzioni in balia del trumpismo e dell’estrema destra

history 1 minuti di lettura

Qualcosa vorrà pur dire se è dal 1856 – siamo prossimi alla guerra di secessione o guerra civile 1861-1865 – che non si riusciva ad eleggere lo speaker della Camera in così tanto tempo. Siamo nei giorni del secondo anniversario dell’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021. Il repubblicano e californiano Kevin McCarthy solo nella notte di sabato 7 gennaio è stato nominato speaker della Camera dopo feroci scontri politici durati cinque giorni e quindici scrutini per essere eletto. Ha dovuto offrire importanti concessioni all’estrema destra del suo partito limitando i suoi poteri. Un’estrema destra e Trump che peseranno e non poco nelle scelte della politica americana. Vedremo nelle prossime settimane se deputati come Matt Gaetz e Lauren Boebert, che si sono opposti ferocemente, allargheranno o meno la loro influenza. Un fatto è certo che gli USA non sono ancora riusciti, nonostante i chiarissimi risultati dell’inchiesta della Commissione parlamentare sul 6 gennaio a dar seguito alla raccomandazione della stessa Commissione affinché il ministero di Giustizia a ufficializzi i reati penali di cui potrebbe essere accusato Trump e una serie di suoi collaboratori nonché figure istituzionali.

