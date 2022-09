Volley: l’Italia batte la Polonia ed è campione del mondo

history 1 minuti di lettura

A Katowice in Polonia l’Italia dopo 24 anni si laureata campione del mondo battendo i padroni per 3 set a 1 dopo aver perso il primo e chiudendo il terzo set con un 25 a 20. Gli azzurri aggiungo ora il titolo mondiale a quello di campioni d’Europa vinto un anno fa. La Polonia è una squadra fortissima e che aveva già vinto i due precedenti titoli mondiali nel 2014 e nel 2018 disputando la finale con il Brasile, quest’anno terza. Il Brasile insieme all’Italia sono le uniche nazionali ad essersi aggiudicate il titolo iridato per tre volte consecutive. Nel 1998 De Giorgi era in campo da giocatore, ieri sera da allenatore. Il sestetto è quello vincente con la Slovenia: Simone Giannelli capitano e Yuri Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia schiacciatori, Gianluca Galassi e Simone Anzani al centro, Fabio Balaso libero. A loro si sono aggiunti in questa impresa sportiva Sbertoli, Russo, Recine, Bottolo, Mosca, Pinali, Scanferla. L’Italia ha dovuto inseguire a cominciare dal primo set e nel secondo set, ma è riuscita sempre a tirarsi fuori crescendo in tutti i fondamentali.

