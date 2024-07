Zio Vanja di Anton Čechov con la regia Leonardo Lidi

Quella di Leonardo Lidi è una regia sapiente nel valorizzare l'attualità della riflessione sul non senso del quotidiano. Al Teatro Strehler dopo Il gabbiano che aveva registrato il tutto esaurito nella scorsa stagione torna Anton Čechov con il regista che continua la sua indagine tra i capolavori del grande drammaturgo russo fra amori infelici e vite non vissute fino in fondo. Il viaggio prosegue nella tenuta in cui Vanja trascorre la sua fin troppo tranquilla esistenza e quando è troppo la tranquillità non è sinonimo di serenità. È sufficiente infatti l'arrivo del professor Serebrijakov, in compagnia della giovane moglie Elena, a distruggere ogni equilibrio. La pièce mette in scena ben nove personaggi di un interno medio borghese e la dinamica della difficoltà dell'istituzione familiare.

Una regia che riesce ad attualizzare senza snaturare con il rito di una sceneggiatura. Scenografia minimalista, una parete in legno naturale e una panca come fosse uno schermo sul quale il disegno luci di grande impatto creano un effetto cinematografico in due momenti diversi che sottolineano l'effetto pop dato alla pièce cechoviana, con il risultato di renderla un messaggio universale, rispettivamente, l'illustrazione dei disegni del medico, vero protagonista dello spettacolo in questa regia o almeno snodo del testo e alla fine con una pellicola che con l'effetto ‘freezerato' interrompe la trasmissione.

Un ritmo che corre senza inceppi e che dialetticamente confronta le donne in abiti colorati, rosa fucsia, azzurro brillante, verde pisello e ancora rosa confetto e gli uomini con tinte neutre, una metafora della forza pratica, seduttrice, sognatrice da una parte e dell'incertezza, della resa dall'altra

Gli accenni musicali, come Sul mare luccica di Enrico Caruso o la romanza Ridi Pagliaccio, attualizzano e avvicinano la Russia sperduta delle grandi distese boscose al nostro mondo, solo apparentemente distante. Anton Pavlovič Cechov ha la capacità di parlare della difficoltà dei rapporti intimi e della ricerca disperata di un senso dell'uomo contemporaneo.

L'opera dell'autore russo della seconda metà dell'Ottocento ha la grandezza dei testi che appunto superano la propria epoca e sono capaci di parlare in ogni contesto con la duttilità di flettersi a regie attualizzate senza snaturarsi.

La Russia con la sua sterminata foresta è quasi un personaggio del dramma come spesso accade nella letteratura del Paese dove la natura della ‘Grande madre' è una presenza importante come il treno. Qui vivono Sonja e suo zio Vanja che portano avanti la tenuta di famiglia, lavorando giorno e notte. Ora il padre di Sonja, Alexandr, è un famoso professore e uomo di scienza, con una forte tendenza ipocondriaca, sposato con una giovane donna seducente.

L'equilibrio familiare precario si rompe quando appunto il professore decide di trasferirsi in campagna insieme a Sonja e Vanja, che si trovano costretti a dedicarsi ai caprici del vecchio capofamiglia.

Su Vanja pesa il tempo che passa e le delusioni della vita, un'esistenza in qualche modo che lo ha portato a vivere la vita di un altro, quella di un uomo mediocre com'è il professore, al quale ha sacrificato tutto.

Si rende conto di aver sprecato una vita intera per dedicarsi agli interessi di un uomo vile e mediocre come il professore e quando la nipote cerca di dissuaderlo dal bere risponde che «quando la vita non ha senso vanno bene anche i miraggi». Sonja, invece, si innamora perdutamente del medico di famiglia, che diventa una presenza assidua a causa dei malanni del padre; un amore non ricambiato da parte di chi perde la testa per l'avvenente moglie di Aleksandr. E questa catena che non chiude il cerchio evidenzia una volta di più quanto i sentimenti che rappresentano il sogno di volare, di essere felici, diventino spesso un incubo.

Sonia è il cuore spirituale del ‘dramma' che sente la dannazione della bruttezza e vive per gli altri cercando di tessere la storia e tenere insieme le fila, truccata come una bambina, una donna restata bambina perché non attraente, agghindata come un pupazzetto.

È il medico, con un'interpretazione estremizzata fino al ridicolo e in fondo anche autoironica, il personaggio sul quale si concentra l'attenzione che diventa la voce dell'assurdità della vita, lui che disprezza i contadini perché sanno di sporco e gli intellettuali isterici e boriosi che non riescono a guardare oltre il proprio naso. Interessante la sua passione per le foreste e la dimensione di una filosofia ecologista ante litteram che si diffuse nell'Ottocento sulle ore di Kant e Rousseau e arrivò fino in America con Thoreau.

L'atmosfera malinconica e il senso di vuoto lascia spazio alle tematiche sul senso della vita, l'inconsistenza del quotidiano con gli scontri generazionali, l'alcolismo evasione dalla noia dei giorni tutti uguali, ai quali solo il lavoro sembra offrire un'alternativa. Forse il lavoro non rende l'uomo libero ma gli offre un senso anche se non il senso ché l'amore ha in sé e che spesso però fa perdere l'uomo. Come non ricordare la celebre frase di Fëdor Dostoevskij nell'Idiota «la bellezza salverà il mondo» banalizzata nell'interpretazione comune. In realtà lo consolerebbe, gli regalerebbe una via d'uscita se anche non la salvezza eppure spesso diventa la sua condanna. Proprio il lavoro diventato un mito nel Novecento e insieme una fonte di alienazione sembra diventare il vero terreno di gioco con il quale l'uomo può misurarsi. Ricordo le parole dell'attrice Valeria Valeri che intervistai per i suoi Ottant'anni e che mi disse «L'essenziale è il lavoro; l'amore poi si trova».

Tornando alla regia «la seconda tappa del Progetto Čechov– spiega Leonardo Lidi – abbandona il gioco e si imbruttisce col tempo. Spazza via i contadini che citano Dante a memoria, per consentire un abuso edilizio ambizioso e muscolare. C'era un grande prato verde dove nascono speranze e noi ci abbiamo costruito una casa asfissiante con troppe inutili stanze a occupare ogni spazio vitale. Avevamo sfumature e ora c'è un chirurgico bianco e nero che strizza l'occhio allo spettatore intelligente. Avevamo donne e uomini che cercavano la vita attraverso l'amore, ma abbiamo preferito prenderne le distanze. Quando? Quando è diventato “troppo poco” parlare d'amore? Come se poi ci fosse qualcos'altro di interessante. Se nel Gabbiano sprecavamo carta e tempo nel ragionare sulla forma più corretta con la quale passare emozioni al pubblico, divisi tra realismo e simbolismo, tra poesia e prosa, tra registi, scrittori e attrici, e ci bastava una panchina per tormentarci dei dolori del cuore, in Zio Vanja l'arte è relegata a concetto museale, roba da opuscoli aristocratici, uno sterile intellettualismo che non pensa più al suo popolo, che annoia la passione e permette agli incapaci di vivere di teatro».

Nella ricomposizione finale, quando il padre di Sonia e la moglie, seduttrice forse malgrado se stessa, con una cultura musicale alle spalle, annoiata di una vita inutile con un marito dal quale è stata affascinata ma di è scoperta non innamorata, molto triste, se ne vanno, non c'è un lieto fine ma il ritorno al quotidiano, vuoto forse di senso, ma pieno di attività, il lavoro. Sonia traccia il futuro con lo zio, dedicarsi al lavoro, lavorare per gli altri in nome di una fede che più che la salvezza promette il riposo che è quello che ci si aspetta alla fine di una giornata di lavoro. Sonia invita lo zio a sopportare e rassegnarsi, una rassegnazione serena che rappresenta una spiritualità profonda e malinconica. In questo sta la bravura del regista che concentra tutta l'attenzione sul testo, rendendolo intenso, con la minimalizzazione degli altri elementi, costumi, scenografia, e perfino l'azione scenica, la gestualità. Al centro il testo e la sua potenza.

Ilaria Guidantoni

Teatro Strelher – Milano

Zio Vanja

16-21 aprile 2024

Progetto Čechov, seconda tappa

di Anton Čechov

regia Leonardo Lidi

traduzione Fausto Malcovati

con Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna

scene e luci Nicolas Bovey

costumi Aurora Damanti

suono Franco Visioli

assistente alla regia Alba Porto

produzione Teatro Stabile dell'Umbria, in coproduzione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e con Spoleto Festival dei Due Mondi

Durata: 105' senza intervallo

